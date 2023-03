Wo Long: Fallen Dynasty – so besiegst Du alle Bosse

Dein erster Bosskampf in Won Long: Fallen Dynasty hilft Dir direkt dabei, Deine Parierfähigkeiten zu trainieren: Die sind in diesem Kampf nämlich besonders wichtig!

• Hieb: Ein normaler Angriff, bei dem er seine Waffe über den Kopf auf den Boden schwingt. Du solltest dem Angriff ausweichen können oder Du parierst ihn.

• Sprunghieb: Ein normaler Angriff, bei dem er springt und seine Waffe über den Kopf auf den Boden schwingt. Erfolgt oft nach einem Hieb. Weiche aus oder pariere.

• Kritischer Schlag (leuchtet rot): Zhang Liang stürmt auf Dich zu, zieht seine Waffe und führt einen Schlag von unten nach oben aus. Den Angriff setzt er auch gern zweimal hintereinander ein. Pariere den Angriff sobald er vor Dir in der Hocke vor Dir steht – den richtigen Moment erkennst Du an der kurzen Pause, bevor er seine Waffe schwingt. Nach erfolgreichem Parieren startest Du den Gegenangriff.

• Kritischer Bodenhieb (leuchtet rot): Ein weiterer kritischer Angriff, bei der er die Waffe von unten nach oben zieht. Auch hier musst Du das perfekte Timing zum Parieren finden. Blocke erfolgreich und Du hast Spielraum für einige Konterangriffe.

• Hieb: Dieselbe Attacke wie in der ersten Phase, bei dem er mit seiner Waffe über dem Kopf ausholt und auf den Boden schwingt. Weiche aus oder pariere.

• Doppelhieb: Er schwingt seine Keule zweimal vor sich – von links nach rechts und wieder von rechts nach links. Bleib auf Abstand, um einen direkten Treffer abzuwenden.

• Langer Arm: Die Phase beginnt mit einem Kriegschrei, auf den zwei Umdrehungen mit seinem verlängerten Arm und seinem Streitkolben folgen. Halte einfach ausreichend Abstand, um einen Treffer zu vermeiden.

• Erdspitzen: Zhang Liang steckt seinen Kolben in die Erde und beschwört damit Erdspitzen, die sich in gerade Linie auf Dich zubewegen. Bewege Dich beim Ausweichen entweder nach links oder rechts.

• Ansturm: Er streckt seine Waffe wie einen Speer vor seinem Körper aus und stürmt auf Dich zu. Pariere kurz bevor er Dich erwischt und nutze seine kurze Pause, um einige Hiebe zu landen.

• Roter Arm (leuchtet rot): Sein unbewaffneter Arm leuchtet rot auf und schießt kurz darauf geradeaus nach vorn. Eine Parade im richtigen Moment zwingt ihn kurzzeitig in die Knie und eröffnet Dir die Möglichkeit für einen Gegenangriff.

• Schlag/Doppelschlag: Schlägt mit einem Arm oder abwechselnd mit beiden Armen auf Dich ein. Halte ausreichend Abstand, weiche aus oder pariere.

• Halbe Drehung: Der riesige Affe dreht sich im Halbkreis. Der Angriff ist ungefährlich, wenn Du Dich nicht direkt in seiner Nähe aufhältst.

• Bodenschläge: Er schlägt seine Hände vor sich auf den Boden. Auch hierbei reicht es, wenn Du frühzeitig Distanz gewinnst, zu einer Seite oder nach hinten ausweichst oder parierst.

• Steinwurf: Schleudert einen Stein auf Dich. Du erkennst ihn frühzeitig an dem Britzeln auf dem Boden. Du solltest leicht aus der Schussbahn gelangen, wenn Du Dich nach links oder rechts bewegst.

• Ansturm (leuchtet rot): Zhuyan macht einen Rückwärtssalto und schwingt sich frontal in Deine Richtung. Pariere zum richtigen Zeitpunkt: Dadurch fällt er zu Boden und Du kannst einige Hits landen.

• Saltohieb (leuchtet rot): Vollführt einen Vorwärtssalto, springt und schmettert meine Hände auf den Boden. Pariere, wenn er sich direkt vor Dir in der Luft befindet und bring ihn damit zu Fall. Nutze die Gelegenheit, um Schaden auszuteilen.

• Schraube (leuchtet rot): Läd kurzzeitig auf und bewegt sich dann rasch in Schraubendrehung auf Dich zu. Dabei hast Du besonders wenig Zeit, um zu reagieren und eine Parade auszuführen.

Von allen Bossen in Wo Long: Fallen Dynasty ist Fengxi mit Abstand der langsamste. Nutze das zu Deinem Vorteil, um Angriffen lediglich mit einer gewissen Distanz auszuweichen und harte Schläge auszuteilen.

• Ansturm: Das riesige Wildschwein rennt in gerade Linie auf Dich zu. Es ist nicht besonders schnell, daher solltest Du vor allem mit ausreichender Distanz ganz geschmeidig ausweichen oder schlimmstenfalls parieren können. Wenn Du Dich in der Nähe einer Wand aufhältst und Fengxi dagegen rennt, bleibt die Kreatur kurzzeitig stehen. Nutze die Gelegenheit!

• Hauerhieb: Schwingt seinen Kopf und somit auch seine langen Hauer im Halbkreis knapp über den Boden. Abstand halten ist auch hierbei wieder die einfachste Variante, um eingehenden Schaden zu verhindern. Natürlich ist auch wieder Ausweichen oder im schlimmsten Fall auch das Parieren des Angriffs möglich.

