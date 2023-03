Sons of the Forest: Alle Cheats & Konsolenbefehle und wie Du sie nutzt

Nicht alle möchten „Sons of the Forest“ spielen, um hinter die Geschichte zu steigen und ein aktuell mögliches Ende zu erreichen. Einige da draußen sind begnadete Schönbauer:innen oder wollen einfach nur die Grenzen des Spiels testen. Egal, was Dich zu unserem Artikel geführt hat: Unser Guide zu Sons of the Forest beinhaltet alle Cheats, die Du in der Entwicklerkonsole eingeben kannst.

Wir legen Dir unbedingt ans Herz, eine Sicherung Deiner aktuellen Spielstände vorzunehmen. Cheats und Konsolenbefehle bergen immer die Gefahr ungewollter Auswirkungen, die Dein ausgewähltes Savegame korrumpieren können. Lege daher ein Back-up der Datei aus dem folgenden Ordner an: C:\User\[Benutzername]\AppData\LocalLow\Endnight\SonsOfTheForest\Saves

Cheatkonsole öffnen – so klappt’s!

Die Cheatkonsole kannst Du in einigen Spielen mit einer einfachen Tastenkombination aufrufen. Bei Sons of the Forest benötigst Du hingegen einen Mod-Manager, den der User „CallMeSlinky“ extra zusammengeschustert hat. Mit Klick auf den Link kannst Du den Thunderstore Mod Manager auf Overwolf herunterladen.

Nach erfolgreicher Installation gibst Du Sons of the Forest in die Suche ein, markierst es mit einem Sternchen und öffnest das Profil. Hier findest Du auf der linken Seite die Option „Get Mods“. Lade dort die folgenden Mods herunter:

• BepinInExPack_IL2CPP – allgemeine Mod, die das Modden von Spielen erlaubt, die mit Unity erstellt wurden

• DebugConsole – bringt die Entwicklerkonsole ins Spiel, in der Du Cheats aus unserer unten aufgeführten Liste eingibst

Hinweis: Unter „Edit config“ kannst Du Änderungen an den zugewiesenen Tasten in der DebugConsole.cfg vornehmen. Als Standard ist F1 zum Öffnen der Cheatkonsole definiert. Leg optional eine andere Taste fest. Speichere Deine Änderungen mit „Save“.

Klicke nun auf den Button „Modded“, um Sons of the Forest mit den installierten Mods zu starten. Wundere Dich nicht über das seltsame schwarze Fenster: Dabei handelt es sich um die Konsole der installierten BepinInEx-Mod. Der Spielstart kann darüber hinaus einen kleinen Moment in Anspruch nehmen.

Sons of the Forest: Alle Cheats im Überblick

Starte im Hauptbildschirm des Spiels einen neuen Spielstand, oder lade ein Savegame Deiner Wahl. Öffne die Befehlskonsole mit der festgelegten Taste (Standard: F1) und kopiere einen Cheat für Sons of the Forest aus unserer Liste in das Eingabefeld.

Charakter-Cheats

godmode on – Du bist unbesiegbar

godmode off – deaktiviert Deine Unbesiegbarkeit

buffstats – füllt Ausdauer, Durst und Hunger komplett auf

regenhealth – Deine Gesundheit ist komplett aufgefüllt

addallitems – in Deinem Inventar befinden sich alle Items

setstrengthlevel 50 – setzt Deine Stärke auf 50 und führt zu maximaler Gesundheit

removeallitems – entfernt die Items aus Deinem Inventar

spawnworldobject (engl. Itemname) – spawne ein bestimmtes Item in der offenen Welt von Sons of the Forest. Gib den englischen Itemname wie rock oder stick ein

showhud off – schaltet das HUD aus. Perfekt für Screenshots

showhud on – aktiviert das HUD wieder

showinworldui on – blendet Anzeigen wie die Interaktionsmöglichkeit mit Objekten komplett aus. Bleibt auch nach einem Neustart aktiv

showinworldui off – sorgt dafür, dass alle Anzeigen wieder sichtbar sind

superjump on – Du springst besonders hoch

superjump off – Sprünge erreichen ihre ursprüngliche Höhe

speedyrun on – erhöht die Laufgeschwindigkeit

speedyrun off – Laufen erfolgt im normalen Tempo

aighostplayer on – Feind:innen ignorieren Dich

aighostplayer off – Gegner:innen beachten Dich wieder

killradius (Zahl) – tötet alles in einem Radius der eingegebenen Zahl

blockplayerfinaldeath on – egal wie oft Du stirbst, Du landest niemals im Game-over-Bildschirm

blockplayerfinaldeath off – mehrmaliges Sterben führt wieder zu einem Game-over-Bildschirm

save – speichert zu jedem Zeitpunkt das Spiel

Items cheaten: Alle Namen und IDs

additem (engl. Itemname / Item-ID) – fügt das eingegebene Item Deinem Inventar hinzu. Nutze dazu den englischen Begriff, beispielsweise chainsaw oder shovel, oder verwende die jeweilige Item-ID aus unserer Liste. Der Itemname steht an erster Stelle, die Item-ID hinter dem Gedankenstrich

Alcohol – 414

Aloe Vera – 451

Air Canister – 469

Backpack – 402

Battery – 527

Blueprint Book – 552

Bone Armor – 494

Buckshot Ammo – 364

Canned Food – 434

Cash – 496

Chainsaw – 394

Cloth – 415

Cooking Pot – 517

Crafted Spear – 474

Creepy Armor – 593

Cross – 468

Crossbow – 365

Crossbow Bolt – 368

Duct Tape – 419

Emergency Pack – 483

Energy Drink – 439

Energy Bar – 441

Energy Mix – 461

Energy Mix + – 462

Feather – 479

Fish – 436

Flare – 440

Flashlight – 471

Flask – 426

Food Tray – 512

Frag Grenade – 381

Golden Armour – 572

GPS Locator – 529

GPS Tracker: 412

Grab Bag – 351

Grappling Hook – 560

Guest Keycard – 526

Guide Book – 589

Health Mix – 455

Health Mix + – 456

Hide Armor – 519

Knife – 380

Leaf – 484

Leaf Armor – 473

Loot Pouch – 508

Log – 78

Medium Rock – 506

Modern Arrow – 373

Molotovs – 388

MRE snack Rations – 438

Noodles – 421

Pistol – 355

9mm Ammo – 362

Pistol Silencer – 374

Plasma Lighter – 413

Printer Arrow – 618

Printer Resin – 390

Radio – 590

Raw Meat – 433

Rebreather – 444

Revolver – 386

Rock – 393

Rope – 403

Rope Gun – 522

Severed Arm – 480

Severed Leg – 481

Shotgun – 358

Skin Pouch – 508

Skull – 430

Sled – 428

Slug Ammo – 363

Small Rock – 476

Stick – 392

Stone Arrow – 507

Stun Gun – 353

Stun Gun Ammo – 369

Swimsuit – 619

Tactical Axe – 379

Tarp – 504

Tech Armor – 554

Tech Mesh – 553

Torch – 503

Turtle Shell – 506

Walkie Talkie – 486

Wristwatch – 410

Zipline Rope – 523

Bauen in Sons of the Forest – hilfreiche Cheats

instantbookbuild on – baut die Auswahl in Deinem Buch

instantbookbuild off – deaktiviert den Bau durch Deine Auswahl im Buch wieder

loghack on – trage unendlich viele Baumstämme auf Deinen Schultern

loghack off – Du trägst wieder maximal zwei Baumstämme mit Dir herum

slapchop on – fällt einen Baum mit wenigen Schlägen

slapchop off – ein Baum fällt erst wieder nach mehreren Schlägen

treescutall – alle Bäume im Umkreis verschwinden bis auf ihre Baumstümpfe

gravity (Zahl) – manipuliere die Schwerkraft. Der Wert 0 sorgt für Schwerelosigkeit. Ab der Zahl 11 hebst Du mit Deinem Charakter ab

Jahreszeit, Tageszeit und Uhrzeit beeinflussen

setgametimespeed (Zahl) – gib eine Zahl ein, um die Spielgeschwindigkeit festzulegen. Mit dem Wert 0 bleibt die Zeit stehen. Mit hohen Zahlen wie 50, 100 oder 200 beschleunigst Du die Zeit im Spiel

settimeofday (Zahl) – bestimme die Uhrzeit mit der entsprechenden Zahl zwischen 1 und 24

settimeofday morning – leitet den Morgen in Sons of the Forest ein

settimeofday night – setzt die Tageszeit auf Nacht

locktimeofday morning – die Tageszeit bleibt durchgehend auf Morgen

setcurrentday (Zahl) – lege den Tag im Spiel fest. Die eingetragene Zahl gibt den Tag plus einen weiteren Tag an. Trägst Du beispielsweise die Zahl 5 ein, ist im Spiel Tag 6

forcerain heavy – es regnet

forcerain sunny – die Sonne scheint

season spring – Frühling

season summer – Sommer

season autumn – Herbst

season winter – Winter

Schnellreisen und teleportieren

goto village (1 bis 36) – befördert Dich zu einem von 36 Kannibalendörfern. Jede Zahl schickt Dich zu einem anderen Dorf

goto Bunker – teleportiert Dich zu einem Wartungs- oder Story-Bunker:

Wartungsbunker: goto BungerA / goto BungerB / goto BungerC

Story-Bunker: goto BunkerEntertainment / goto BunkerFood / goto BunkerResidental

goto CaveE – bringt Dich direkt in den Raum vor dem Tor zum Finale

gotocoords (Koordinaten x/y/z) – bringt Dich zu den angegebenen Koordinaten. Gib Werte für die jeweilige Achse ein und trenne sie mit einer Leertaste, beispielsweise:

gotocoords 245,1 512,7 374

Koordinaten, Umgebungstemperatur & Wohlbefinden anzeigen

showfps on – blendet sowohl die FPS als auch weitere Details mit den F-Tasten ein:

F2 – aktuelle Koordinaten

F3 – Informationen zur Umwelt

F8 – Details zu einem NPC

showfps off – deaktiviert die Anzeige wieder

Licht in Höhlen per Cheat

cavelight on – mehr Licht in Höhlen

cavelight off – normale Helligkeit in Höhlen

createlight – erschafft eine Lichtquelle

Begleiter-Cheats zu Sons of the Forest

addcharacter robby (Zahl) – setzt weitere Kelvins im Wert der eingegebenen Zahl in die Spielwelt

addvirginia – fügt dem Spiel eine zweite Virginia hinzu

virginiasentiment (0 bis 100) – legt das Vertrauenslevel von Virginia fest. Je höher das Vertrauen, desto eher nimmt sie Deine überreichte Kleidung und Waffen entgegen

aigodmode on – alle Begleiter:innen sind unverwundbar

aigodmode off – Begleiter:innen sind wieder verwundbar

aipause on – alle NPCs (Begleiter:innen, Feind:innen, Mutant:innen, etc.) frieren in ihrer Bewegung ein

aipause off – NPCs bewegen sich wieder nach dem vorherigen Befehl

aidisable on – entfernt alle NPCs aus Sons of the Forest

aidisable off – fügt alle entfernten NPCs wieder ins Spiel ein

igniteradius (Zahl) – setzt alle NPCs (Begleiter:innen, Feind:innen, Mutant:innen, etc.) in einem Radius der eingegebenen Zahl in Brand

Alle weiteren Befehle der Entwicklerkonsole

In der Cheatkonsole gibt es noch zahlreiche weitere Cheats, die jedoch allesamt ungeprüfte oder unvorhersehbare Effekte besitzen. Möglicherweise geschieht auch tatsächlich nichts, so wie es augenscheinlich bei einigen Befehlen unserer Tests der Fall war. Theoretisch können sich aber auch immer noch Auswirkungen zeigen, die auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind.

Gibt es auch Trainer mit Cheats zu Sons of the Forest?

Neben der Entwicklerkonsole und den darin enthaltenen Codes gibt es auch noch die Trainer von wemod und plitch. Sie führen ebenfalls Befehle per Tastendruck aus. Da sich einige Cheats doppeln, könnte es für Dich praktikabler sein, auf Trainer zurückzugreifen – erst recht, wenn Du bereits einen der beiden Anbieter nutzt.

Damit Du Dich entscheiden kannst, ob Du eher den Thunderstore Mod Manager auf Overwolf herunterladen willst oder Dir die Auswahl von wemod und plitch genügt, findest Du im folgenden eine Auflistung aller Cheat-Codes, die Dir den jeweiligen Trainer anbieten.

wemod

Den Trainer von wemod zu Sons of the Forest findest Du auch mit Klick auf den Link. Die folgenden Cheats sind in dem Drittprogramm enthalten:

Charakter-Cheats

Unendlich Gesundheit

Unendlich Ausdauer

Kein Durst

Kein Hunger

Konstante Temperatur

Unbegrenzte Stärke

Unendliche Lungenkapazität

Voll ausgeruht

Kein Fallschaden

Unsichtbarkeit

Unzerbrechliche Rüstung

Immun gegen Feuer

Schadensmultiplikator festlegen Physik

Unbegrenzte Sprünge

Multiplikator-Laufgeschwindigkeit

Multiplikator-Sprintgeschwindigkeit

Multiplikator-Schwimmgeschwindigkeit

Multiplikator-Sprunghöhe



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Inventar

Keine Itembegrenzung

Itemanzahl des zuletzt gewählten Gegenstands festlegen Waffen

Unbegrenzte Munition Allgemeine Cheats

Konsole aktivieren

Unendlicher Kraftstoff

Taschenlampe ohne Batterieverbrauch

Unendlich viel Druckerharz für den 3D-Drucker

Keine Gebäudeanforderungen

Überall bauen

Baum direkt fällen

Zeit anhalten

Schnelle 3D-Drucker

Zeitgeschwindigkeits-Multiplikator setzen

Spielgeschwindigkeit plitch Mit Klick auf den Link zu den Cheats von Sons of the Forest im Trainer von plitch findest Du sowohl alle kostenlosen sowie Premium-Cheats. Letzteres erfordert ein monatliches Abonnement beim Anbieter. Die folgenden Codes sind enthalten: Kostenlose Cheats

Unendliche Batterien

Schwimmgeschwindigkeit festlegen

Unendlich viel Luft beim Tauchen

Schnelles Drücken

Gesundheit auffüllen

Wenig Gesundheit

Durst auffüllen

Durstig

Hunger auffüllen

Hungrig

Erholung auffüllen

Kein Nachladen / Unendlich Munition

Stärkelevel festlegen

Stärke XP (Erfahrungspunkte) hinzufügen

Stärke XP (Erfahrungspunkte) auf 0 zurücksetzen

Sofortiges Bäumefällen

Sofortige Konstruktion

Unendlich Druckerharz

Setz die Sprunghöhe fest

Verändere Deine Laufgeschwindigkeit

Optimiere die Sprintgeschwindigkeit

Kein Hunger

Kein Durst

Gut ausgeruht

Godmode

Unendlich Ausdauer

10 Items beim Aufheben

Item-Anzahl unter Maus setzen

Leg die Geschwindigkeit der Tageswechsel fest