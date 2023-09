Spiele wie PayDay 3: Diese 4 Alternativen bieten ebenfalls Heist-Feeling

Seit dem 21. September 2023 kannst Du in „PayDay 3“ wieder alle Banktresore der Welt etwas leichter machen. Du hast das Game durchgezockt oder suchst nach ähnlichen Spielen wie PayDay 3? Wir haben uns auf der Straße für Dich umgehört und Dir diese Jobs mitgebracht.

Hack die Kameras, zieh Deine Clownsmaske auf, wedle mit der Wumme, pack das Geld ein und verschwinde – hoffentlich ohne viel Stress mit den Cops. Mit PayDay 3 lädt Dich das Entwicklungsstudio Starbreeze Studios zum dritten Mal dazu ein, einen wilden Bankraub nach dem anderen zu begehen. Wenn Du das Gangster-Heist-Feeling magst und nach Spielen wie PayDay 3 suchst, solltest Du Dir diese Titel unbedingt genauer ansehen. Gangster, Heist, Shooter, Multiplayer – in diesem Bündel sind jedenfalls keine falschen Noten dabei.

1) GTA Online: Werde ein Gangster-Gott

Im Gegensatz zum Singleplayer von „GTA 5“ triffst Du im Multiplayer von „GTA Online“ auf viele andere Gangster wie Dich. In diesem Spiel wie PayDay 3 Erledigst Du Jobs, verdienst Geld und gibst es für sündhaft teure Luxusgegenstände wie Autos und Villen aus.

Das Highlight bei GTA Online? Die Heists, in denen Du mit Deinen Freund:innen große Jobs gemeinsam angehen musst. Raub eine Bank aus, befrei eine wichtige Persönlichkeit aus dem Gefängnis oder dring in einen Militärkomplex ein. Jedes Mitglied bekommt seine eigene Aufgabe zugewiesen, Teamarbeit ist das A und O. Gemeinsam werdet ihr reich oder gemeinsam landet ihr im Knast. Mit bis zu 10 verschiedenen Heists !

Plattformen: GTA Online ist als Standalone für die PlayStation 5 erhältlich oder als Modus von GTA 5 auf allen anderen Plattformen.

2) Watch Dogs: Legion – Gründe eine Armee aus Hacker:innen

London ist ein gnadenloser Überwachungsstaat – zumindest in „Watch Dogs: Legion“. Um wieder für Freiheit und Gerechtigkeit zu sorgen, musst Du in dieser PayDay 3-Alternative eine Widerstandsarmee aus Hacker:innen zusammenstellen. Die Besonderheit: Du kannst jede Person auf der Straße rekrutieren und spielen. Ob Bauarbeiter:innen, Ärzt:innen oder Palastwachen: Wähle, wen Du willst. Jede Person bringt dabei nützliche Fähigkeiten oder Zugangskarten mit sich.

Um London zu befreien, musst Du die Mafia stürzen, das Militär aufhalten, ein skrupelloses Unternehmen besiegen und einen mysteriösen Hacker aufhalten. Watch Dogs: Legion möchte vor allem clever gespielt werden. Denn wer braucht schon Waffen, wenn er Kameras und Autos manipulieren kann? 100 Prozent cooles Heist-Feeling im Singleplayer, das eine wunderbare PayDay 3-Alternative ist. Mit einer guten Prise Open-World-Cruisen a la GTA.

Plattformen: Watch Dogs: Legion ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich.

3) Back 4 Blood: Zombies erledigen und gut fühlen

Wenn Du nach Spielen wie PayDay 3 suchst und mal Abwechslung von Tresoren brauchst, aber trotzdem gerne mit Deinen Freund:innen Deine Gaming-Skills trainieren möchtest, raten wir Dir zu „Back 4 Blood“. Denn Zombies gehen immer, oder? Wirf Dich mit Deinen Leuten in die Postapokalypse und überlebt gemeinsam immer größer werdende Wellen an Untoten.

Das macht genauso viel Koop-Spaß, wie es klingt. 32 Level, vier Schwierigkeitsstufen, für den Langzeitspielspaß ist also gesorgt. Die Zombies sind zahlenmäßig überlegen und verfügen allesamt über unterschiedliche Angriffsmuster. Nimm Dich also in Acht und lass Dir immer den Rücken decken.

Plattformen: Back 4 Blood ist für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich.

4) CoD: Warzone 2 (Plunder-Modus) – Über 100 Bankräuber:innen

Battle Royale ist nicht gleich Battle Royale. Im Gegensatz zu den meisten Modi des Ego-Shooters „Call of Duty: Warzone 2“ versteht sich der Plunder-Modus als ein absolut verrückter Heist-Modus. In diesem Spiel wie PayDay 3, musst Du mit Deinem Team so schnell wie möglich das meiste Geld zusammen sammeln, bevor es ein anderes Team tut. Wie Du an die Knete kommst, ist Dir überlassen.

Während der normale Battle-Royale-Modus keine Gnade kennt und Dich nach zwei Ableben sofort nach draußen schickt, ist der Plunder-Modus um einiges entspannter. Wenn Du hier das Zeitliche segnest, kommst Du jedes Mal wieder ins Spiel zurück – zwar etwas ärmer, aber vermutlich auch ehrgeiziger, Dir alles wieder zurückzuholen.

Plattformen: CoD: Warzone 2 ist kostenlos für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series und PC erhältlich.

Dieser Artikel Spiele wie PayDay 3: Diese 4 Alternativen bieten ebenfalls Heist-Feeling kommt von Featured!