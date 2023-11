Silent Hill 2-Remake: Alle Infos, Gerüchte und Leaks

Alone in the Dark: Remake des Horror-Survival-Klassikers angekündigt

30 Jahre nach dem ersten Teil von „Alone in the Dark“ hat das Entwicklungsstudio THQ Nordic eine Neuauflage des legendären Horror-Survival-Klassikers angekündigt. Erneut geht es in die Derceto-Villa im Louisiana der 1920er-Jahre. Was bisher zum Alone in the Dark-Remake bekannt ist, haben wir hier für Dich zusammengefasst.