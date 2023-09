Pokémon Karmesin & Purpur: Der Schatz von Zone Null – die besten Tipps zum DLC

The Crew: Motorfest – Autoliste: Diese Fahrzeuge gibt es im Spiel

Bereit für das ultimative Renn-Erlebnis? In „The Crew: Motorfest“ stehen Dir etliche Fahrzeuge zur Verfügung. Neben Autos und Motorrädern kannst Du auch Sportboote fahren und Dich in der Luft mit Gegner:innen in Flugzeugen messen. Aktuell sind 604 Fahrzeuge angekündigt – doch nicht alle stehen gleich zum Release zur Verfügung. In dieser Autoliste findest Du alle Fahrzeuge aus The Crew: Motorfest.