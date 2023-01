Auch „New World“ ist ein MMO, das Add-ons und Mods von Drittanbietern erlaubt. Die Zusatzinstallationen bieten in bestimmten Bereichen einen enormen Mehrwert. Die besten Mods und Add-ons zu New World stellen wir Dir im Folgenden vor.

New World: Die 3 besten Mods & Add-ons zum Mittelalter-MMO © YouTube/Play New World

New World: Grafik-Mod – Adam’s New World Enhanced

Die Mod „Adam’s New World Enhanced“, erstellt von Adam Maidment, ist eine von vielen Grafik-Mods, die Du zu New World findest. Dem Entwickler ist besonders wichtig, dass es nach der Aufpolierung der Grafik keinerlei Einbußen in der Performance und den FPS gibt. Das heißt, die Mod bietet kleine Anpassungen mit großen Effekten.

Adam Maidment hat die Texturen geglättet und nachgeschärft sowie natürliche Lichter aufgewertet. Zudem beinhaltet die Mod natürlichere Wolken, dunklere Nächte, einheitliches Licht mit abgestimmter Farbpalette, bessere Schatten, eine strahlendere Sonne, die den Tag erhellt, sowie realistischere Farben von Hölzern, Gräsern, Bäumen, Laub, Himmel und der Haut.

Die Installation ist einfach. Geh dazu folgendermaßen vor:

Lade die Mod herunter und kopiere die folgenden Dateien in Deinen Bin64-Ordner von New World: reshade-shaders (Ordner) dxgi.dll ReShade.ini Adam’s_NWE_v1.0.ini Den Bin64-Ordner findest Du unter: Steam/Steamapps/Common/New World/Bin64

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Add-ons für New World: NWMM – New World MiniMap

Hast Du in New World mit Desorientierung zu kämpfen? Ist Dir die Minimap keine wirkliche Hilfe? Dann geht es Dir wie den beiden Freunden, die genau aus diesem Grund die „NWMM – New World MiniMap“ erstellt haben. Denn vor allem innerhalb einer Stadt suchst Du Dich auf der Vanilla-Minimap oft dumm und dämlich, wenn Du zum Beispiel Craftingstationen finden willst.

Das Add-on zoomt automatisch hinein, wenn Du eine Hauptstadt betrittst. Alle Craftingstationen sind zudem deutlich markiert. Deine Standortdaten kannst Du außerdem auf externen Seiten in Echtzeit teilen. Es gibt bereits eine erste Vorschau als Demo.

Das Beste an dem Add-on ist, dass das Entwicklungsteam von New World es offiziell anerkennt. Dadurch musst Du Dir keine Sorgen um Abstrafungen oder gar einen Bann machen.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

New World Sygron – Ressourcen finden, markieren und teilen

Das Add-on „New World Sygron“ von Beginx ist der ideale Begleiter beim Grinden. Du findest alle Ressourcen auf der integrierten Karte und kannst effiziente Farming-Routen planen, die sogar den Respawn von bereits gesammelten Items berücksichtigen. Außerdem kannst Du eigene Marker setzen und die Position anderer Spieler und Spielerinnen verfolgen.

Alle Markierungen und Informationen kannst Du entweder komplett privat nutzen oder mit der Community teilen. Natürlich kannst Du Dich auch von geteilten Routen anderer Nutzer und Nutzerinnen inspirieren lassen oder sie komplett übernehmen. Damit hebst Du das Farmen von Ressourcen in New World auf ein ganz neues Level.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Nutzt Du bereits Mods und Add-ons für New World? Welche kannst Du persönlich empfehlen? Schreib es uns in die Kommentare.

Dieser Artikel New World: Die 3 besten Mods & Add-ons zum Mittelalter-MMO kommt von Featured!