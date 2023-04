Unsere Top-5 der besten Zelda-Spiele: Zum Start von Tears of the Kingdom

Ab Mai verschlägt es Link in „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ wieder ins sagenumwobene Königreich Hyrule. Du kannst es kaum erwarten, ihn auf seinem neuen Abenteuer zu begleiten? Dann verkürze Dir die Wartezeit mit den Games unserer Top-Liste der besten Zelda-Spiele. Vom Gameboy-Klassiker bis zum Ende der Timeline (wieder)entdecken wir echte Perlen. Auf gehts!

Er ist mit Schwert und Schild bewaffnet und allzeit bereit, Prinzessin Zelda und das Königreich Hyrule zu retten. Mit The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom erscheint am 12. Mai 2023 der Nachfolger von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Grund genug, um durch die vielen Games über Link, Zelda und Ganondorf zu stöbern und Dir unsere Top-5 der besten Zelda-Spiele vorzustellen.

Übrigens: Je nach Spiel begegnest Du Link in verschiedenen Altersstufen und Animationsstilen. Um die gesamte Zelda-Chronologie zu spielen, musst Du drei separate Zeitlinien beachten. Wir orientieren uns an der offiziellen Timeline von Nintendo und verraten Dir bei jedem Eintrag auf der Liste der besten Zelda-Spiele, wie Du sie korrekt durchspielst.

1) Link’s Awakening (1993, Gameboy) + Remake (2019, Switch): Der Traum des Windfisches

Link bereist die Welt mit einem Segelschiff. Dabei erleidet er Schiffbruch und wacht auf der Insel Cocolint auf. Verlassen kann er sie erst, wenn er es schafft, den Windfisch zu erwecken, der in einem Ei auf dem Gipfel eines Berges schläft. Dafür muss er unter anderem sieben magische Musikinstrumente finden und sich lebendig gewordenen Albträumen stellen.

„Link’s Awakening“ gehört zur sogenannten Fallen-Hero-Timeline, einer von drei möglichen Zeitlinien, die sich aus dem Ende des Spiels „Ocarina of Time“ ergeben. In der Fallen-Hero-Timeline hat Bösewicht Ganondorf den finalen Kampf in Ocarina of Time gewonnen. Daraufhin wird er in eine andere Dimension gesperrt.

Lust, die Fallen-Hero-Timeline zu spielen? Hier ist die korrekte Reihenfolge:

• A Link to the Past (1992)

• Link’s Awakening (1993, 2019)

• Oracle of Seasons / Oracle of Ages (2001)

• A Link Between Worlds (2013)

• Tri Force Heroes (2015)

• The Legend of Zelda (1986)

• Zelda II: The Adventure of Link (1987/88)

2) Oracle of Seasons und Oracle of Ages (2001, Gameboy Color): Die ultimative Verlinkung

„Oracle of Seasons“ und „Oracle of Ages“ erzählen eigenständige Geschichten, die jedoch extrem ähnlich aufgebaut sind. Link folgt jeweils einem mystischen Ruf und landet in einem finsteren Wald. Im folgenden Abenteuer muss er entweder das Orakel der Jahreszeiten oder das Orakel der Zeit aus den Klauen eines Schurken retten. Je nach Spiel manipuliert er dafür die Zeit oder die Jahreszeiten. Das Besondere: Hast Du einen der beiden Titel durchgespielt, bekommst Du ein Passwort. Gibst Du dieses im anderen Game ein, kannst Du eine erweiterte Story spielen und hast Zugriff auf spezielle Items und Funktionen.

Die Oracle-Spiele sind ebenfalls Bestandteil der Fallen-Hero-Timeline.

3) Zelda II: The Adventure of Link (1988, NES): Des Triforce letztes Stück

„Zelda II: The Adventure of Link“ setzt ein paar Jahre nach den Ereignissen von The Legend of Zelda an. Link erfährt, dass Prinzessin Zelda in einem magischen Schlaf liegt. Nur das Triforce des Mutes, ein magisches Dreieck, das die Kraft einer Göttin innehat, kann den Zauber brechen. Ausgestattet mit sechs Kristallen macht sich Link auf die Suche danach. Derweil jagen die dunklen Schergen von Ganon – so nennt sich die dämonische Form von Ganondorf – den jungen Helden, um mit Links Blut ihren Dämonenkönig wiederzuerwecken.

Zelda II: The Adventure of Link schließt die Fallen-Hero-Timeline ab.

Du bist ein echter Zelda-Profi? Vielleicht überraschen Dich unsere Fun-Facts zum 35. Jubiläum von The Legend of Zelda dennoch!

4) Majora’s Mask (2000, N64): Gegen das Ende der Welt

Der junge Link ist seit Monaten auf der Suche nach seiner Fee Navi, bekannt aus dem Spiel Ocarina of Time. Dabei gerät er an Horror Kid (im Englischen „Skull Kid“). Die Figur trägt die titelgebende Maske, welcher ein Fluch innewohnt, und verwandelt Link in einen Deku-Kobold. Im Laufe der Geschichte muss Link sich Horror Kid stellen und dafür vier göttliche Beschützer finden. Für diese Aufgabe hat er drei Tage Zeit – bevor ein herabstürzender Mond die Welt vernichtet! Mit seiner Okarina kann er in der Zeit zurückspringen, verliert dabei aber Geld und Items. Masken, in dem Fall Seelen von Verstorbenen, verleihen Link aber diverse Fähigkeiten.

„Majora’s Mask“ spielt in der sogenannten Child-Timeline, die chronologisch ans Ende von Ocarina of Time anschließt. Nachdem Ganondorf besiegt ist, schickt Prinzessin Zelda Link in seine ursprüngliche Zeit zurück und verwandelt ihn in ein Kind. Mit dem Wissen aus dem Abenteuer in Ocarina of Time kommt das Königreich Hyrule dem Antagonisten zuvor. Wenn Du die Child-Timeline spielen willst, tust Du das wie folgt:

• Majora’s Mask (2000)

• Twilight Princess (2006)

• Four Swords Adventures (2005)

5) Breath of the Wild (2017, Switch): Ein Spiel ohne Zeitlinie?

Zehntausend Jahre lang war Hyrule ein glückliches Königreich, in dem Magie und Technologie eine Symbiose bildeten. Vor hundert Jahren brach eine Tragödie, genannt die Verheerung Ganon, über das Land hinein und hält Hyrule seitdem im Würgegriff. Link muss vier Titanen befreien und Ganon die Stirn bieten.

Überraschend gab Nintendo auf der japanischen Homepage bekannt, dass „Breath of the Wild“ an keine Zeitlinie gebunden ist. Aber: Das Spiel steht am Ende der offiziellen Timeline. Das passt auch zu einer In-Game-Sequenz, in der beschrieben wird, wie Link, Zelda und Ganon seit Jahrtausenden wiedergeboren werden, um diesen Kampf miteinander zu führen.

Bonus: Die Adult-Timeline

Nun haben wir schon die Fallen-Hero-Timeline und die Child-Timeline aufgedröselt. Ergänzend dazu erklären wir Dir die dritte Adult-Timeline: Am Ende von Ocarina of Time schickt Prinzessin Zelda Link zurück in seine Zeit. In ihrer eigenen Zeitlinie lebt der Held deswegen nicht mehr. Generationen später ist Link nur noch eine Legende. Ganondorf aber lebt weiterhin.

Hyrule bittet die Götter um Hilfe. Diese schicken eine große Flut und begraben Hyrule und Ganondorf unter sich. Hyrules Berggipfel werden dadurch zu den Inseln einer neuen Welt. Doch Link wird wiedergeboren – und Ganondorf schafft es, zurück an die Oberfläche zu gelangen. Mit der Reinkarnation von Prinzessin Zelda bekämpft Link Ganondorf und seine Schergen. Sie suchen nach einer neuen Heimat und gründen das Königreich New Hyrule. Wenn Du Lust hast, die Adult-Timeline zu spielen, dann in folgender Reihenfolge:

• The Wind Waker (2003)

• Phantom Hourglass (2007)

• Spirit Tracks (2009)

Viel Spaß beim Entdecken!

Welches ist Deiner Meinung nach das beste Zelda-Spiel? Und welcher Klassiker mit Link braucht ein Remake? Wir freuen uns auf Deine Ideen!

