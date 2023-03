In “Sons of the Forest“ sind zahlreiche wichtige Gegenstände versteckt. Sobald Du sie an den jeweiligen Fundorten aufgesammelt hast, sorgen die Items für viele Annehmlichkeiten in Sons of the Forest. Wir zeigen Dir, wo die wichtigsten Items versteckt sind und wie Du sie erhältst.

Sons of the Forest – Fundorte: GPS-Peilsender, Schaufel & Co. auf der Karte finden © Screenshot/Endnight Games

Wir nutzen die Karte von mapgenie.io, um Dir die genauen Fundorte in Sons of the Forest wiederzugeben. Dank hilfreicher Bilder der Community sollte es Dir umso leichter fallen, die Waffe oder das Item an der angegebenen Markierung zu finden. Zudem gibt es eine Übersicht von Loot, den Du im näheren Umkreis einsammeln kannst.

Wichtige Gegenstände zum Überleben auf der Karte finden

Sons of the Forest: Fundorte aller Dosenöffner

Für Dosenöffner gibt es drei Fundorte in Sons of the Forest. Sie liegen recht offensichtlich auf dem Boden – neben dem Zelt eines Camps (Dosenöffner #1), einem Wasserfall (Dosenöffner #2) oder einfach im Sand (Dosenöffner #3). Mit Klick auf die Links findest Du alle drei Markierungen:

• Dosenöffner #1: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268987

• Dosenöffner #2: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268945

• Dosenöffner #3: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268925

GPS-Peilsender & Taschenlampe freischalten

Eine Deiner lilafarbenen Markierungen in Sons of the Forest führt Dich zu einer Klippe. Dort findest Du ein Seil sowie Wodka und Energieriegel. Etwas unscheinbar ist der Stein, um den ein Seil gewickelt ist.

Zerschneide es mit Deiner Axt und begib Dich den Berg hinab. Die Leiche, die an dem Seil befestigt war, liegt nun auf dem Boden. Untersuche sie und Du findest sowohl die Taschenlampe als auch den GPS-Tracker.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268803

Sons of the Forest: Schaufel finden

Bei dem kleinen Bach befindet sich eine Felsformation. Untersuchst Du sie genauer, entdeckst Du einen schmalen Spalt, der mit Holzbalken verbarrikadiert ist. Nutze Deine Axt, um sie zu entfernen und betritt die Höhle. Überquere den Vorsprung im Inneren mit der Seilpistole. Verwende das Tauchgerät (mehr dazu weiter unten im Text) im Wasser und dringe tiefer in die Höhle vor.

Zuerst findest Du eine Leiche, die eine Taschenlampe bei sich trägt. Lauf geradeaus weiter und nutze erneut das Tauchgerät, sobald Du an eine weitere Stelle gelangst, die ins Wasser führt. Ganz am Ende findest Du eine Leiche, die orange Klamotten mit Reflektoren und einen Helm trägt – etwa wie ein Bauarbeiter. Auf seinem Schoß findest Du die Schaufel.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268849

Hey Everyone, Here are some screenshots from our upcoming game Sons Of The Forest.

We had hoped to have the game out this year, but need more time, so it will be early to mid 2022.

Exact date will be announced with our third trailer in the next few weeks. pic.twitter.com/9DWTEVqnZg — Endnight Games (@EndNightGame) October 26, 2021

Schlitten drucken & benutzen

Einen Schlitten stellst Du mithilfe eines 3D-Druckers her. Dazu benötigst Du lediglich etwas Resin. Am Laptop findest Du beispielsweise die Vorlage für eine Flasche, eine Maske und schlussendlich die Druckanleitung für einen Schlitten. Stell ihn her, öffne im Freien Dein Inventar und rüste ihn aus. Such Dir ein Gefälle und gönn Dir neben dem ganzen Überlebenskram zur Abwechslung etwas Spaß.

3D-Drucker für den Schlitten – Fundort auf der Karte:

• #1: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268944

• #2: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268919

• #3: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269302

• #4: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268969

Resin für den 3D-Drucker – Fundort auf der Karte:

• #1: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269338

• #2: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268781

• #3: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268821

• #4: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268886

Fundorte in Sons of the Forest: Tauchgerät

Das Tauchgerät ist extrem hilfreich und Du benötigst es für Erkundungen. Die Markierung auf der Karte führt Dich zu einem Höhleneingang, den Du zuerst mit Deiner Axt von Holzbrettern befreien musst. Nachdem Du die Höhle betreten hast, hältst Du Dich immer auf der linken Seite. Am Ende steht das Tauchgerät auf einem Felsvorsprung.

Tipp: Halte Dich in der Höhle zuerst rechts, um das Betäubungsgewehr zu finden. Benutze sie an dem Hai, der im Wasser unterhalb des Tauchgeräts herumschwimmt. Andernfalls zerfleischt er Dich, bevor Du den Ausgang erreichst.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268850

Keycards: Wartungsschlüsselkarte, VIP-Schlüsselkarte & Gästeschlüsselkarte

Wartungsschlüsselkarte

Leg die Falltür mit Deiner Schaufel frei und laufe den Flur hinunter. Betritt den ersten Raum auf der rechten Seite. Dort findest Du einen 3D-Drucker. Rechts neben dem Gerät befindet sich die Wartungsschlüsselkarte.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268872

VIP-Schlüsselkarte

Öffne die Tür und schwimm direkt zur nächsten. Begib Dich in die Büroräumlichkeiten auf der rechten Seite. Die VIP-Schlüsselkarte liegt dort auf einem Tisch neben den leeren Verpackungen von asiatischen Nudelgerichten.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268888

Gästeschlüsselkarte

In dem Nachtclub befindet sich ein Loungebereich mit einem großen Sofa und einem runden Glastisch, auf dem eine Leiche liegt. Nahe ihrer Beine liegt die Gästeschlüsselkarte auf dem Tisch.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268938

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Fundorte in Sons of the Forest: Klamotten, Masken & Rüstungen

Goldrüstung: Goldene Rüstung finden und anziehen

Für den Weg zur Goldrüstung musst Du die Wartungsschlüsselkarte besitzen. Betritt den Höhleneingang und lauf die Treppen bis ins zweite Untergeschoss hinunter. In der Mitte der Etage findest Du auf der rechten Seite eine geöffnete Tür. Sie führt Dich in einen Raum mit einem Sofa in U-Form. Auf einem der Sofakissen befindet sich die komplette Goldrüstung.

• Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268972

Goldene Maske: Hier findest Du sie!

Die goldene Maske kannst Du nicht mit dem 3D-Drucker herstellen – lediglich finden. Geh zu den angegebenen Koordinaten, betritt die Höhle und durchquere sie bis zur verschlossenen Tür. Verwende die Wartungsschlüsselkarte und betritt den Bunker. Lauf die Treppen immer weiter nach unten, bis Du das fünfte Untergeschoss erreicht hast.

Vor der nächsten abgeriegelten Tür geht es links in einen Raum, bei dem es sich um eine Art Leichenhalle handelt. Ein in Plastikfolie verpackter Mensch liegt regungslos auf einem der Tische. Auf Höhe des Kopfes liegt die goldene Maske. Sammel sie auf und hol sie bei Bedarf aus Deinem Inventar, um sie aufzusetzen.

• Goldene Maske – Fundort auf der Karte: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268974

Sons of the Forest – rote Maske herstellen: 3D-Drucker finden

Für die Herstellung der roten Maske empfehlen wir Dir, den 3D-Drucker (#1) aufzusuchen. Um den Drucker zu befüllen, benötigst Du nämlich Resin. Das findest Du im Bunker der angegebenen Markierung gleich in unmittelbarer Reichweite. Wähle am Laptop rechts neben dem 3D-Drucker die Maske aus und starte mit dem Druck.

3D-Drucker für rote Maske – Fundort auf der Karte:

• #1: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268944

• #2: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268919

• #3: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269302

• #4: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268969

Fundorte: Klamotten für Virginia

Eigentlich trägt die dreibeinige Mutantin immer ihren hellblauen Badeanzug. Für Virginia gibt es aber noch drei weitere Outfits, die Du ihr zum Anziehen geben kannst: ein Kleid, einen Tarnanzug und einen Trainingsanzug. Die Links zu allen Fundorten:

• Kleid für Virginia: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269151

• Tarnanzug für Virginia: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268905

• Trainingsanzug für Virginia: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269032

Weitere Klamotten für Kelvin & Deinen Protagonisten

Nicht nur die Mutant:innen der Schöpfung dürfen sich schick einkleiden – auch für Kelvin und Deinen Protagonisten gibt es einige Outfits, die Du in Bunkern oder in der Wildnis entdecken kannst. Neben der nützlichen Tauchausrüstung sind die meisten Klamotten eher von optischem Nutzen. Hier sind ihre Fundorte in Sons of the Forest:

• Anzug/Smoking: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268920

• Blazer: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268912

• Hoodie oder Lederjacke (#1): https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268948

• Hoodie oder Lederjacke (#2): https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268915

• Hoodie oder Lederjacke (#3): https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268959

• Pyjama/Schlafanzug (#1): https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269034

• Pyjama/Schlafanzug (#2): https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=269177

• Tauchanzug: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268881

• Winterjacke: https://mapgenie.io/sons-of-the-forest/maps/world?locationIds=268955

Nach welchen Fundorten in Sons of the Forest hältst Du derzeit Ausschau? Schreib es uns in die Kommentare.

Dieser Artikel Sons of the Forest – Fundorte: GPS-Peilsender, Schaufel & Co. auf der Karte finden kommt von Featured!