Online-Meetings: Die besten Spiele für Zoom, Teams und Co. 

Wer kennt es nicht – das Meeting läuft bereits seit einer Stunde und die Köpfe sinken tiefer und tiefer. Um der Gefahr des Einschlafens aus dem Weg zu gehen, haben wir hier eine Reihe von Vorschlägen für Online-Meeting-Spiele, die für eine kleine Abwechslung und Auflockerung sorgen.

Du wirst erstaunt sein: Das eine oder andere Zoom-Meeting Spiel wirst Du bestimmt noch aus der Schule oder von sonstigen Veranstaltungen kennen. Sehr gut als Zoom-Meeting Spiele eignen sich nämlich vor allem Gesellschaftsspiele. Mit unseren folgenden Anregungen steht einem lockeren Online-Meeting nichts mehr im Wege.

Kurzweilige Spiele für Online-Meetings: Stadt, Land, Fluss

Aufgrund des geringen Aufwands ist „Stadt, Land, Fluss“ hervorragend als Online-Meeting-Spiel geeignet. Für Geografie-Muffel ist auch eine Abwandlung des Spiels möglich. Anstelle von Städten, Ländern und Flüssen kreierst Du die Kategorien ganz einfach nach Deinem Gusto. Verwende beispielsweise Getränke, Trinkgefäße und Schulfächer. Unter Kollegen und Kolleginnen sind arbeitsinterne Kategorien sicherlich auch unterhaltsam.

Entscheide Dich etwa für die Kategorien Marketing, Design und Vertrieb: Zu jedem Buchstaben gibt es sicher eine Aufgabe, die von der jeweiligen Abteilung ausgeführt wird. Sollten hierbei merkwürdige Antworten zustande kommen, fordere Deine Mitspieler:innen dazu auf, eine lustige Geschichte oder sogar mögliche Erfahrungen rund um die Antwort zu erzählen. Deiner Kreativität sind hier also keine Grenzen gesetzt.

Online-Meeting-Spiele: Wer bin ich?

Ein ebenso bekannter Klassiker, den die meisten Leute vor allem von Partys kennen, ist „Wer bin ich?“. Die Idee des Spiels ist denkbar einfach. Jeder Teilnehmende klebt sich einen Namen bekannter Persönlichkeiten auf die Stirn und muss durch geschickte Ja-Nein-Fragen herausfinden, wer er oder sie sein soll. Erfahrungsgemäß kommen dabei sehr lustige Ergebnisse zum Vorschein, die für allgemeine Heiterkeit sorgen.

Die einzige Hürde ist jedoch die Kamera. In der Regel siehst Du in einem Meeting auch Dein eigenes Bild – Du würdest also sofort Deinen aufgeklebten Namen sehen. Diesem Problem kannst Du aber sehr einfach entgegenwirken. Je nachdem, welche Plattform Dein Unternehmen für Online-Meetings verwendet, unterscheidet sich das Verfahren. Für die gängigen Dienste „Zoom“ und „Microsoft Teams“ findest Du mit Klick auf die Verlinkung eine ausführliche Anleitung.

Schiffe versenken

Ebenfalls bestens als Online-Meeting-Spiel geeignet ist „Schiffe versenken“. Als kurzes Spiel ist es hervorragend umsetzbar, weil Du sowie die Mitspielenden lediglich ein kariertes Blatt Papier benötigen. Zeichne ein beliebig großes Spielfeld auf. Die Kästchenreihen versiehst Du auf der X-Achse pro Kästchen mit einer Zahl und die Y-Achse mit Buchstaben. Ziel ist es, dass Ihr später mittels der Buchstaben-Zahlenkombination die Koordinaten für die „Schussabgabe“ benennen könnt.

Im nächsten Schritt legst Du mit allen Mitspielenden fest, wie viele Schiffe es geben soll und welche Größe sie besitzen. Als Maßstab dienen hier die Anzahl der Kästchen. Verteile sie daraufhin auf Deinem „Spielfeld“. Mittels Koordinaten versuchst Du nun die Schiffe der anderen Personen zu versenken. Eine Koordinate gibt Du mit dem entsprechenden Buchstaben und der Zahl an, beispielsweise A2, B3 oder C6. Bei einem Treffer darfst Du noch einmal raten bis Du keinen weiteren Treffer mehr erzielst.



In diesem Fall wechselt das Angriffsrecht und die nächste Person in der Reihenfolge muss sich für eine Koordinate entscheiden. Wer zuerst alle gegnerischen Schiffe versenkt hat, gewinnt das Spiel.

Black Stories als Online-Meeting-Spiel



Einen sehr großen Erfolg konnten vor vielen Jahren die sogenannten „Black Stories“ verbuchen. Auch heute sind sie noch der Renner. Bei Black Stories handelt es sich urpsrünglich um ein Kartenspiel – mittlerweile gibt es auch eine Umsetzung als App. Das Spiel beinhaltet unterschiedliche Mini-Geschichten aus mindestens einem Satz. Die Spielenden müssen erraten, wie es zu dem geschilderten Ereignis gekommen ist. Eine Person trägt das Geschehen vor, während der Rest des Meetings die Lösung erraten muss. Die Lösung kennt lediglich der Geschichtenerzählende und Antworten dürfen nur mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden.



Scharade

Sehr bekannt ist auch die klassische Scharade, welche sich auch prima als Online-Meeting-Spiel eignet. Je mehr Mitspielende vorhanden sind, desto höher der Spielspaß! Lege mit allen anderen eine Spielleitung festlegen. Danach bilden alle übrigen Personen verschiedene Teams, die sich unterschiedlichen Begriffe erklären. Jedes Team schickt seinen Begriff via Privatchat an die Spielleitung. Den zu erratenden Begriff erhaltet Ihr ebenfalls als private Nachricht – so kann die Gegenpartei ihn nicht schon vorher lesen. Als Varianten beginnt das Spiel damit, die Begriffe mit Worten zu erklären. In einer weiteren Runde stellen alle Mitspielende sie pantomimisch dar und als Highlight in einer dritten Runde muss sie jeder allein durch ein Geräusch erraten.

Kennst Du noch weitere Online-Meeting-Spiele, die Du bereits mit Deinen Arbeitskollegen und Arbeitskolleginnen gespielt hast? Schreib uns Deinen Favoriten gerne in die Kommentare und teile sie so auch mit der Community.

