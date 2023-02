PS5-Controller blinkt blau: Das bedeutet es, das kannst Du tun

Featured: Discord mit der PS4 oder PS5 verbinden: So geht’s

Endlich kannst Du Discord mit der PS4 oder PS5 verknüpfen. Allerdings ist die Funktion noch nicht ganz ausgereift. Wie Du Dein Discord-Konto mit dem PSN-Account koppelst und was den meisten Nutzer:innen noch fehlt, erfährst Du bei uns. Anleitung: Discord mit PS4 oder PS5 verbinden Du hast ein Discord-Konto und einen PlayStation-Network-Account (PSN) und möchtest beides verbinden? Das ist inzwischen möglich. So funktioniert es: • Starte Discord. • Melde Dich mit Deinen Zugangsdaten an. • Öffne die Benutzereinstellungen. • Wähle „Verknüpfungen“ aus. • Klicke auf das PlayStation-Symbol. • Melde Dich in Deinem PSN-Konto an. Möglicherweise bietet Dir Discord nach dem Einloggen automatisch an, Dein PSN-Konto zu verbinden. In dem Fall wirst Du direkt zu den Benutzereinstellungen weitergeleitet. Um sie manuell aufzurufen, klickst Du rechts neben Deinem Profilnamen auf das Zahnrad-Symbol. Verbindung von Discord und PS4 oder PS5: Vorteile Nachdem Du Discord ...