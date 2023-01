Neue PC-Games 2023: Auf diese 5 Highlights für Deinen PC kannst Du Dich freuen

Strategie trifft auf Dämonenjagd und Rollenspiel auf wilde Sportsimulation: Die Titel, die Dich in diesem Jahr für Deinen PC erwarten sind so bunt wie die RGB-Beleuchtung so mancher Tastatur. Welche PC-Games 2023 wir Dir besonders ans Herz legen, verraten wir Dir jetzt!

Strategie- und Rollenspiele spielst Du am liebsten auf Deinem Computer? Dann kannst Du Dich in diesem Jahr auf zahlreiche Highlights freuen, die besonders gut mit Maus und Tastatur funktionieren. Wir stellen Dir unsere fünf PC-Games-Highlights für 2023 näher vor.

1) Die Siedler: Neue Allianzen: Gewohnt solides Aufbauerlebnis und epische Schlachten

Bereits 2018 wurde ein neuer Siedler-Teil im Rahmen der Gamescom vorgestellt. Am 17. Februar soll nun „Die Siedler: Neue Allianzen“ endlich erscheinen. Epische Strategieschlachten, die das Franchise seit nahezu 30 Jahren ausmachen, sollen genauso dabei sein wie ein vielschichtiges Aufbauerlebnis in moderner Grafik. Laut Hersteller hat das Game drei Spielmodi zu bieten: Eine Solo-Kampagne um das fiktionale Volk der Elari, ein Herausforderungsmodus und das klassische Gefecht, in welchem Du gegen eine KI oder reale Mitspieler:innen antreten kannst. Wir sind gespannt, ob die Spielmodi so abwechslungsreich sein werden, wie angekündigt.

Release: 17. Februar 2023 Plattformen: Windows PC (später eventuell auch Konsolenversionen)

2) Blood Bowl 3: Auf sie mit Gebrüll

Das rundenbasierte Fantasy-Football-Spiel, das im „Warhammer“-Universum spielt, geht am 23. Februar in die dritte Runde. Auch in „Blood Bowl 3“ musst Du erneut Dein Team zusammenstellen, kämpfen und auch ein bisschen schummeln, um zu gewinnen. Zur Auswahl stehen zwölf verschiedene Rassen, darunter Orks, Elfen und Menschen, die sich auf dem Spielfeld ordentlich auf die Mütze geben. Neue Inhalte, aktuelle Brettspielregeln und eine brandneue Solo-Kampagne machen das PC-Game von 2023 vor allem für Blood Bowl-Veteran:innen interessant. Aber auch Neulinge werden an Blood Bowl 3 ihren (blutrünstigen) Spaß haben, wenn das verrückte Fantasy-Sportspiel hält, was der Trailer verspricht.

Release: 23. Februar 2023 Plattformen: Windows PC, PlayStation 5 und 4, Xbox Series X/S und One, Nintendo Switch

3) Diablo 4: Rette Sanktuario vor der Tochter des Hasses

Zum vierten Mal bricht in Sanktuario die Hölle los, denn Lilith, die Tochter des Hasses, ist aus dem Exil zurück und hat nichts Gutes im Sinn. Ab dem 6. Juni musst Du Dich in „Diablo 4“ für einen von fünf Charakterklassen, darunter Barbar:in, Totenbeschwörer:in oder Zauber:in, entscheiden, und Sanktuario entdecken. Aber es bleibt natürlich nicht nur beim Erkunden, da sich durch Liliths Rückkehr Finsternis und Verzweiflung einschleichen und obendrauf zahlreichen Monster auftauchen. Diablo 4 soll eine offene Spielwelt bieten, die sich in fünf Regionen unterteilt. Wir können es kaum erwarten, bis wir wieder in die düstere Welt eintauchen und Dämonen bekämpfen können.

Release: 6. Juni 2023 Plattformen: Windows PC, PlayStation 5 und 4, Xbox Series X/S und One

4) Baldur’s Gate 3: Nach drei Jahren Early-Access-Phase folgt der Release

„Baldur’s Gate 3“ befindet sich bereits seit 2020 im Early Access und steuert endlich auf die Ziellinie zu: Im August soll das dritte Hauptspiel der „Baldur’s Gate“-Reihe erscheinen. Du kannst Dich auf drei gigantische Akte, alle Klassen und Rassen aus der fünften Edition des „Dragons & Dungeons“-Regelwerks und eine Geschichte, auf der Du mit Deinen Entscheidungen direkten Einfluss hast, freuen. Das Rollenspiel kannst Du entweder allein oder im Koop-Modus mit bis zu drei Freund:innen gleichzeitig meistern. Ein Highlight für alle Rollenspiel-Nerds und für uns ein Anwärter der besten PC-Games 2023.

Release: August 2023 Plattformen: Windows PC

5) Company of Heroes 3: Echtzeit-Strategie auf höchstem Niveau

Echtzeit-Strategie wird im dritten Teil der „Company of Heroes“-Reihe wieder großgeschrieben. Das Game wirbt damit, größer und besser als je zuvor mitreißende Kämpfe und wichtige strategische Entscheidung zu vereinen. Angesiedelt ist „Company of Heroes 3” dabei an einem Kriegsschauplatz im Mittelmeerraum. Das bedeutet, dass Du sowohl zu Wasser als auch an Land Deine strategischen Fähigkeiten unter Beweis stellen musst. Plane Deine Züge im Voraus, schau Deinen Truppen dabei zu, wie sie Gebiet gut machen oder sorge in der taktischen Pause dafür, in Ruhe über Deinen nächsten Zug nachzudenken. Das funktioniert sowohl im Solo- als auch im Mehrspielermodus. Wir freuen uns schon sehr auf die knackige Echtzeit-Strategie von Company Heroes 3 und sind gespannt, ob es zurecht eins der PC-Games 2023 unserer Liste ist.

Release: 23. Februar 2023 Plattformen: Windows PC, PlayStation 5, Xbox X/S und One

Du zockst am liebsten mit Maus und Tastatur? Verrate uns in den Kommentaren, auf welches PC-Game Du Dich 2023 besonders freust.

