Open-World-Spiele: Diese Games sind 2022 & 2023 besonders empfehlenswert

In „New World“ betrittst Du eine liebevoll gestaltete Fantasy-Open-World im Mittelalter-Setting. Anders als in vielen anderen MMOs musst Du keine feste Klasse wählen. Hier entscheiden die angelegten Waffen über Deine Spielweise. Dabei kannst Du sie jederzeit austauschen, um andere Skills auszuprobieren.

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal von New World ist das ausgeklügelte Crafting-System, das Hand in Hand mit der Ausbaustufe der unterschiedlichen Städte geht. Der Fokus liegt aber auf epischen PvP-Schlachten, der Vorherrschaft über die unterschiedlichen Gebiete sowie Raids und Dungeons.

• Plattform: PC

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

Schlüpf in den kultigen Anzug von Peter Parker und schwing Dich mithilfe seiner Fähigkeiten durch New York. Besiege das Böse und komm Verbrechern sowie Verbrecherinnen auf die Schliche, bevor sie ihre Pläne in die Tat umsetzen. Darüber hinaus bietet das „Marvel’s Spider-Man Remastered“ jede Menge Möglichkeiten, Deine Stadterkundungen zu belohnen.

Beispielsweise gibt es die sogenannten Wahrzeichen, durch die Du Marken für neue Anzüge, Mods oder Geräte-Upgrades freischaltest. Damit Du sie erhältst, musst Du lediglich Wahrzeichen fotografieren. Insgesamt sind es 47 Stück. Nebenbei verdienst Du Dir Trophäen, die Deine ausgiebigen Städtetrips anerkennen.

• Plattform: PC, PlayStation 5

• Einzelspieler/Multiplayer: Einzelspieler

Möchtest Du zahlreiche Planeten und Sternensysteme erkunden, Deine eigene Raumbasis bauen, diverse Lebensformen, Pflanzen und fremdartige Mineralien kennenlernen? Dann dürfte Dich das Sci-Fi-Abenteuer „No Man’s Sky“ interessieren. Das mittlerweile über sechs Jahre alte Spiel wurde auch in 2022 mit großen Updates versorgt und bietet mittlerweile eine enorme Fülle an Inhalten.

Der große Vorteil des Spiels: Du kannst es auf jeder gängigen Konsole spielen – seit dem 07.10.2022 sogar auf der Nintendo Switch.

• Plattform: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

Begleite Vater und Sohn auf ihrer Reise: sowohl im Doppelpack als auch auf ihren Soloerkundungen. Kratos und Atreus begeben sich auf die Suche nach dem nordischen Kriegsgott Týr, um weitere Erkenntnisse bezüglich der Prophezeiung zu sammeln.

In „God of War Ragnarök“ steht vor allem die Geschichte im Mittelpunkt der Handlung, das Spiel lässt Dir aber freie Hand bei der Welterkundung und bietet dabei zahlreiche Augenweiden.

• Plattform: PlayStation 4, PlayStation 5

• Einzelspieler/Multiplayer: Einzelspieler

Im Survival-Spiel „Grounded“ schlüpfst Du in die Rolle eines Kindes, das sich versehentlich auf die Größe einer Ameise geschrumpft hat. Du versuchst, im heimischen Garten gegen allerlei Insekten zu überleben, eine Basis zu bauen und herauszufinden, wie Du wieder die normale Größe erlangst.

Nach einer zweijährigen Early-Access-Phase wurde das Survival-Spiel Grounded Ende September 2022 final veröffentlicht – mit zahllosen neuen Inhalten, Bauelementen, der vollständigen Story und vielem mehr.

• Plattform: PC, Xbox One, Xbox Series

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

Noch schlimmer als auf einer einsamen Insel zu stranden, ist es, wenn mitten auf dem Meer auf einem kleinen Floß aufwachst. Du besitzt weder Essen noch Trinken und craftest überlebensnotwendige Gerätschaften ausschließlich mithilfe von Ressourcen, die durch Umweltverschmutzung im Meer gelandet sind. Plastik, Holz und Federn von Möwen dienen unter anderem der Herstellung eines Wasseraufbereiters oder praktischen Werkzeugen.

Nach einer langen Early-Access-Phase von vier Jahren hat es am 20. Juni 2022 seinen Full Release gefeiert. Über die spielbare Entwicklungsphase hinweg hat sich vor allem der floßknabbernde Hai einen Namen gemacht. In der Community nennen ihn die Leute liebevoll Bruce.

• Plattform: PC

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

Die Open-World von „Valheim“ begeisterte direkt zum Marktstart mehr als fünf Millionen Käufer:innen – und schaffte es, im eigentlich übersättigten Markt der Survival-Games Fuß zu fassen. Indem die Macher etliche Mechaniken besser umsetzen als manch andere Genre-Vertreter, holt dieses Game selbst Spieler:innen ab, denen der Survival-Aspekt in anderen Spielen keinen Spaß gemacht hat.

Dabei erfindet Valheim das Rad nicht neu, sondern ist lediglich zugänglicher, einstiegsfreundlicher und belohnender als viele seiner Kontrahenten. Das scheinen genau die Eigenschaften zu sein, die aktuellen Spielen auf dem Markt fehlen.

Gleichzeitig lässt Valheim den Spielenden sämtliche Freiheiten und führt sie mithilfe einer imaginären Karotte vor der Nase allein oder mit Freund:innen durch die schöne Spielwelt. Ausrüstungsgegenstände und andere Items werden hier mit fortschreitendem Spielstand freigeschaltet. Wenn Du Valheim noch nicht kennst, solltest Du unbedingt einen Blick in das Wikinger-Survival-Spiel werfen. In unseren Tipps zeigen wir, wie Du die ersten Stunden im Spiel überlebst.

• Plattform: PC

• Einzelspieler/Multiplayer: Beides

Geschichtlich setzt „Assassin’s Creed: Valhalla” im 9. Jahrhundert an und thematisiert den Krieg zwischen den Wikingern und dem angelsächsischen England. Deine Reise beginnt in Norwegen, wo Du in die Rolle von Eivor schlüpfst, Anführer:in eines Wikinger-Clans. Mit Deinem Volk versuchst Du, England als neue Heimat zu gewinnen. Diesem Vorhaben stellt sich Alfred der Große entgegen.

Von Deiner Wikingersiedlung aus reist Du in verschiedene englische Großregionen. Jede von ihnen hat eine eigene Geschichte zu erzählen – in dieser Geschichte bist Du entweder Helfer:in, Vermittler:in oder auch mal Auftragsmörder:in. Neben Deiner Hauptquestreihe kannst Du beliebig viele Nebenquests annehmen oder sie komplett ignorieren.

Findest Du Dich in der großen, grausamen Welt nicht zurecht, helfen Dir unsere Tipps und Tricks zu Assassin’s Creed: Valhalla über das Gröbste hinweg. Wie unsere Kritik zu Assassin’s Creed: Valhalla ausgefallen ist, erfährst Du in unserem separaten Artikel.

• Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

• Einzelspieler/Multiplayer: Einzelspieler

Das Gameplay von „Red Dead Redemption 2“ ist vergleichbar mit „GTA 5“, findet jedoch im Wilden Westen statt. Es sieht grafisch fantastisch aus, erzählt eine fesselnde Geschichte vom Ende der Cowboyzeit und beinhaltet Unmengen an Details, die die Spielwelt abrunden und die einzelnen Gebiete miteinander in Einklang bringen. Neben Hunderten von Collectibles gibt es einen von der Singleplayer-Kampagne losgelösten Multiplayer-Modus, der regelmäßig mit frischen Inhalten versorgt wird.

Wo GTA 5 auf motorisierte Transportmöglichkeiten setzt, nimmt Red Dead Redemption 2 die Pferdestärke wortwörtlich: Mit 19 Rassen stellen Pferde nicht nur das Fortbewegungsmittel Nummer eins dar, sondern transportieren auch Deinen Krempel, unterstützen Dich beim Questen und bieten Befestigungsmöglichkeiten für Deine Waffen.

Minecraft – entdecke das Open-World-Spiel voller Blöcke

Geht es um die besten Open-World-Spiele, darf der Klassiker „Minecraft“ natürlich nicht fehlen. Dich erwartet in dem Spiel eine unendliche Welt, in der Du mit Klötzchen so ziemlich alles bauen und craften kannst, was Deine Fantasie hergibt.

Dazu gehören imposante Häuser und Paläste sowie Seen und jede Menge Gegenstände unterschiedlichster Couleur. Wonach steht Dir der Sinn? Nach einem Raumschiff, einer Festung oder dem tiefsten See des Universums? In Minecraft geht alles. Die besten Tipps zum Start haben wir ebenfalls für Dich gesammelt.

• Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Android/iOS

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

Elden Ring – brutale Reise durch das Zwischenland

Die offene Welt von „Elden Ring“ schiebt Dir keinen Riegel vor und lässt Dich die offene Spielwelt nach Lust und Laune entdecken. Sicherlich wirst Du das ein oder andere Mal davon absehen, ein bestimmtes Gebiet zu betreten, da sich Dir besonders scheußliche Wesen in den Weg stellen. Doch mit genügend Erfahrung, Durchhaltevermögen und der passenden Ausrüstung in Elden Ring sollte auch das nach einigen Stunden Spielzeit keine Hürde mehr darstellen.

Die umfassenden Weiten kannst Du aber auch bequem mit Deinem treuen Pferd namens Sturmwind bereiten. Längere Strecken legst Du auf dem Rücken Deines treuen Begleiters deutlich schneller zurück. So schön und atemberaubend die Gebiete mit ihrer Landschaft und den pompösen Bauwerken auch sein mögen: Hinter jeder Ecke kann Dich der Tod erwarten.

• Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

Forza Horizon 5 – sei der König der Straßen

Nicht nur in storylastigen Spielen wirst Du in die Weiten einer Open World entlassen. Auch in Rennsimulationen wie „Forza Horizon 5“ kannst Du zahlreiche Landschaften mit hoher Detailtreue befahren. Fans von Racern in einer offenen Spielwelt zählen den neuesten Forza Ableger schon jetzt zu einem der besten Open-World-Spiele 2022.

Mit Deinem fahrbaren Untersatz (und davon gibt es verdammt viele!) beherrschst Du neben den zahlreichen Straßen auch kleinere Wege abseits der vorgesehenen Strecken. Da darf man schon mal Kind sein und das ein oder andere Schild oder Zaunelement mitnehmen.

• Plattform: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

• Einzelspieler/Multiplayer: beides

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Open World auf der Nintendo Switch

Seltsame Kreaturen, grüne Wiesen und uralte Rätsel befinden sich in der Open World von „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“. Natürlich besteht das Hauptziel Deiner Reise darin, die Prinzessin und Tochter des Königs von Hyrule zu retten. Doch die wunderschönen Szenerien weiß doch außer Dir niemand wirklich zu schätzen, oder?

Zum Glück kommen noch mehr Open-World-Spiele für die Nintendo Switch: Im angekündigten „The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2“ kannst Du schon bald weitere Landschaften bestaunen.

• Plattform: Nintendo Switch, WiiU

• Einzelspieler/Multiplayer: Einzelspieler

