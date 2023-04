Immer wieder kursieren Gerüchte über ein neues „Donkey Kong“-Abenteuer mit dem beliebten Affen. Nun scheint es tatsächlich Hoffnung für ein neues Donkey Kong-Spiel zu geben: Ein US-Podcaster behauptete Ende März, erste Ausschnitte aus dem Game gesehen zu haben. Wie könnte das nächste Spiel mit Donkey Kong also aussehen?

Neues Donkey Kong-Spiel in Arbeit: Was wir bisher über das nächste Affen-Abenteuer wissen © Nintendo

Eine der neuesten Podcast-Folgen von US-YouTuber Nintendo Prime dürfte vielen Donkey Kong-Fans wahre Freude bereitet haben. Schon seit Jahren kursieren Gerüchte um ein neues Spiel mit dem beliebten Affenhelden, doch immer wieder drängt sich die Frage auf: Wird es wirklich dazu kommen? Oder handelt es sich bei den Spekulationen doch nur um Wunschdenken? Nintendo Prime brachte nun ein wenig Licht in das Dunkel des Dschungels – und verriet sogar schon erste Details über das neue Donkey Kong-Spiel.

Das neue Donkey Kong-Spiel: Was wir bisher darüber wissen

In der Podcast-Folge gab Nintendo Prime gleich mehrere Informationen über das nächste Donkey Kong-Videospiel preis. Was wir schon wussten: Nintendo soll an einer Fortsetzung von „Donkey Kong Country: Tropical Freeze“ (2014) arbeiten. Die neuen Infos: Die Entwicklung habe der Videospiel-Gigant zunächst ausgegliedert und das Activision-Studio Vicarious Visions damit beauftragt. Inzwischen arbeite das Nintendo-Studio, das auch „Super Mario Odyssey“ umgesetzt hat, wieder selbst an dem neuen Donkey Kong-Spiel. YouTuber Nintendo Prime soll auch ein bisschen was vom Gameplay gesehen haben – wenn auch aus einer frühen Fassung. Bei dem Spiel mit dem Arbeitstitel „Donkey Kong Freedom“ handele es sich um ein 3D-Open-World-Game, in dem Donkey Kong unter anderem auf Lianen surfen könne.

Donkey Kong: Welche affenstarken Abenteuer sind bisher erschienen?

Zum allerersten Mal flimmerte Donkey Kong in dem gleichnamigen Spiel „Donkey Kong“ über die Mattscheibe. Damals war der Affe allerdings noch nicht der Protagonist des Spiels, sondern der Widersacher. Als Spieler:in schlüpfst Du in dem Game nämlich in die Rolle von Super Mario, dessen Aufgabe es ist, eine Dame namens Pauline aus den Fängen des Riesengorillas Donkey Kong zu befreien. Dieser wiederum versucht den Klempner mit der roten Latzhose daran zu hindern, indem er mit Fässern um sich wirft. Mit dem Spiel legte Nintendo den Grundstein für ein jahrzehntelang erfolgreiches Franchise, zu dessen Highlights die „Donkey Kong Country“-Serie sowie „Donkey Kong 64“ zählen.

Release des Nintendo-Games

Ob das neue Donkey Kong-Spiel ähnlich erfolgreich wie seine Vorgänger-Games wird und wann genau es erscheint, wissen wir leider noch nicht. Wir halten Dich natürlich hier bei featured.de auf dem Laufenden.

Welche Hoffnungen hast Du für das neue Donkey Kong-Spiel? Wir freuen uns auf Deinen Kommentar!



Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "vgwort.de" laden!

Dieser Artikel Neues Donkey Kong-Spiel in Arbeit: Was wir bisher über das nächste Affen-Abenteuer wissen kommt von Featured!