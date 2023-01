PlayStation-Games 2023: Diese PS-Spiele werden Dich auf der Konsole begeistern

Magische Actionkracher, VR-Abenteuer und ein Wiedersehen mit der freundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Die neuen PlayStation-Games 2023 sind genauso vielfältig wie spannend. Wir verraten Dir, auf welche Sony-Konsolen-Highlights Du Dich in diesem Jahr freuen kannst.

Auch 2023 gibt es für Deine PlayStation einige Exklusivtitel und zahlreiche Multiplattform-Kracher, die gerade auf der Sony-Konsole besonders schick aussehen. Verbunden mit einem neuen VR-Game kommt mit der PS-VR2 die zweite VR-Brille für die PlayStation heraus. Wir präsentieren Dir fünf Highlights, auf die Du Dich freuen kannst.

1) Forspoken: Rette die Welt von Athia

Das Jahr beginnt für PlayStation-Zocker:innen mit einem magischen Fantasy-Action-Rollenspiel. Ab dem 24. Januar kannst Du in „Forspoken“ in die Rolle von Frey schlüpfen. Die junge Frau wird in die Fantasy-Welt Athia transportiert und sucht von dort nicht nur einen Weg nach Hause. Vielmehr muss sie ihre neuen magischen Fähigkeiten einsetzen, um die Welt von Athia vor dem sogenannten „Bruch“ zu retten. Dieser verwandelt oder tötet alles, was ihm zu nahekommt. Wir konnten bereits im vergangenen Jahr drei Kapitel anspielen und können es kaum erwarten, mit Frey endlich richtig ins Parkour- und Magieabenteuer einzusteigen. Magie- und Actionfans kommen so schon mit diesem neuen PlayStation-Game zu Beginn von 2023 auf ihre Kosten.

Release: 24. Januar 2023 Plattformen: PlayStation 5, Windows PC

2) Hogwarts Legacy: Ein Pflichtspiel für Harry Potter-Fans

Nach mehrfacher Verzögerung soll am 10. Februar nun endlich „Hogwarts Legacy“ erscheinen. Das Action-Rollenspiel setzt auf eine offene Welt, in der Du Hogwarts 19. Jahrhundert erleben wirst. Du schlüpfst in die Rolle eines oder einer Zauberschüler:in, die im Besitz eines wichtigen Schlüssels ist, der alles verändern kann. Du kannst Zaubersprüche erlernen, magische Tränke brauen und begegnest auf Deiner Reise verschiedenen Tieren. Natürlich sollen auch Kämpfe gegen Trolle, schwarze Magie und gefährliche Schurk:innen nicht zu kurz kommen. Wir haben schon einmal unser Zauberspruch-Wissen aufgefrischt und sind bereit für ein neues PlayStation-Game im Jahr 2023. In diesem Sinne: Alohomora.

Release: 10. Februar 2023 Plattformen: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Windows PC

3) PlayStation VR2 und Horizon: Call of the Mountain – Die PlayStation 5 bekommt VR

Am 22. Februar soll das neue Virtual-Reality-Headset für die PlayStation 5, das PlayStation VR2, erscheinen. Damit will Sony mehr Immersion denn je anbieten. Mit 110-Grad-Sichtfeld, Vibration über das Headset und vier Tracking-Kameras sowie einer hohen Auflösung von 2.000 x 2.040 Pixel pro Auge, soll das Headset überzeugen. Beweisen kann sich das PlayStation VR2 dann unter anderem direkt mit dem VR-Game „Horizon: Call of the Mountain“, das ebenfalls am 22. Februar erscheint. Dieses eigenständige Horizon-Abenteuer soll aus der Perspektive eines neuen Charakters erzählt werden und Dir die Möglichkeit bieten, noch immersiver in die Naturwelt von Horizon einzutauchen. Wir sind schon sehr gespannt darauf, wie gut das neue VR-Headset für die Sony-Konsole funktionieren wird und ob damit das neue Horizon-Game überzeugt.

Release: 22. Februar 2023 Plattformen: PlayStation 5

4) Final Fantasy XVI – Revenge: Die epische Spielreihe geht weiter

Am 22. Juni soll ein neuer Hauptteil der Final-Fantasy-Serie erscheinen. „Final Fantasy XVI - Revenge“ nimmt Dich mit in die finstere Welt von Valisthea. Das einst so strahlende Königreich droht durch die sogenannte Fäule unterzugehen. Die Hoffnung ruht auf den Domini. Sie sind Kämpfer:innen, die die mächtigsten Kreaturen Valistheas, die Esper, herbeirufen können. In diesem epischen Action-Rollenspiel schlüpfst Du in die Rolle von Clive Rosfield, einem der Domini. Du kämpfst nicht allein, denn Deine Reise wird von KI-gesteuerten Teammitgliedern begleitet. Wir freuen uns besonders darauf, die gigantischen Esper kontrollieren zu können und sind gespannt, wie sich das actiongeladene Kampfsystem anfühlen wird. Definitiv eine Perle für Final Fantasy-Enthusiast:innen.

Release: 22. Juni 2023 Plattformen: PlayStation 5

{{excerpt}}

5) Marvel’s Spider-Man 2: Der Spinnenmann für die PlayStation

{{/articles}}

Noch ist nicht viel zum Action-Game „Marvel’s Spider-Man 2“ bekannt. Der Showcase-Trailer von 2021 zeigte aber bereits Spider-Man und Miles Morales in Action und auch ein Gegenspieler war zu sehen: Venom! Das Spiel soll exklusiv auf der PlayStation 5 erhältlich sein und, laut Website, im Herbst 2023 erscheinen. Mal schauen, ob Marvel’s Spider-Man 2 an die Erfolge des Vorgängers und von „Spider-Man: Miles Morales“ anknüpfen kann. Ein PS-Exklusivtitel, auf den sich nicht nur Marvel-Fans freuen.

Release: Herbst 2023 Plattformen: PlayStation 5

Du zockst am liebsten auf Deiner PlayStation? Verrate uns in den Kommentaren, welches Spiel Deine Dual Sense Trigger besonders beansprucht hat.

Dieser Artikel PlayStation-Games 2023: Diese PS-Spiele werden Dich auf der Konsole begeistern kommt von Featured!