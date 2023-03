Octopath Traveler 2: Tipps & Tricks zum Geld verdienen, Leveln & Co.

Featured: Diablo Immortal – Tipps für Einsteigende und Profis zu Klassenwechsel, Schatten & mehr

Diablo Immortal ist endlich veröffentlicht und schickt Dich nun auch auf Mobilgeräten zum Winterputz in die Hölle. In unserem Guide findest Du die wichtigsten Tipps und Tricks rund um „Diablo Immortal“.Aktiviere den Auto-Loot Gerade für Smartphone-Nutzende können diverse Aktionen im Spiel ermüdend und unnötig kompliziert sein. Das Aufsammeln einzelner Gegenstände zählt definitiv dazu. Aktiviere in den Einstellungen auf jeden Fall die Option „Automatische Einsammeln“, damit Dein Charakter automatisch den Loot der Gegner aufsammelt.Diablo Immortal: Tipps zu Klassenwechsel & mehr In Diablo Immortal spezialisieren sich die Klassen nicht auf die typischen Rollenspielmuster, wie Tank oder Heilende. Stattdessen unterscheiden sie sich in der Art ihrer Angriffe. Jeder von ihnen teilt Schaden aus – Heilerklassen sind hier also definitiv fehl am Platz. Es gibt trotzdem einige Charaktere, die in Gruppen einen Mehrwert durch bestimmte Buffs bieten. Sie besitzen Buffs, die auf ...