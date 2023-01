«High on Life»: Wenn Waffen quatschen können

Featured: Tiny Tina’s Wonderlands in der featured-Spielekritik: Dieses Game nimmt das Fantasy-Genre ordentlich aufs Korn

Sie ist unberechenbar und hat ein ziemlich gutes Händchen für alles, was knallt − die Rede ist von Sprengmeisterin Tina! Das neue Abenteuer im „Borderlands“-Universum „Tiny Tina’s Wonderlands“ ist nach ihr benannt und will mit bekannt durchgeknallter Looter-Shooter-Action, schwarzem Humor und einer verrückten Fantasy-Welt punkten. Ob das nur etwas für echte Borderlands-Fans ist? Das liest Du in der featured-Spielekritik zu Tiny Tina’s Wonderlands. Wenn Du Borderlands 2 gespielt hast, dürfte Tiny Tina keine Unbekannte für Dich sein. Denn dort konntest Du die durchgeknallte Sprengstoffexpertin in einer Erweiterung zum Hauptspiel (DLC), „Tiny Tinas Angriff auf die Drachenfeste“, bereits kennenlernen. Als Tina hast Du hier die Borderlands-Figuren in einer Partie „Bunkers and Badasses“, was an das Fantasy-Pen-and-Paper-Rollenspiel „Dungeons & Dragons“ erinnert, herausgefordert. Nun bekommst Du als Spielfigur in Tiny Tinas Spielwelt ein ganz eigenes Abenteuer ...