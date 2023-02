Steam-Deck-Alternativen: Die besten Spielekonsolen für unterwegs

Featured: Hogwarts Legacy: Diese Begleiter:innen gibt es im Spiel

In den Filmen hat Harry Potter seine beste Freundin Hermine und seinen besten Freund Ron an seiner Seite – in „Hogwarts Legacy” kannst Du ebenfalls Begleiter:innen haben! Jeder Charakter hat eine eigene Hintergrundgeschichte, die Du anhand von Questreihen kennenlernst. Darüber hinaus schaltest Du durch den Abschluss der charakterspezifischen Aufgaben neue Zauber und Fähigkeiten frei. Mehr zu den Begleiter:innen in Hogwarts Legacy findest Du in unserer Übersicht.