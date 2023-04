Star Wars Jedi: Survivor angespielt – Ist die Macht mit dieser Fortsetzung?

Featured: The Last Ronin-Game: So düster könnte das neue Turtles-Spiel werden

Wenn Du in Deiner Kindheit ein Fan der Ninja Turtles warst, dann wird Dich der kommende Release mit einer neuen Seite Deiner Lieblingshelden überraschen. Das neu angekündigte „Teenage Mutant Ninja Turtles“-Spiel soll auf dem Comic „The Last Ronin” basieren, der eine dunkle Zukunft für die pizzaliebenden Schildkröten zeichnet. Dazu soll das Spiel sich an dem Action-Adventure „God of War” orientieren. Was es mit dem Comic auf sich hat und warum die Spieladaption ziemlich vielversprechend klingt, verraten wir Dir hier.