Rise of Industry: Alle Cheats in der Übersicht

Der Weg zum unaufhaltsamen Tycoon ist beschwerlich. Das gilt umso mehr, wenn es so viele unterschiedliche Aspekte zu beachten gibt wie bei „Rise of Industry“. Die passenden Cheats machen die Wirtschaftssimulation zumindest ein wenig einfacher. Wir zeigen Dir die besten Cheat-Codes zu Rise of Industry und erklären, wie Du sie benutzt.

Wofür benötigst Du die Codes?

Das frühe 20. Jahrhundert war auch in der Realität eine ziemlich aufregende und gleichzeitig fordernde Zeit. In „Rise of Industry“ suchst Du Dir den Wirtschaftszweig, der zu Dir passt, und versuchst, den ganz großen Wurf zu landen.

Bis Du allerdings die umliegenden Städte und Dörfer versorgen und einen ordentlichen Reibach machen kannst, ist eine Menge Planung und Fingerspitzengefühl nötig. Willst Du Deinem Glück nachhelfen, bietet das Game allerlei Cheats.

In Rise of Industry gibt es viele Unwägbarkeiten, die Deinen Weg zum Imperium erschweren können. Geld spielt selbstverständlich eine große Rolle. Nur wenn Du genügend Mittel hast, kannst Du auch produzieren und liefern, was Deine Abnehmer:innen fordern. Auch ein paar Veränderungen des Gameplays lassen sich mit den richtigen Codes für Rise of Industry vornehmen.

Wichtig dabei: Nutzt Du Cheats, lässt Dich das Spiel nicht mehr gewinnen!

So öffnest Du die Konsole in Rise of Industry

Möchtest Du Cheats in Rise of Industry nutzen, musst Du sie im Spiel in die Konsole eintippen und so aktivieren. Um diese zu öffnen, gehst Du folgendermaßen vor:

• Starte zunächst ein neues Spiel oder rufe einen Deiner alten Speicherstände auf. • Drücke jetzt die Tasten [Ctrl] und [Backspace]. Diese öffnen die Konsole in Rise of Industry. • Klicke mit Deinem Cursor in die Befehlszeile der Konsole und gib den entsprechenden Code ein, den Du nutzen möchtest. Die Cheats erscheinen in Gelb. • Bestätige den entsprechenden Code mit [Enter].

Die besten Cheats für Rise of Industry

Es gibt also unterschiedliche Cheats für Rise of Industry, die Du in der Konsole eingeben kannst. Die wichtigsten Codes und ihren Nutzen findest Du hier. Steht ein [x] hinter einem Befehl, so dient dieses als Platzhalter für einen Zahlenwert, den Du ohne eckige Klammern hinter den Code schreibst.

• advance_town: Mit diesem Code wird eine willkürlich ausgewählte Ortschaft weiterentwickelt.

• advance_town [Name des Ortes]: Mit diesem Code kannst Du festlegen, welcher bestimmte Ort weiterentwickelt werden soll. Auch diesen schreibst Du ohne Klammern.

• create [Name eines Produktes] [x]: Du bestimmst mit diesem Cheat, wie viele Einheiten eines bestimmten Produktes kreiert und direkt auf Deine Lagerhäuser verteilt werden.

• farout: Mit diesem Code aktivierst Du den Kamerazoom.

• hyperspeed [x]: Mit diesem Code erhöhst Du die Spielgeschwindigkeit um den Wert [x]. Bei der Eingabe solltest Du allerdings vorsichtig sein, da eine zu hohe Geschwindigkeit zu einer Belastung für Deinen Rechner werden kann.

• kill: Ein Code mit weitreichenden Folgen. Alle Shops in ausgewählten Innenstädten werden zerstört.

• offer: Durch diesen Code wird ein neuer, zufällig generierter Vertrag erschaffen.

• recalc: Mit dieser Eingabe werden alle Straßen und Routen neu kalkuliert.

• smallloan [x]: Du erhältst den Betrag [x]. Diesen gibst Du ausschließlich in Ziffern ohne Punkte oder Leerzeichen an.

• triggerevent: Mit diesem Code wird ein zufällig generiertes Ereignis ausgelöst.

Trainer für Rise of Industry von Plitch

Neben den oben aufgeführten Cheats gibt es auch komplette Trainer für Rise of Industry. Diese lädst Du einfach herunter und lässt sie dann neben dem eigentlichen Game laufen. Negative Auswirkungen auf die Performance des Spiels hat das nicht. Wichtig ist allerdings, dass Du lediglich auf Trainer von verlässlichen Quellen zurückgreifst. Ein gutes und sehr bekanntes Beispiel dafür ist Plitch.

Auf der Seite von Plitch findest Du Cheats aus zwei Kategorien: Die regulären Codes sind kostenlos und nach dem Download einsatzfähig. Die zusätzlichen Premium-Cheats sind hingegen kostenpflichtig. Du zahlst dabei nicht für jeden Code einzeln, sondern schließt ein Abo ab, in dem auch Cheats für andere Spiele enthalten sind. Du kannst dabei zwischen einem einmonatigen, dreimonatigen oder zwölfmonatigen Abo wählen. Dies sind die Cheats für Rise of Industry:

Freie Cheats

Activate First: Diesen Code musst Du zunächst verwenden, um andere Cheats nutzen zu können.

Money/Resources: Du erhältst eine Finanzspritze von 10 Millionen Dollar. Premium Cheats

Money/Resources: In der Premiumversion winken Dir zusätzliche Gelder in Höhe von wahlweise 25 oder sogar 50 Millionen Dollar.