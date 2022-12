Need for Speed: Unbound – mit diesen Tipps gewinnst Du jedes Rennen

Deine ersten Spielminuten machen Dich mit den Vorzügen einer schnellen und aufgemotzten Karre vertraut. Doch Dein Glück hält nicht lange an: Schon kurz darauf wird Dir Dein Schätzchen gestohlen. Ersatzweise bekommst Du ein Auto, das aus der verstaubten Garage Deiner Oma stammen könnte. Aber wie heißt es so schön? In rostigen Lauben lernt es sich zu fahren.

In Need for Speed: Unbound hast Du die Wahl zwischen drei Schwierigkeitsgraden: Entspannt, Herausfordernd und Heftig. Dabei ändert sich sowohl das Durchhaltevermögen Deiner Wagen als auch die Anzahl möglicher Rennen-Neustarts pro Tag. Wie herausfordernd Polizeiverfolgungen oder die Rennen sind, verändert sich durch den Schwierigkeitsgrad ebenfalls.

Möchtest Du den Schwierigkeitsgrad in Need for Speed: Unbound nachträglich ändern, ist das jederzeit in den Einstellungen möglich. Für die Umstellung musst Du Dich zuerst in die Garage begeben. Folge dann dem Reiter „Spiel“ in die Optionen. An erster Stelle findest Du die drei verschiedenen Herausforderungsstufen.

Need for Speed: Unbound – so funktioniert das Driften

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um in Need for Speed: Unbound zu driften. Egal, für welche Methode Du Dich entscheidest: Sie alle füllen Deine Burst-Nitro-Anzeige und Du fährst schneller durch Kurven, weil Du kaum an Geschwindigkeit verlierst. Dadurch hast Du im Rennen eine bessere Chance, die Führung zu übernehmen. Wie das klappt, erfährst Du in den nächsten Abschnitten.

Brems- und Gaspedal-Stöße

Die wohl bekannteste Art des Drifts sind die Brems- und Gaspedal-Stöße. Hierbei ziehst Du kurzzeitig die Handbremse, um bewusst ins Schleudern zu geraten. Unmittelbar danach drückst Du wieder aufs Gas, um mit Schwung wie nasse Seife durch die Kurve zu gleiten. Selbst scharfe Kurven solltest Du mit dieser Drift-Variante locker und schwunghaft bewältigen. Das Abpassen des richtigen Moments erfordert jedoch viel Übung.

Bremsen zum Driften

Die einfachste Variante ist das Driften durch einen Bremsvorgang. Sie eignet sich vor allem, wenn Du gerade in das Game oder das Driften einsteigst. Hierbei ist es wichtig, dass Du weder aggressiv einlenkst, noch zu viel Geschwindigkeit verlierst. Bleibt der Fuß zu lange auf dem Bremspedal, verschenkst Du zu viel Speed.

Gas geben zum Driften

Möchtest Du möglichst wenig Geschwindigkeit verlieren, empfehlen wir Dir den Drift per Gaspedal. Im Gegensatz zu einem Bremsvorgang slidest Du flacher in die Kurve. Für besonders enge Kurven ist diese Methode jedoch nicht geeignet. Dort landest Du lediglich in der Leitplanke – oder was auch immer den Aufprall Deines Autos abfedert.

Tipps zu Need for Speed: Unbound – verwende Upgrades und verbessere Dein Driftpotenzial

Im Laufe des Spiels schaltest Du Upgrades frei, mit denen Du Deine Autos bestücken kannst. Sie verbessern bestimmte Werte, etwa die Schnelligkeit oder das Handling eines Wagens. Es gibt auch Verbesserungen, die das Driftpotenzial Deines Schätzchens beeinflussen. Nutze sie, um noch bessere Drifts hinzulegen und zum „King on the Road“ zu werden.

Tipps zu Need for Speed: Unbound – schnell Geld verdienen

Geld verdienst Du vor allem durch Rennen oder Aktivitäten wie Speed-Trap oder Speedrun. Das Geld solltest Du in Deine Autos investieren, damit sie in den nächsten Rennen noch besser abschneiden. Rüste sie auf, indem Du Upgrades vornimmst. So ist Dein Vermögen gut angelegt, denn bei schwierigeren Rennen fällt die Belohnung höher aus.

Darüber hinaus gibt es die sogenannten Seitenwetten. Die Einsätze sind eher gering, bringen aber viel Geld ein, wenn Du es clever anstellst. Potenzielle Verluste halten sich in Grenzen. Klappt es mit einer Wette, gewinnst Du mit wenig Aufwand viel Geld. Noch weniger Aufwand hast Du nur beim sogenannten Geld-Glitch.

Geld-Glitch: Mit diesem Trick bekommst Du unendlich viel Geld

Der Geld-Glitch in Need for Speed: Unbound funktioniert folgendermaßen:

Statte über das Tuning das Hilfs-Item „Fluchttalent“ aus. Es bewirkt, dass Du nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei mehr Geld erhältst. Erreiche Fahndungsstufe 5. Fahre zum Brückenpfeiler in der Nähe von Boosts Versteck, während Dir die Polizei im Nacken sitzt. Auf dem Bild findest Du den markierten Ort auf der Karte. Stelle Deinen Wagen zwischen Wasser und Brückenpfeiler ab. Dadurch entkommst Du der Polizei. Provoziere es erneut, von der Polizei entdeckt zu werden, und wiederhole den Vorgang. Für jede Flucht vor den Cops bekommst Du dank des Hilfs-Items 5.000 Dollar. Du kannst diesen Trick beliebig oft anwenden und so unendlich viel Geld sammeln.

Hinweis: Beachte, dass der Bug mit zukünftigen Updates behoben werden könnte!

Motor-Tuning freischalten – das musst Du tun!

Schließe die Mission im Prolog ab, um das Tuning freizuschalten. Sie dauert etwa eine Stunde, also verhältnismäßig lang. Danach hast Du die Möglichkeit, Deine Wagen nicht nur optisch aufzuwerten, sondern auch mithilfe von Motor-Tunings. Damit verbesserst Du die Leistung Deiner Autos, was für das spätere Spiel entscheidend ist.

Begib Dich dazu in die Garage und folge dem Menü zum Unterpunkt „Wagen“. Klicke auf „Leistung“ und dann auf „Teile“, um zum Motor-Tuning zu gelangen. Hier findest Du nach diversen Garagen-Upgrades immer wieder neue Teile, die Du für das Leistungstuning benötigst.