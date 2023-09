The Crew: Motorfest – Tipps zum Open-World-Rennspiel

In „The Crew: Motorfest“ fährst Du die geilsten Karren auf der atemberaubenden hawaiianischen Insel O’ahu. Bei Straßenrennen findest Du Dich in den Straßen von Honolulu, im Regenwald oder an Lavahängen eines Vulkans wieder. Mit unseren Tipps zu The Crew: Motorfest hast Du eine noch geilere Zeit im Paradies.

Tipps zu The Crew: Motorfest – schnell Geld verdienen

In The Crew: Motorfest dreht sich alles um die 15 Playlists, die ab Release des Spiels verfügbar sind. In ihnen ist auch das Geheimnis Deines zukünftigen Reichtums versteckt. Das meiste Geld verdienst Du, indem Du Dich in den Playlists beweist und bestenfalls gewinnst. Starte mit den kürzesten Strecken, um schnellstmöglich an Geld zu gelangen.

In der Übersicht findest Du gleich zwei Strecken, die kurz sind und dennoch mit einem hohen Preisgeld winken. Eine davon ist die Liberty-Walk-Playlist. Um sie freizuschalten, musst Du zuerst die Made-in-Japan-Playlist abschließen. Beendest Du das finale Rennen in der Liberty-Walk-Playlist, erhältst Du eine satte Auszahlung von 62.600 Credits.

Schließe ganze Playlists ab, um weitere Unsummen von Credits zu verdienen. Teilweise kannst Du es mit dem Abschluss einer Playlist auf einen Verdienst von 75.000 Credits schaffen. Da Du jede abgeschlossene Playlist immer wieder neu beginnen kannst, sind sie die lukrativste Einnahmequelle.

Möchtest Du es eher langsam angehen und dennoch viel Geld scheffeln, solltest Du Dir die Hawaii Scenic Tour ansehen. Die höchste Einzelauszahlung beträgt 37.500 Credits. Es gibt aber auch noch weitere Rennen, die mit Preisgeldern in Höhe von 30.000 Credits winken. Die Strecken sind meist kurz und relativ leicht zu gewinnen.

Nutze die Rückspulfunktion

In einigen Rennspielen ist es mittlerweile gang und gäbe, dass Du Fahrfehler mit einer sogenannten Rückspulfunktion ausbügeln kannst. Dabei drehst Du die Zeit zu einem bestimmten Moment vor dem Unfall zurück, ab dem Du weiterfahren möchtest. Der zweite Versuch sollte mit Deinem Vorwissen unfallfrei ablaufen. Beachte, dass Du die Funktion lediglich in Singleplayer-Events nutzen kannst – in einer Multiplayer-Session musst Du ohne sie auskommen.

Ergründe neue Wege

Die meisten Rennen in The Crew: Motorfest verfolgen das Schema, dass Du einen Rundkurs fährst oder Checkpoints durchfahren musst. Das sollte Dich nicht davon abhalten, auch außerhalb des Asphalts nach der kürzesten Linie zu suchen. Auf einigen Strecken gibt es siegbringende Abkürzungen, durch die Du mehrere Sekunden herausschlagen kannst.

Vor Objekten wie Laternen oder Reifen musst Du Dich ebenfalls nicht scheuen: Du kannst sie einfach über den Haufen fahren.

Blitzwechsel & Schnellreise

Sobald Du die Hawaii Scenic Tour abgeschlossen hast, darfst Du Dich einmal wie Batman in seinem Batmobil fühlen. Denn mit Abschluss der Tour schaltest Du sowohl ein Boot als auch ein Flugzeug frei. Mit dem Feature „Blitzwechsel“ kannst Du dann beliebig zwischen den Transportmitteln wechseln.

Gerade mit dem Flugzeug gelangst Du besonders schnell von A nach B. Mit dem Schiff ist es ein leichtes Gewässer zu überqueren und mit dem Auto kannst Du wie gewohnt über den Asphalt flitzen. Da Du die Schnellreisefunktion in The Crew: Motorfest erst im späteren Spielverlauf freischaltest, ist es ein nützliches Feature, um schnell durch die Open World zu cruisen.

Tipps zu The Crew: Motorfest – Verbesserungen nutzen

Abgeschlossene Event-Ziele belohnen Dich mit Verbesserungen. Dabei handelt es sich um Tuning-Teile, bei denen es sich um Auspuffanlagen, Getriebe, Motorblöcke oder Reifen handelt. Rüstest Du sie aus, nehmen sie Einfluss auf Deine Spitzengeschwindigkeit, die Beschleunigung sowie auch auf Deine Bremsen und die laterale G-Kraft. Letzteres macht sich vor allem beim Handling Deines Fahrzeuges bemerkbar.

Jede Verbesserung besitzt eine Seltenheitsstufe sowie eine Leistungsstufe. Die Seltenheitsstufe liefert Zusatzeffekte wie höhere Preisgelder nach einem Rennen. Je seltener das Tuning-Teil ist, desto mehr Zusatzeffekte besitzt es. Bei der Leistungsstufe bestimmt der angegebene Wert, wie gut es ist. Je höher der Wert, desto besser das Tuning-Teil.

Zudem sind sie immer einer bestimmten Fahrzeug-Kategorie zugeordnet. Bedeutet: Du kannst sie in der Kategorie nur ein einziges Mal an einem Fahrzeug ausrüsten. Rüste bestenfalls den Wagen aus, mit dem Du am häufigsten fährst und am besten klarkommst.

Autos importieren: Übertrage Deine Wagen aus The Crew 2

Gleich zu Spielbeginn fragt Dich The Crew: Motorfest ab, ob Du Deine Wagen aus dem Vorgänger importieren möchtest. Dazu ist lediglich einen Spielstand aus The Crew 2 notwendig. Um den Vorgang zu finalisieren, drückst Du die Menü-Taste im laufenden Spiel. Drück die Menü-Taste ein weiteres Mal, um in der linken Liste die Einstellungen zu öffnen – Du erkennst sie an dem Zahnrad-Symbol.

Scroll bis zum Ende. Ganz unten solltest Du die Option „Importiere meine Sammlung“ unter „Sammlungsimport“ finden. Bestätige dort ein letztes Mal, dass Du den Import Deiner Fahrzeuge aus dem Vorgänger vornehmen möchtest. Sie befinden sich nun in Deinem Fuhrpark.

Allerdings gibt es einige Exemplare, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Darunter Autos, Motorräder und auch Flugzeuge. Kannst Du ein Modell nicht in unserer Fahrzeugliste zu The Crew: Motorfest finden, wird es auch nicht aus The Crew 2 übertragen. Schaltest Du jedoch nach Import neue Wagen im Vorgänger frei, landen sie automatisch im Kader des aktuellen Teils.

Da der Import mit Deinem Ubisoft-Connect-Account verknüpft ist, kannst Du Dich mit Deinem Konto auf unterschiedlichen Plattformen anmelden und hast stets Zugang auf Deinen gesamten Fuhrpark.

Beachte, dass Du übertragene Autos nicht aus dem Fuhrpark löschen kannst. Sobald sie einmal importiert sind, gibt es kein zurück mehr. Möchtest Du lieber bei Null beginnen, ignoriere den Hinweis am Anfang und fahre ohne die Übertragung Deiner Fahrzeuge aus fort.

