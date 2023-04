Super Mario-Spin-off-Games: Die 6 besten Spiele

Seit seinem ersten Auftritt im Jahr 1985 konntest Du Super Mario durch etliche Videospiel-Abenteuer begleiten. Doch neben dem schnurbärtigen Herrn im Blaumann hat das Universum zahlreiche weitere Figuren hervorgebracht, die zum Teil ihre eigenen Ableger spendiert bekommen haben. Welche sechs Super Mario-Spin-off-Games zu den besten zählen, haben wir für Dich herausgefunden.

Du liebst das süße Strampeln von Yoshi, den gehässigen Schulterangriff von Wario und die affenstarken Moves von Donkey Kong? Dann wird es Zeit, dass Du Deine Lieblingsfigur(en) im Nintendo-Universum solo spielst. Das sind die sechs besten Super Mario-Spin-off-Games!

1) Diddy Kong Racing (1997)

Heutzutage dürfen sich nur noch Mario und seine Weggefährt:innen in kunterbunten Kartrennen messen. Doch während der N64-Ära konntest Du Dich in „Diddy Kong Racing“ auch als titelgebender Affe hinters Steuer klemmen und Deine Kontrahent:innen in nervenaufreibenden Rennen ordentlich zum Schwitzen bringen.

Das Spannende an dem Rennspiel: Neben Karts stehen Dir auch Flugzeuge und Boote zur Verfügung. Die Auswahl an spielbaren Fahrer:innen umfasst ikonische Figuren wie Conker, das Eichhörnchen und Banjo, den Bären. Seit dem Remake für den Nintendo DS im Jahr 2007 hat sich Nintendo jedoch von der Marke abgewandt und konzentriert sich ausschließlich auf die ziemlich erfolgreiche „Mario Kart“-Reihe.

Mario, Peach und Co. springen nicht nur in der Videospielwelt herum, sondern auch über die große Leinwand: Seit dem 5. April siehst Du Nintendos ikonischen Klempner in „Der Super Mario Bros. Film“. In der Kritik zum Streifen erfährst Du, wie uns der Film gefallen hat.

2) Donkey Kong Country (1994 - 2014)

Als Gegenspieler von Mario in dem Arcade-Game „Donkey Kong“, das Du auf der offiziellen Website kostenlos spielen kannst, hatte der titelgebende Gorilla 1981 seinen ersten Auftritt. Wenige Jahre später schaffte es Donkey Kong selbst mit dem Super Mario-Spin-off-Game „Donkey Kong Country“ auch auf die heimischen Konsolen. Mittlerweile kannst Du den Affen mit der roten Krawatte durch sechs verschiedene Ableger der Side-Scrolling-Jump-and-Run-Serie steuern kannst.

Das liebevoll gestaltete Dschungelsetting, die Musik sowie viele verschiedene Bonusaufgaben distanzierten die Reihe von den Super Mario-Spielen und brachten frischen Wind in die Nintendo-Welt. Außerdem existiert neben den Donkey-Kong-Games eine weitere Spin-off-Reihe namens „Mario vs. Donkey Kong“, in der Du beide Videospielstars vereint siehst.

3) Luigi’s Mansion (2001 - 2019)

Er ist neben seinem Bruder die bekannteste Figur aus dem Super Mario-Universum und daher dürfte es niemanden verwundern, dass auch Luigi seine eigenen Super Mario-Spin-off-Games erhalten hat. Denn im 2001 erschienen „Luigi’s Mansion“ steuerst Du den Klempner mit der grünen Mütze durch ein schauriges Action-Adventure.

Ausgestattet mit dem sogenannten Schreckweg 08/16 begibst Du Dich auf Geisterjagd, um die titelgebende Villa von jeglichem Spuk zu befreien und Luigis verschollenen Bruder Mario ausfindig zu machen. In den Jahren 2013 und 2019 erhielt der niedliche Schreckensspaß zudem zwei wohlverdiente Fortsetzungen – einmal für den Nintendo 3D, einmal für die Nintendo Switch.

4) Super Smash Bros. (1999 - 2018)

Die „Super Smash Bros.“-Reihe vereint nicht bloß zahlreiche Figuren aus der Welt von Super Mario in einem Videospiel, sondern gleich die populärsten Figuren aus dem Hause Nintendo. Dazu gehören unter anderem Link, Kirby, Snake, Sonic und Samus Aran. In actiongeladenen Arena-Kämpfen trittst Du gegen die bekannten Videospielcharaktere an, die entweder vom Computer oder Deinen Freund:innen gesteuert werden.

Auf „Super Smash Bros.“ aus dem Jahr 1999 folgten über die letzten zwei Jahrzehnte vier Nachfolger, die neue Charaktere sowie frische Modi mit sich brachten. „Super Smash Bros. Ultimate“ von 2018 stellt dabei den letzten und bislang ausgetüfteltsten Teil der Reihe dar. Egal, ob Gelegenheitsspieler:in oder Gaming-Veteran:in: Diese Super Mario-Spin-off-Games sind äußerst zugänglich und liefern Dir einen kurzweiligen Fighting-Spaß.

5) Wario Land (1994 - 2008)

Ursprünglich als geldgieriger Antagonist in „Super Mario Land 2: 6 Golden Coins“ eingeführt, avancierte die Figur Wario im Handumdrehen zu einer überaus populären Figur im Super Mario-Kosmos. Darum erhielt der gehässige Griesgram mit „Wario Land“ seine eigene Reihe, die unter Fans zu den besten Super Mario-Spin-off-Games zählt. In den mittlerweile sieben erschienen „Wario Land“-Games hat der Titelheld ein paar Fähigkeiten, die ihn von Mario unterscheiden – darunter beispielsweise der ikonische Schulterangriff.

Mit dem leicht surrealistischen Flair, ausgiebigeren Handlungssträngen sowie dem Fokus auf das Münzensammeln stellen die Jump-and-Run-Ableger eine wertvolle Erweiterung des Super Mario-Universums dar. Zu Beginn der 2000er-Jahre hat der Schnauzbartträger mit der „WarioWare“-Serie außerdem eine ausgeklügelte Reihe von Geschicklichkeitsspielen hervorgebracht, die Dich auf eine etwas andere Art und Weise fordern.

6) Yoshi’s Island (1995 - 2019)

Neben all den Begleiter:innen von Mario haben die Fans wohl für kaum einen so ein großes Herz wie für Yoshi. Immer wieder hat der Held des Pilz-Königreichs Mario und Luigi zum Triumph im Kampf gegen Bowser verholfen. Doch in ganzen acht „Yoshi“-Spin-offs wurde er selbst zum Titelhelden. Während die frühen Side-Scroller wie etwa „Yoshi’s Story“ noch eher an die Mario-Games erinnern, haben sich die Entwicklerstudios für die letzten Ableger etwas Spannendes einfallen lassen.

Denn mit „Yoshi’s Woolly World“ von 2015 hat Nintendo das siebte Abenteuer von Yoshi in einen knuddeligen Woll-Look verpackt, sodass hier nicht nur in Sachen Gameplay einige Neuerungen etabliert wurden, sondern auch eine neue Optik. 2019 folgte mit „Yoshi’s Crafted World“ zudem ein weiterer Ableger von demselben Entwicklerstudio, die auch schon für das wollige Spektakel verantwortlich waren.

Welches Super Mario-Spin-off-Game haben wir Deiner Meinung nach vergessen? Verrate uns Deinen Favoriten gerne in den Kommentaren!



Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "vgwort.de" laden!

Dieser Artikel Super Mario-Spin-off-Games: Die 6 besten Spiele kommt von Featured!