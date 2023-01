VR-Games 2023: Diese immersiven Titel erwarten Dich in Virtual Reality

Ab und zu möchtest Du beim Zocken nicht auf einen Monitor oder Deinen TV gucken, sondern noch intensiver in die Spielwelt eintauchen? Dann besitzt Du bestimmt ein VR-Headset und freust Dich auf neue Spiele, die Dich in immersive Welten entführen. Wir stellen Dir die vielversprechendsten fünf VR-Games 2023 vor.

2023 erscheint nicht nur die neue PS VR2-Brille für die PlayStation 5, sondern auch weitere VR-Headsets und viel wichtiger: Zahlreiche spannende VR-Games. Die Titel-Auswahl in diesem Jahr ist immens und wir haben für Dich schon einmal fünf besten VR-Games 2023 herausgepickt.

1) Horizon Call of the Mountain: Neue Blickwinkel in einer bombastischen Welt

Passend zum Start der PlayStation VR2 erscheinen einige Exklusivtitel für das neue PlayStation-VR-Headset, darunter „Horizon Call of the Mountain“. Im Horizon-Universum angesiedelten Abenteuer, schlüpfst Du in einen ganz neuen Charakter. Du erlebst die Welt durch die Augen von Ryas, einem ehemaligen Schatten-Carja-Krieger. Praktischerweise ist er ein exzellenter Bogenschütze und Kletterer. Mit unterschiedlichen Waffen und Werkzeugen bewegst Du Dich linear durch die Story und triffst dabei auf neue und alte Horizon-Charaktere, darunter auch Aloy. Wir können es kaum erwarten, in die Welt von Horizon virtuell einzutauchen. Definitiv ein Highlight unter den VR-Games 2023!

Release: 22. Februar 2023 Plattformen: PlayStation VR2

2) Hellsweeper VR: Jagd auf verlorene Seelen

“Hellsweeper VR” bietet ein roguelike Kampfspiel, das Du aus der Ego-Perspektive spielst. Du schlüpfst in die Rolle eines untoten Unsterblichen, der in der Hölle verdammte Seelen vernichten muss. Dafür nutzt Du ein breites Arsenal an Waffen, rennst an Wänden entlang, übst Dich in wilder Akrobatik und sogar die sogenannte Bullet-Time soll eine Rolle spielen. Letzteres ist aus dem Film „Matrix“ in die Videospiel-Welt adaptiert worden und ermöglicht, die Zeit zu verlangsamen, um Kugeln oder Feinden auszuweichen, oder Feinde anzugreifen, ohne ihnen Zeit zum Reagieren zu geben. Du wolltest Dich doch schon immer wie Neo aus Matrix fühlen, oder? Hellsweeper bietet Dir die Gelegenheit dazu.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Release: Q2 2023 für PC-VR, Meta Quest eventuell später Plattformen: Meta Quest 2, PC-VR, eventuell später auch PlayStation VR2

3) Peaky Blinders: The King’s Ransom – Die Shelbys in VR

Du liebst die Serie “Peaky Blinders“? Im VR-Spiel „Peaky Blinders: The King’s Ransom“ trittst Du der berüchtigten Gang bei, erfüllst Aufträge und interagierst mit Charakteren der Serie, wie den Ganoven-Brüdern Arthur und Tommy Shelby. Das Spiel soll sich eng an die Serien-Vorlage halten. Die beiden Shelby-Brüder werden sogar von Cillian Murphy und Paul Anderson gesprochen. Auch neue Figuren sollen eingeführt werden und wir sind uns sicher, dass nicht nur Fans der Serie Spaß daran haben das Birmingham der 1920er-Jahre unsicher zu machen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Release: 9. März 2023 für Meta Quest 2 und Pico 4 Plattformen: Meta Quest 2, PC-VR, Pico 4

4) Resident Evil Village: In Virtual Reality ist Resident Evil noch gruseliger

Bei Gänsehaut und Horror denkst Du direkt an die Spielserie „Resident Evil“? Zum Release von PlayStation VR2 erlebst Du die unheimliche Spannung von Raccoon Forest hautnah und schlüpfst in die Rolle von Ethan Winters. Bedrohliche Einwohner:innen, darunter unter anderem Lady Dimitrescu und ihre Töchter, werden Dir ebenfalls in „Resident Evil Village“ über den Weg laufen.

Freie Handbewegungen und die Möglichkeit zwei Waffen gleichzeitig abzuschießen, tragen dabei genauso zur actionreichen Spannung bei, wie das haptische Feedback der PSVR2. In brenzligen Momenten, beispielweise wenn Du angegriffen wirst, soll das Headset vibrieren. Bei dem Gedanken daran, so immersiv in die unheimliche Welt einzutauchen, stellen sich bei uns jetzt schon die Nackenhaare auf.

Release: 22. Februar 2023 Plattformen: PlayStation VR2

5) Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord – Who you gonna call in virtual reality?

In dem Action-Adventure “Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord” klärst Du ein Mysterium im Ghostbusters-Universum auf. Angesiedelt ist das Spiel nicht in New York City, sondern in San Francisco und soll auch losgelöst von den Filmen sein. Du erstellst Deinen eigenen Charakter, baust Dein Hauptquartier auf und gehst entweder alleine oder im Koop-Modus mit eine:r Freund:in auf Geisterjagd. Ausgerüstet mit Protonenpaket und dem geisterfindenden P.K.E.-Meter spürst Du Geschöpfe auf und nutzt Deine Handsets dazu, sie mit dem Protonenstrahl einzufangen. Ein irrer Spaß für alle Geisterjäger:innen und ein Muss für VR-Games 2023.

Release: 2023 Plattformen: Meta Quest 2, PlayStation VR2

Du tauschst ab und zu Deinen Controller gegen Deine VR-Brille? Verrate uns in den Kommentaren, auf welches VR-Game Du Dich besonders freust.

Dieser Artikel VR-Games 2023: Diese immersiven Titel erwarten Dich in Virtual Reality kommt von Featured!