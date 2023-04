Wolfenstein: Die richtige Reihenfolge der Spiele 

Auf ganze 13 Teile, Spin-offs und Erweiterungen bringen es die Abenteuer um B.J. Blazkowicz mittlerweile. Wenn Du „Wolfenstein“ in der richtigen Reihenfolge spielen möchtest, findest Du hier die Anleitung.

Der Klassiker Wolfenstein hat eine bewegte Geschichte hinter sich: Zu Anfang war das Game einer der ersten Schleich-Shooter, in dem Spieler:innen in beinahe niedlicher 2D-Optik aus einem Nazi-Gefängnis entkommen mussten. 2019 gab es schließlich das grafisch ansprechende Youngblood, welches in einer fiktiven Version der 1980er-Jahre spielt. Dazwischen liegen Indizierungen, neue Spielmechaniken und Zeitsprünge. Was also ist die richtige Reihenfolge von Wolfenstein?

Wenn Du das Game ausprobieren möchtest, gibt es zwei mögliche Ansätze: Entweder kannst Du alle Teile von Wolfenstein in der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung spielen oder Du orientierst Dich an der Handlung. Der erste Weg hat den Vorteil, dass die Spiele im Laufe der Zeit immer moderner geworden sind und Du so von 2D bis zur neuesten Version von Bethesda diese Entwicklung mitmachst. Der zweite Weg ist etwas komplizierter. Wir stellen Dir allerdings beide Optionen vor.

Wolfenstein in der Reihenfolge nach Erscheinungsdatum spielen

Möchtest Du alle Teile von Wolfenstein komplett der Reihenfolge ihres Erscheinungsdatums spielen, liegen folgende Games und Erweiterungen vor Dir:

• 1981: Castle Wolfenstein

• 1984: Beyond Castle Wolfenstein

• 1992: Wolfenstein 3D

• 1992: Spear of Destiny

• 2001: Return to Castle Wolfenstein

• 2003: Wolfenstein: Enemy Territory

• 2008: Wolfenstein RPG (Rollenspiel für Smartphones)

• 2009: Wolfenstein

• 2014: Wolfenstein: The New Order

• 2015: Wolfenstein: The Old Blood (Erweiterung von The New Order)

• 2017: Wolfenstein II: The New Colossus

• 2019: Wolfenstein: Cyberpilot (VR-Game)

• 2019: Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Die chronologische Reihenfolge

Die chronologische Reihenfolge aller Wolfenstein-Games ist dagegen ein wenig komplizierter. Ging es in der Serie lange Zeit vor allem darum, sich während des Zweiten Weltkriegs gegen Nazis und Monster zur Wehr zu setzen, sind die neueren Teile in einer alternativen Nachkriegswelt angesiedelt. Die Nationalsozialisten haben hier den Krieg gewonnen, weshalb sich der Held B.J. Blazkowicz ihnen auch Jahrzehnte später noch in den Weg stellen muss.

Auch die Einordnung der alten Spiele ist nicht so einfach. Diese sind zwar allesamt im Zweiten Weltkrieg angesiedelt, eine genauere Einordnung findet allerdings nicht statt. Lediglich der Name des ersten zeitlich festgelegten Spiels Return to Castle Wolfenstein legt nahe, dass die anderen Teile davor spielen könnten. Enemy Territory und RPG haben gar keinen zeitlichen Bezug und werden daher nicht berücksichtigt. So kannst Du Wolfenstein in dieser Reihenfolge spielen:

Castle Wolfenstein (1981)

Dieser Klassiker, der zunächst für Apple II, MS-DOS, Commodore 64 und Atari veröffentlicht wurde, gilt als einer der ersten Stealth-Shooter überhaupt. Deine Aufgabe ist es, einen namenlosen Gefangenen aus der Burg Wolfenstein zu führen. Das Game spielt irgendwann während des Zweiten Weltkriegs und war bis 2012 in Deutschland indiziert.

Beyond Castle Wolfenstein (1984)

Auch die Fortsetzung verzichtet auf eine genaue zeitliche Einordnung. Dieses Mal ist es Deine Aufgabe, eine Bombe zu finden und diese im sogenannten Führerbunker zu platzieren.

Wolfenstein 3D (1992)

Wolfenstein 3D setzte Maßstäbe und gilt heute als Wegbereiter für das Genre des Ego-Shooters. Hier lernen Gamer:innen irgendwann während des Krieges erstmals den polnisch-amerikanischen Soldaten B.J. Blazkowicz kennen, der auch in den folgenden Teilen die Hauptrolle übernimmt. Dein Ziel ist es, den gefangenen Protagonisten aus Burg Wolfenstein herauszuführen. Wolfenstein 3D stand in Deutschland bis 2019 auf dem Index.

Spear of Destiny (1992)

Spear of Destiny ist die Fortsetzung von Wolfenstein 3D. Deine Aufgabe ist es dieses Mal, den Nationalsozialisten die Heilige Lanze zu stehlen. Dafür steuerst Du wieder B.J. Blazkowicz. Auch dieses Game war bis 2019 indiziert.

Return to Castle Wolfenstein (2001)

Die Handlung von Return to Castle Wolfenstein setzt eigentlich bereits 943 ein und zeigt, wie Heinrich I. von einem Zauberer in ein unterirdisches Verlies gesperrt wird. Tausende Jahre später findet die SS dieses Gefängnis und will den König befreien. Als B.J. Blazkowicz ist es Deine Aufgabe, diesem okkulten Treiben Einhalt zu gebieten.

Wolfenstein (2009)

Die Handlung von Wolfenstein aus dem Jahr 2009 setzt 1944 ein. Deine Aufgabe ist es, einen General zu töten. Dabei stößt Du allerdings auch auf einige übernatürliche Kreaturen und kämpfst teilweise in einer Parallelwelt. Seit 2014 ist das Spiel nicht mehr offiziell erhältlich.

Wolfenstein: The Old Blood (2015)

Wolfenstein: The Old Blood ist eine eigenständige Erweiterung von The New Order und spielt in einem alternativen Jahr 1946. Der Krieg ist hier noch nicht vorbei und es liegt an Dir, General Totenkopf auszuschalten und so den Alliierten zum Sieg zu verhelfen.

Wolfenstein: The New Order (2014)

Der Release dieses Wolfenstein-Teils brachte die Reihenfolge gehörig durcheinander. Zwar beginnt The New Order im Jahr 1946, dann fällt B.J. Blazkowicz allerdings in ein Koma und erwacht vierzehn Jahre später in einer Welt, die von den Nationalsozialisten beherrscht wird. Der Soldat wird Teil des Widerstandes und setzt sich gegen die Unterdrücker zur Wehr.

Wolfenstein II: The New Colossus (2017)

Der direkte Nachfolger von The New Order setzt 1961, also ein Jahr nach den Ereignissen des Spiels von 2014, an. General Totenkopf ist zwar erledigt, mit Irene Engel gibt es aber eine mindestens ebenso gefährliche Gegenspielerin. Diese entführt die schwangere Partnerin des Protagonisten und setzt sich mit ihr in die von den Nationalsozialisten besetzte USA ab.

Wolfenstein: Cyberpilot (2019)

Wolfenstein: Cyberpilot ist ein Spin-off, welches als VR-Game erhältlich ist für PC und PlayStation. In die Reihenfolge der Wolfenstein-Spiele passt der Teil trotzdem. Er setzt eine Woche vor Wolfenstein: Youngblood ein und verlegt die Handlung somit erstmals ins Jahr 1980.

Wolfenstein: Youngblood (2019)

Zwanzig Jahre sind seit der Handlung von Wolfenstein II vergangen. 1980 ist zwar die USA von den Nationalsozialisten befreit, in Europa sieht es allerdings anders aus. Als B.J. Blazkowicz verschwindet und die einzige Spur nach Neu-Paris führt, heften sich seine Töchter Jessie und Sofia gemeinsam mit ihrer Freundin Abby an seine Fersen.

Hast Du bereits alle Teile der Wolfenstein-Serie durchgezockt und Dich dabei an die chronologische Reihenfolge gehalten? Schreibe uns gerne in die Kommentare.

Dieser Artikel Wolfenstein: Die richtige Reihenfolge der Spiele kommt von Featured!