Overcooked 2: Wie spiele ich mit Freund:innen im Multiplayer? 

Es ist angerichtet! Zwar kannst Du das lustige Koch-Simulationsspiel theoretisch auch alleine spielen, wirklich Spaß macht „Overcooked 2“ aber im Multiplayer. Wie Du gemeinsam mit Deinen Freund:innen die unterschiedlichen Level zum Kochen bringst, erfährst Du hier.

Mit wie vielen Personen kann man das Game spielen?

Mit bis zu drei weiteren Personen kannst Du Overcooked 2 spielen. Das gilt on- und offline gleichermaßen. Zu viert spielt ihr entweder kooperativ oder gegeneinander in Zweierteams. Bis zu vier Personen können das Game dabei lokal an einem Rechner oder der Konsole genießen und eine weitere Partei online dazu holen. Es ist dank Splitscreen möglich, mit zwei Personen gleichzeitig an einer Tastatur zu spielen und an der Konsole oder dem Rechner auch einen Controller zu teilen.

Welche Spielmodi gibt es im Multiplayer von Overcooked 2?

Es gibt drei Spielmodi, die auch alle über eine Mehrspieler-Funktion verfügen. Overcooked 2 bietet den Story-Modus, in dem Du gemeinsam mit Deinen Freund:innen den Unbroten beikommen und das Zwiebelkönigreich retten musst. Dazu kommt der Versus-Modus, bei dem alle Spielenden in fünf verschiedenen Küchen gegeneinander antreten und mit teils miesen Tricks um das wertvolle Trinkgeld kämpfen. Die dritte Option ist der Arcade-Modus, der zu einer kurzen Kochsession zu zweit oder viert einlädt.

Am meisten Spaß macht der Multiplayer von Overcooked 2 im Koop-Modus. Gemeinsam mit einer weiteren Person trittst Du so gegen ein gegnerisches Paar an und am Ende gewinnt, wer die meisten Punkte gesammelt hat. Kommunikation zwischen Dir und Deinem Partner oder Deiner Partnerin ist dabei der Schlüssel. Zwar gibt es Emotes, im Eifer des Gefechts ist der Voice-Chat allerdings deutlich effektiver, um Arbeitsschritte optimal abzustimmen.

Kann man auch mit anderen Personen spielen?

Falls Deine Freund:innen keine Zeit für die bunten Küchen dieser Welt haben, musst Du nicht auf Overcooked 2 verzichten. Multiplayer-Optionen gibt es auch im Zusammenspiel mit anderen Gourmets. Der zweite Teil verfügt über ein Matchmaking-System, mit dem Du Mitspieler:innen für die Modi Arcade und Versus suchen kannst. Lediglich für den Story-Modus müssen Personen von Deiner Freundesliste Zeit haben.

Gibt es Crossplay für Overcooked 2?

Die ursprüngliche Ausgabe von Overcooked 2 enthielt keine Crossplay-Funktion. 2021 erschien mit Overcooked! All You Can Eat allerdings eine Kollektion, die neben den beiden Spieltiteln auch die ersehnte Möglichkei enthielt, mit Freund:innen über Devices hinweg zu spielen. Ob Konsole oder PC: Einer gemeinsamen Session steht damit nichts mehr im Wege. Cross-Progression ist für Overcooked allerdings nach wie vor nicht möglich – Erfolge bleiben an die Plattform gebunden.

Was tun bei Problemen auf Steam?

In der Vergangenheit gab es leider ein paar Probleme für Nutzer:innen, die Overcooked über Steam zusammen spielen wollten. Insbesondere die Kombination von Steam und Teilnehmer:innen außerhalb der Plattform sorgte für Probleme. Diese kannst Du beheben, wenn Du in Deiner Steam-Bibliothek mit rechts auf Overcooked 2 klickst und „Properties“ auswählst. Im folgenden Fenster erscheint die Option „Beta“ und die korrekte Auswahl „crossplay_branch“.

Gefällt Dir Overcooked 2 im Multiplayer oder wünschst Du Dir weitere Gameplay-Features im Koop, die noch mehr Spaß versprechen würden? Schreibe uns Deine Meinung in die Kommentare.

