Die Strohhutbande um Monkey D. Ruffy hat weltweit eine riesige Fangemeinde, die natürlich auch auf jedes Game mit großer Begeisterung wartet. Wenn Du beim neuesten gelungenen Rollenspiel noch ein wenig Optimierungsbedarf siehst, sind diese Mods für One Piece: Odyssey genau das richtige für Dich.

One Piece: Odyssey – die besten Mods aus der Community © YouTube/PlayStation

Wie installiere ich Mods für One Piece: Odyssey?

Die wichtigste Quelle über die Du Mods für One Piece: Odyssey bekommst, ist Nexusmods. Hier musst Du Dich zunächst registrieren. Ist das geschafft, lädst Du Deine gewünschte Modifikation herunter. Die meisten Mods sind im Format .pak erhältlich und Du speicherst sie einfach in einem passenden Ordner. Falls Du bisher keinen Mod-Ordner hast, erstellst Du ihn. So sollte der Pfad in etwa aussehen: ONEPIECEODYSSEY\odyssey\Content\Paks\~mods\

Sollte der Installationsvorgang für eine Mod abweichen, findest Du die korrekte Vorgehensweise bei Nexusmode auf der Seite der jeweiligen Modifikation. Hier folgst Du dann einfach den Anweisungen.

Bitte beachte: Die hier vorgestellten Mods für One Piece: Odyssey stammen nicht von ILCA oder Bandai Namco Entertainment selbst und werden von den Entwickler:innen auch nicht offiziell unterstützt. Es ist also leider nie ganz ausgeschlossen, dass einzelne Modifikationen Probleme innerhalb des Games verursachen könnten. Lade Mods daher immer nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter und speichere Deine Spielstände, bevor Du eine Modifikation installierst.

Gibt es Modifikationen auch für die Konsolenversion?

Die hier gesammelten Mods für One Piece: Odyssey sind für die PC-Version des Spiels gedacht. Modifikationen für die Konsolenausgabe gibt es leider bisher nicht. Hier muss man aber auch bedenken, dass es sich beim neuesten Abenteuer der Strohhutbande um ein sehr junges Game handelt. Daher wird es im Laufe der Zeit sicher mehr Anpassungen für die PC-Variante geben und vielleicht kommt irgendwann auch die ein oder andere Mod für Konsolenfans dazu.

Höherer Schwierigkeitsgrad

Wenn One Piece: Odyssey zu einfach für Dich ist, schafft diese Mod Abhilfe: Die „Difficulty Increase“-Mod steigert die Fähigkeiten Deiner Gegner:innen und sorgt so für noch größere Herausforderungen. Sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung haben Deine Feind:innen dadurch ganz neue Möglichkeiten und stellen Dich vor einige Probleme. Dabei hast Du die Wahl zwischen aktuell sechs Optionen und kannst auch Deinen eigenen Schwierigkeitsgrad kreieren.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Eine Sonnenbrille für Monkey D. Ruffy

Apropos Aussehen: Monkey D. Ruffy (oder Luffy im japanischen Original) ist natürlich schon von Natur aus einer der coolsten Held:innen, die es in der Game- und Animewelt gibt. Möchtest Du seinen Look allerdings noch ein wenig optimieren und an die helle Spielewelt anpassen, empfehlen wir „Luffy Sunglasses“. Einziger Zweck dieser Mod ist es, den Kapitän mit einer stylishen Sonnenbrille auszustatten. Man kann festhalten: Sie steht ihm.

Spiele ohne Schuhe

Auch die nächste Mod verändert das Aussehen des wagemutigen Piraten und zieht ihm wortwörtlich die Schuhe aus. Mit „Luffy Barefoot“ tritt der Held ohne seine bekannten Sandalen auf. Auswirkungen auf den Spielverlauf hat das zwar keine, eine nette Spielerei ist es aber dennoch.

Ein Protagonist mit Ballonkopf

Sonnenbrille und nackte Füße reichen Dir noch nicht? Dann macht Dich eventuell „Luffy Big Head“ glücklich. Sie vergrößert – Du ahnst es schon – den Kopf der Hauptfigur. Weitere Auswirkungen hat die Mod nicht, aber ein Ruffy mit riesigem Schädel sieht definitiv lustig aus.

GTA meets One Piece: Odyssey

Carl Johnson, besser bekannt als CJ, ist einer der bekanntesten Charaktere aus der Welt der Videospiele und mittlerweile ein weit verbreitetes Meme. Möchtest Du auch in One Piece: Odyssey nicht auf den Protagonisten aus GTA: San Andreas verzichten, der bereits als Easter Egg in GTA V auftaucht, ist die „CJ Mod“ ideal. Der Mann im weißen Unterhemd macht auch als „Ehren-Strohhut“ eine gute Figur.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Schnellere Bewegung innerhalb der Spielewelt

Falls es Dir gar nicht schnell genug gehen kann, passt die Mod „Speed Piece – Run Speed and Controller Camera Speed Increase“ optimal. Sie erhöht die Geschwindigkeit innerhalb des Games und sorgt so für einige halsbrecherische Episoden. Gerade bei längeren Laufstrecken macht sich das um 150 Prozent erhöhte Tempo innerhalb der Spielewelt in jedem Fall bemerkbar.

Beste Mods zu One Piece: Odyssey – noch schärfere Bilder

One Piece: Odyssey überzeugt durch seine ganz eigene und unverwechselbare Grafik. Möchtest Du diese allerdings noch etwas modifizieren, ist die Mod „Photorealistic Preset One Piece Odyssey V1.0“ vielleicht genau das Richtige. Sie passt Farben und Schatten ein wenig an und sorgt so für noch schärfere Bilder. Die Anpassung ist zwar nur minimal, vergleichst Du aber die Bilder mit und ohne Mod, wirst Du einen Unterschied feststellen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Kennst Du weitere coole Mods zu One Piece: Odyssey, die wir unbedingt in unsere Übersicht aufnehmen müssen? Schreibe uns Deine Vorschläge gerne in die Kommentare.

Dieser Artikel One Piece: Odyssey – die besten Mods aus der Community kommt von Featured!