Resident Evil 4 Remake: Liste aller Talismane mit Effekten

Im „Resident Evil 4 Remake“ gibt es die sogenannten Talismane. Nachdem Du sie freigespielt hast, kannst Du ein Exemplar an Deinem Aktenkoffer befestigen. Dadurch schaltest Du passive Boni frei, die Dir den Playthrough in einigen Bereichen erleichtern. Eine Liste ihrer Effekte und wie Du alle 32 Talismane im Resident Evil 4 Remake freischaltest, findest Du in unserer Auflistung.

Resident Evil 4 Remake: Alle Talismane finden & freischalten – so geht’s!

Die Talismane im Resident Evil 4 Remake befinden sich in den Spielzeugmaschinen, die Du im Eingangsbereich der Schießstände siehst. Sie tauchen im dritten, neunten, elften sowie im 14. und 15. Kapitel auf. Besuche dazu den Händler und betrete den Fahrstuhl neben ihm. Steig aus und wende Deinen Blick nach links: Direkt neben dem Fahrstuhl siehst Du bereits den Spielautomaten.

Um die Maschine zu betätigen und einen Talisman zu ziehen, musst Du erst silberne oder goldene Jetons einwerfen. Verdiene sie Dir am Schießstand, indem Du die Herausforderungen abschließt. Im späteren Spielverlauf kannst Du außerdem drei Spinellen gegen einen goldenen Jeton beim Händler eintauschen.

Resident Evil 4 Remake: New Game Plus (NG+) für alle Talismane

Du schaffst es nicht, alle Talismane binnen eines Spieldurchlaufs freizuschalten. Im New Game Plus des Remakes von Resident Evil 4 kannst Du weitere Herausforderungen am Schießstand absolvieren, Jetons freischalten und weitere Talismane aus der Spielzeugmaschine ziehen.

Um Deine Chance auf seltene Talismane zu erhöhen, kannst Du Deine verdienten Jetons in unterschiedlichen Kombinationen in den Spielautomaten werfen. Durch die bescheidene Variation von silbernen und goldenen Jetons und drei freie Slots in der Maschine ergeben sich lediglich vier verschiedene Möglichkeiten. Da Du goldene Jetons aber durchaus seltener verdienst als silberne, ergibt sich die folgende Chancenverteilung.

Mit drei goldenen Jetons ist die Chance am höchsten, einen seltenen Talisman zu ziehen.

Durch drei silberne Jetons ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten, einen seltenen Talisman zu erhalten.