Wild Hearts: Die besten Builds für jedes Kemono

Featured: Elden Ring: Die besten Builds zu jeder Klasse

In „Elden Ring“ gibt es zehn spielbare Klassen. Anders als in vielen anderen RPGs legst Du Dich bei der Wahl Deiner Klasse nicht automatisch auf einen Spielstil fest. Skillsets und Fähigkeiten können im Nachhinein von jeder Klasse erlernt werden. Daher gibt Dir die Klassenwahl lediglich einen Vorsprung anhand ihrer Statuswerte. Welche Klasse sich für den Start in Elden Ring eignet und welche Builds für die einzelnen Klassen nützlich sind, verraten wir Dir in unserem Guide.Statuswerte: Diese Auswirkungen haben sie Im ersten Teil des Build zeigen wir Dir eine Übersicht der Statuswerte aller Klassen. Jedem Statuswert wohnen andere Auswirkungen inne. Diese Effekte verstärken sich mit steigendem Wert des Status. Die einzelnen Statuswerte nehmen wie folgt Einfluss: • Kraft (Vigor): Nimmt Einfluss auf Deine Vitalität. Mit steigendem Wert steigert sich auch Deine Lebensleiste und Deine Immunität gegen Feuer und Gift. • Geist (Mind): Beeinflusst Dein Mana. Steigt der Wert, ...