Spiele wie John Wick: Diese fünf Titel würde er Dir empfehlen

Er ist schnell, er ist tödlich und Du solltest seinen Hund nicht schief anschauen: Keanu Reeves ist John Wick und John Wick ist der beste Auftragskiller der Welt. Sein vierter Film kommt am 23. März in die Kinos. Weißt Du, was gut dazu passen würde? Eine Liste mit John Wick-Games, um Dich auf das Action-Spektakel einzustimmen. Wir haben die und zeigen Dir in welchen Games Du wie John Wick sein kannst.

Kaum zu glauben, aber John Wick duelliert sich schon seit 9 Jahren mit der kriminellen Unterwelt auf der Kinoleinwand. Was die Filme dabei so beliebt macht: Die Badass-Atmosphäre, die mit jedem Teil immer düsterer wird. Die Ästhetik der Action, die sich immer weiter steigert. Und natürlich Schauspieler Keanu Reeves, der immer weiter über seine Grenzen hinausgeht. Ursprünglich wollte John Wick mit seiner Vergangenheit abschließen und sich zur Ruhe setzen. Aber dann musste er zurückkehren, um das zu rächen, was ihm am meisten bedeutet. Nun steht er in John Wick: Kapitel 4 vor seiner bisher größten Herausforderung.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Als Fan, der nach John Wick Games sucht, hast Du es gar nicht so leicht. Denn die offiziellen Spiele sind leider nicht der Rede wert: Das VR-Spiel John Wick Chronicles und das Taktikspiel John Wick Hex erhalten auf Steam miserable Bewertungen. Producer Lionsgate denkt zwar über ein drittes Spiel nach, aber das bleibt vorerst Zukunftsmusik. Also Sackgasse? Nein, keine Sorge! Es gibt sehr wohl extrem gute Games wie John Wick da draußen, aber die verstecken sich. Wir haben sie erwischt und für Dich mitgebracht, Spiele, die genauso wie John Wick mit Action und Stil um sich schießen. Da ist garantiert etwas für Dich dabei!

Ob John Wick: Kapitel 4 einen Gang ins Kino wert ist, erfährst Du hier.

1) Watch Dogs: Sci-Fi-Assassinen brauchen nur ein Handy

Der Überwachungsstaat aus 1984 lässt grüßen: Im Open-World-Spiel „Watch Dogs“ kontrolliert ein Computernetzwerk das gesamte digitale Leben in Chicago. Vom Verkehr bis zum Geldkonto, alles wird erfasst. Nur nicht Aiden Pearce, ein Hacker, der sich auf einem Rachefeldzug befindet. Verbrecher töteten seine Nichte, weil Pearce bei einem Banküberfall für sie versagte. Er schwört Rache zu nehmen und begibt sich auf die Jagd nach ihnen. Nicht nur mit Waffen, sondern vor allem mit seinem Handy, mit dem er alles hacken kann. In Watch Dogs trifft GTA auf Assassin’s Creed. Du fährst schnelle Autos, lieferst dir Schussgefechte mit Gangstern, infiltrierst heimlich Gebäude und experimentierst mit Technik.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Entwickler Ubisoft gibt Dir mit Watch Dogs zahlreiche coole Möglichkeiten an die Hand: Hacke Sicherheitskameras für den besseren Überblick. Plündere Geldkonten mit einem Klick. Häng die Polizei ab, indem Du Ampeln manipulierst. Gib Dein Bestes um an Deine Ziele zu kommen und bau Deine Hacker-Fähigkeiten immer weiter aus. Das malerische Chicago liefert Dir mit seinen Sehenswürdigkeiten, Straßen und Geheimnissen eine tolle Kulisse, um Deinen eigenen John Wick-Streifen zu drehen. Nur eben viel moderner.

Watch Dogs gibt es für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One. Die PS4- und Xbox-One-Versionen können auch digital auf der PlayStation 5 und Xbox Series erworben werden.

2) Deathloop: Täglich grüßt der John Wick in Dir

Was wäre, wenn John Wick auf einer Party-Insel aus den Sechzigern stranden würde? Und dabei in eine Zeitschleife gerät, also wie in Täglich grüßt das Murmeltier oder anderen abgedrehten Filmen? Ganz einfach: Das wäre „Deathloop“, der Ego-Shooter von Entwickler Arkane Studios. Wie wir schon in unserem Test verraten haben, gibt es kaum ein Spiel da draußen, das sich mit der Coolness und Überdrehtheit von Deathloop messen kann. Du ballerst als Protagonist Colt in diesem Shooter nicht nur, Du hast auch jede Menge übernatürliche Fähigkeiten, mit denen Du ein Ballett des Todes aufführen kannst. Teleportieren, Telekinese, alles ist dabei.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Hinzu kommt das Element der Zeitschleife: Um aus ihr zu entkommen, musst Du acht Ziele ausschalten. Stirbst Du, fängt der Tag von vorne an. Aber mit jedem Scheitern lernst Du etwas Neues über die Insel und den Tagesablauf Deiner Ziele. Je öfter Du also spielst, desto cleverer bist Du. Eigentlich kann Dich nichts aufhalten. Wäre da nicht Julianna, Deine persönliche Erzfeindin und Jägerin, die Deinen Plan sabotieren will. Für den größeren Kick können andere Spieler:innen sogar ihren Part übernehmen und aus dem Ganzen einen Multiplayer machen.

Deathloop gibt es für PC, PlayStation 5 und Xbox Series.

3) Max Payne: Der Ex-Cop, den die Unterwelt fürchtet

„Max Payne “ ist nicht nur eine Spielereihe, es ist ein Cocktail mit exotischen Zutaten. Der Protagonist: Voller Rache und eisenharter Sprüche. Die Geschichte: Erzählt wie ein düsterer Batman-Comic. Das Gameplay: Third-Person-Kämpfe, in denen Du jederzeit in die Slow-Motion wechseln und ganze Armeen ausknipsen kannst. Du musst nur eine Entscheidung treffen: Was ist Dir wichtiger, wenn Du nach John Wick Games suchst? Grafik oder Atmosphäre? Davon hängt nämlich ab, welches Spiel wir Dir aus der zwanzigjährigen Reihe empfehlen können.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Das erste Max Payne stammt aus dem Jahr 2001 und sieht dementsprechend etwas pixlig aus. Ein düstereres New York wirst Du aber nirgendwo finden. Eine gute Mischung aus beidem, Grafik und Atmosphäre, findest Du in Max Payne 2. Außerdem eine Liebesgeschichte. Möchtest Du allerdings die Grafik- und Actionregler auf die höchste Stufe stellen, heißt Deine Wahl definitiv Max Payne 3, der die Kämpfe ins sonnige Brasilien verfrachtet. Aber so oder so, das Highlight bleibt die Slow-Motion-Funktion, mit der Du einen coolen Move nach dem anderen ausführst.

Die Max-Payne-Reihe gibt es für PC und sämtliche Old-Gen-Konsolen, inklusive PlayStation 2 und Xbox. Moderne Systeme wie PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series bieten zudem auch digitale Versionen in den Stores an.

4) Deus Ex: Mankind Divided: John Wick als Robo-Cop

Wir schreiben das Jahr 2029: Die Menschheit erreicht in „Deux Ex: Mankind Divided“ durch menschliche Cyber-Verbesserungen wie Roboterarme und Gadgets, die nächste Stufe der Evolution. Es gibt keinen Menschen, der diese Technik mehr kritisiert, als Agent Adam Jensen. Allerdings konnte er nur dank ihnen einen terroristischen Angriff überleben. Jetzt ist er halb Mensch, halb Roboter und jagt für die Regierung Terrorist:innen rund um den Planeten. In diesem Ego-Shooter dreht sich alles um Folgendes: Kämpfe oder schleiche dich zum Ziel, aber treffe vor allem die richtigen Entscheidungen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Du bist zwar mächtig, aber achte darauf Deine Kräfte weise zu nutzen. Oder brutal, wenn Dir das lieber ist. Nutze alle Deine Fähigkeiten, werde unsichtbar, setze modernste Waffensysteme ein, analysiere Dein Gegenüber, um zu wissen, wie Du sie oder ihn im Gespräch überzeugen kannst. Decke Puzzlestück für Puzzlestück eine große Verschwörung um Terrorismus und Fortschritt auf. Die Kombination aus Cyberpunk und Renaissance zusammen mit gefährlichen Einsätzen im modernen Prag runden Dein John Wick-ähnliches Spielerlebnis ab.

Deus Ex: Mankind Divided gibt es für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die PS4- und Xbox-One-Versionen können auch digital auf der PlayStation 5 und Xbox Series erworben werden.

5) Hitman: World of Assassination: John Wicks größter Konkurrent

Mit 22 Jahren ist Auftragskiller und Agent 47 deutlich länger im Geschäft als John Wick. Das Grundprinzip der Hitman-Spiele: Infiltriere einen exotischen Schauplatz, schleiche Dich rein und eliminiere die Zielperson. Wie Du das machst, ist Dir überlassen. Es gibt dutzende kreative Varianten, die nur darauf warten, von Dir entdeckt zu werden. Dein Handwerk kennt nur eine wichtige Regel: Bleib dabei unbemerkt. Im Januar diesen Jahres vereinte Entwickler IO Interactive die letzten drei Spiele zu einem einzigen Spiel: „Hitman: World of Assassination”. Um diese Vollendung zu feiern, offenbarte er einen neuen Modus, der die bisher größte Herausforderung liefert.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Im Freelancer-Modus schaltest Du ein gesamtes Verbrecher-Syndikat aus. Alle bisherigen Gebiete der Trilogie, von Amerika bis Indien, von England bis Japan, bilden die Arena dieser schwierigen Mission. Jetzt kommt es darauf an, was Du auf dem Kasten hast und wie viel Du über die Orte und Dein Handwerk gelernt hast. Das Spiel zu gewinnen ist extrem schwer, denn wenn Du scheiterst, fängst Du komplett von vorne an. Deine hart verdiente Ausstattung reduziert sich somit auf Null. Zeige der Welt also, wer der oder die größte Killer:in ist – und dass selbst John Wick noch etwas von Dir lernen kann.

Hitman: World of Assassination gibt es für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series.

Welche John Wick-Games gehören ebenfalls für Dich auf diese Liste? Schreib uns in die Kommentare, was Dein absoluter Favorit ist!

Dieser Artikel Spiele wie John Wick: Diese fünf Titel würde er Dir empfehlen kommt von Featured!