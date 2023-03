WWE 2K23: Die besten Tipps für Deine Wrestling-Karriere

Gerade als Neueinsteiger:in von „WWE 2K23“ kann es anstrengend sein, richtig ins Spiel zu finden. Um die verschiedenen Mechaniken und Features zu durchblicken, benötigt es Erfahrung und Zeit. Und um die Einstiegszeit so kurz wie möglich zu halten, findest Du in unserem Guide Tipps zu WWE 2K23 – eines der erfolgreichsten Wrestling-Spiele überhaupt.

Charakter erstellen und Haare ändern

Ein ungewöhnlicher erster Tipp in einem Guide zu WWE 2K23, das geben wir zu. Aber tatsächlich sind die Haare in der Charaktererstellung so gut versteckt, dass einige Spieler:innen mehrere Stunden mit der Suche verbracht haben. Damit Dein Charakter nicht komplett auf Haare verzichten muss, findest Du die Option über den folgenden Pfad:

• Haare ändern: Kleidung > Aussehen > Haar & Gesichtspartien

Niedriger Schwierigkeitsgrad im Showcase-Modus

Im Showcase-Modus von WWE 2K23 spielst Du die Höhepunkte aus John Cenas gesamter WWE-Karriere nach. So schwer wie er es damals hatte, musst Du es Dir aber nicht unbedingt machen: Ist Dir der Modus auf dem aktuellen Schwierigkeitsgrad zu hart, schalte einfach einen Gang runter.

Der Modus erfordert nicht nur auf hohen Schwierigkeitsstufen eine gewisse Vorerfahrung der Spielreihe – sie gibt Dir auch noch bestimmte Ziele vor, die den Modus künstlich verkomplizieren können. Daher ist es auch keine Schande, das Niveau zu verringern. Und später kannst Du Dich immer noch auf höchster Stufe beweisen.

Achte auf Betäubungen Deiner Gegner:innen

Während eines Matches gerät Dein Gegenüber mit Sicherheit mehrmals in einen betäubten Zustand. Das passiert, sobald er mehrere Schläge oder Tritte in kurzer Zeit erleidet. Wankt er also hin und her und wirkt abwesend, ist er nicht in der Lage, einen Angriff auszuführen, geschweige denn, sich zu verteidigen.

Nutze die Gunst der Stunde und attackiere ihn während seiner verletzlichsten Phase. Es ist auch der ideale Zeitpunkt für einen Finisher – immerhin kann Dein Kontrahent oder Deine Kontrahentin sich nicht verteidigen. Für Signature-Moves eignet sich diese Situation ebenso gut.

Tipps zu WWE 2K23: Finde Dein Pin-System

Seit Jahren scheint 2K beim Pin-System unsicher zu sein. Beim Pin oder auch Pinfall handelt es sich um den Abschluss eines Matches, bei dem Du einen Gegner oder die Gegnerin für drei Sekunden mit beiden Schultern auf den Boden drückst. Über die unterschiedlichen Titel zu WWE hat sich das System immer wieder gewandelt.

Im aktuellen Teil WWE 2K23 ist es Dir überlassen, wie Du Deine Kontrahent:innen pinnen möchtest: Entweder drückst Du mehrmals hintereinander und so schnell wie möglich eine Taste, oder Du entscheidest Dich für einen getimten Tastendruck. Der Abschluss des Tutorials macht Dich mit beiden Alternativen vertraut.

Dort kannst Du Dich vorerst für eine der beiden Pin-Varianten festlegen. Sagt es Dir im weiteren Spielverlauf nicht mehr zu, ändere es einfach wieder in den Gameplay-Optionen der Einstellungen.

Zusammen spielen: Koop, Multiplayer & Crossplay

Du musst nicht allein im Ring gegen die verrücktesten Wrestler:innen der WWE-Geschichte kämpfen. In WWE 2K23 gibt es sowohl einen Online-Multiplayer als auch einen lokalen Mehrspielermodus. Wie beim Vorgänger gibt es keinen plattformübergreifenden Koop (Crossplay). Hier findest Du die maximale Anzahl teilnehmender Spieler:innen im Online-Multiplayer und lokalen Koop.

• Lokaler Koop: maximal vier Spieler:innen

• Online-Multiplayer: maximal acht Spieler:innen

• Crossplay: nicht vorhanden

Gibt es Mods zur Wrestling-Simulation?

Bisher gibt es nur wenige Mods zu WWE 2K23, mit denen Du Dein Spiel anpassen kannst. Auf NexusMods findest Du eine einzige Modifikation. Dabei handelt es sich um einen Shader für die PC-Version. Sie soll die Grafik auf ein fotorealistisches Level anheben, um das Spielerlebnis so authentisch wie möglich wiederzugeben.

Tipps zu WWE 2K23: Aktuelle Spindcodes (Locker-Codes)



Im neuesten Titel der Reihe gibt es wieder sogenannte Locker-Codes, die Du in WWE 2K23 einlösen kannst. Im Modus „Meine Fraktion“ schaltest Du mithilfe der Codes kostenlose Kartenpakete frei. Es sind bereits einige Spindcodes bekannt, die Du in Deinem Spiel eingeben kannst:

Die Codes sind zeitlich begrenzt und können zu einem aktuell unbestimmten Zeitpunkt ablaufen!

AUSTIN316ESB – Emerald Stone Cold Steve Austin

EVENSTRONGER23 – 3,000 MFP & 3x Superstars-Packs (Series 1)

NEWDAYROCKS – Emerald Xavier Woods (Manager)