Von Pen and Paper zum Streaming-Hit: Staffel 2 von „The Legend of Vox Machina” erscheint schon bald auf Amazon Prime. Was Du von der Fortsetzung der verflucht witzigen Fantasy-Rollenspiel-Umsetzung im Anime-Style erwarten kannst, alle Release-Daten und warum Du als „Dungeons & Dragons”-Fan nicht an dieser Serie vorbeikommst, erfährst Du hier.

The Legend of Vox Machina Staffel 2: Wie und wann geht es mit der Dungeons & Dragons-Serie auf Amazon Prime weiter? © 2023 Amazon.com, Inc. or its affiliates

Angefangen hat The Legend of Vox Machina als Kampagne des Pen-and-Paper-Rollenspiels Dungeons & Dragons (D&D). Seit 2015 streamt eine Gruppe von RPG-Nerds ihre Abenteuer unter dem Namen CriticalRole auf Twitch und begeistern als planlose, aber schlagkräftige Söldnertruppe „Vox Machina” Millionen von Fans.

Die Zahl ihrer Follower:innen wurden so groß, dass CriticalRole eine Kickstarter-Kampagne gelauncht hat, um eine Anime-Version der Vox Machina-Abenteuer umzusetzen. 10,4 Millionen Euro sind so zusammengekommen, mehr als genug für eine erste Staffel in bester Qualität. Dafür mussten die Rollenspieler:innen über vierhundert Spielstunden Story in knappe sechs Stunden packen. Die Spieler:innen, die alle von Beruf Synchronsprecher:innen sind, sprechen dabei ihre Charaktere praktischerweise selber ein. Das dramaturgische Kunststück ist gelungen: Die ersten zwölf Folgen von The Legend of Vox Machina wurden 2022 von Kritiker:innen und Fans gleichermaßen abgefeiert, so dass jetzt Staffel 2 ins Haus steht.

Der Anime-Serie gelingt ein exzellenter Spagat aus Action, Humor und fesselnden Geschichten, wie man sie sonst nur aus nächtelangen, chaotischen Rollenspielrunden kennt. Da nicht an Blut gespart wird und auch verbal kein Blatt vor den Mund genommen wird, ist sie allerdings nichts für Kinder.

Das kannst Du in Staffel 2 von The Legend of Vox Machina erwarten

Die erste Staffel endet auf einem ziemlich steilen Cliffhanger, von daher geht es in Staffel 2 nahtlos mit der Story weiter. Im Mittelpunkt der Handlung steht die Chroma Conclave, ein Zusammenschluss aus Drachen, die den Kontinent Tal’Dorei überfallen. Natürlich sind alle Held:innen aus dem ersten Teil wieder dabei. Fast jede Folge konzentriert sich auf einen anderen Charakter und baut deren Hintergrundgeschichte aus. Insgesamt gibt es in Staffel 2 mehr von allem: Neue Nebencharaktere, mehr Locations, mehr versaute Witze und natürlich spektakuläre Fantasy-Action. Die Geschichten sind weniger linear als im ersten Teil und die Komplexität der Welt wächst. Sowohl D&D-Veteran:innen als auch Fantasy-Neulinge können sich hier unterhalten lassen.

Und ja, eine dritte Staffel hat bereits grünes Licht von Amazon bekommen!

Wo und wann kannst Du The Legend of Vox Machina Staffel 2 streamen?

The Legend of Vox Machina kannst Du auf Amazon Prime streamen. Staffel 2 wird wie die erste Staffel zwölf Folgen haben und stückweise veröffentlicht, einmal die Woche gibt es drei neue Folgen. Von der Länge her sind die Episoden jeweils etwas kürzer als 30 Minuten. Hier sind die Release-Daten:

• Episode 1 bis 3: 20. Januar 2023

• Episode 4 bis 6: 27. Januar 2023

• Episode 7 bis 9: 03. Februar 2023

• Episode 10 bis 12: 10. Februar 2023

Das geschah bisher bei The Legend of Vox Machina

Wenn Du einmal D&D gespielt hast, wird Dir der Handlungsverlauf der Serie bekannt vorkommen: Eine bunt zusammengewürfelte Truppe von Kämpfer:innen verschiedener Rassen und Klassen landet in der ersten Folge ohne ein Goldstück in den Taschen in einer mittelalterlichen Taverne und gerät direkt in eine Kneipenkeilerei. Als sie hinausgeworfen werden, ist die Moral erst einmal am Boden – bis sie an einer Wand ein Gesuch entdecken: Abenteurer gesucht! Die Queste ist unfassbar lebensgefährlich, die Bezahlung stimmt aber!

Nach dem ersten Abenteuer, bei der es einen riesigen Drachen zu erlegen gilt, dreht es sich im größten Teil von Staffel eins um die Vorgeschichte des Scharfschützen Percy. Ein adeliges Vampirpaar, das verantwortlich für eine Menge Leid in dessen Vergangenheit war, taucht überraschend wieder auf und sorgt für mehr Unheil …

Die Vox Machina Party besteht aus folgenden Charakteren:

• Vex’ahlia „Vex“ Vessar: Eine Halbelfin und Bogenschützin, die Kopfschmerzen bekommt, wenn Drachen in der Nähe sind.

• Vax’ildan „Vax“ Vessar: Der Zwillingsbruder von Vex mit verwirrend ähnlichem Namen. Er ist ein schleichender Schurke, der ziemlich geschickt im Öffnen von Türen ist.

• Percival de Rolo: Ein menschlicher Revolverheld. Seine tragische Hintergrundgeschichte steht im Mittelpunkt der ersten Staffel.

• Pike Trickfoot: Eine kleine Gnomenklerikerin – ohne ihre Heilkräfte hätte es die Gruppe schon dutzendfach dahingerafft.

• Keyleth of the Air Ashari: Eine naturverbundene Elementarzauberin, die sozial etwas unbeholfen ist.

• Grog Strongjaw: Ein Goliath, der voll dem Klischee eines trinkenden, raufenden Barbaren entspricht.

• Scanlan Shorthalt: Ein Gnomenbarde, immer mit der Laute im Anschlag, einem Spruch auf Lager und einem Auge für schöne Frauen.

• Trinket: Ein riesiger Bär, der Vex auf Schritt und Tritt folgt.

Auf welchen Charakter freust Du Dich am meisten in The Legend of Vox Machina Staffel 2? Schreib uns in die Comments!

