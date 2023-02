My Summer Car Mods: Die besten Mods und Cheats 

„My Summer Car“ bietet Dir eine authentische Fahrzeug-Simulation, in der Du Dein eigenes Auto zusammenbaust, optimierst und upgradest. Dabei musst Du gleichzeitig darauf achten, dass auch Dein Charakter mit Getränken, Nahrung und genügend Schlaf versorgt ist. Möchtest Du das Spiel nach eigenen Vorstellungen tunen, stehen hilfreiche Cheats und Mods bereit. Hier erfährst Du alles dazu.



Mit dem Zusammenbasteln Deines Satsuma AMP beginnt das Game, das in der fiktiven Stadt Peräjärvi in Finnland spielt. Mit zahlreichen Nebenjobs oder Gefälligkeiten für andere Stadtbewohner:innen füllst Du Dein Konto und Inventar, um Dein Fahrzeug nach individuellen Vorstellungen zu erweitern.

Darüber hinaus kannst Du weitere Fahrzeuge erwerben, mit denen Du die Straßen unsicher machst und den finnischen Sommer genießt. Eine praktische Abkürzung für größeren Inventarplatz, mehr Fahrzeuge und Features bieten Dir Cheats und Mods, die wir im Folgenden vorstellen.

Darauf musst Du bei Cheats und Mods achten

Die Fahrzeug-Simulation richtet sich an Einzelspieler:innen und ist somit wie geschaffen für Cheats und Mods. Um Cheats zu verwenden, empfehlen wir sogenannte Trainer. Das sind Drittprogramme, die Du installierst, um Cheats nach Belieben auf Knopfdruck zu aktivieren.

Für Mods in My Summer Car wiederum nutzt Du am besten einen Mod-Loader, mit dem Du Mods bequem installierst. Sowohl bei Trainern als auch bei Mods handelt es sich um Programme, die nicht vom offiziellen Entwicklerstudio stammen. Als inoffizielle Drittanbieter-Anwendung stellen sie daher ein gewisses Risiko hinsichtlich Malware dar.

Das gilt zumindest, wenn Du Sie von unseriösen Quellen beziehst, die die Software nicht überprüfen. Möchtest Du auf Nummer sichergehen, raten wir Dir zu bewährten Trainer-Anbietern wie wemod oder plitch. Sichere Modifikationen erhältst Du bei nexusmods.

So verwendest Du Modifikationen in My Summer Car



Kennst Du Dich mit Programmieren aus, kannst Du auch eigenen Mods entwickeln. Schneller und einfacher funktioniert es mit speziellen Mod-Loadern. Diese installierst Du auf Deinem PC und verknüpfst Sie mit Deinem Game-Directory. Um Mods für My Summer Car zu installieren, entpackst Du sie in Deinen Mods-Ordner. Beliebte und sichere Mods-Loader sind der MSCLoader und Mod Loader Pro auf Nexusmods.

Mod Loader Pro installieren:

• Als One-Click-Installation bietet sich vor allem der Mod Loader Pro an. Lade Dir hierzu die Installationsdatei Installer.exe von Nexusmods herunter und installiere das Programm mit einem Doppelklick auf die Datei. • Lade Dir Mods herunter, die Du verwenden möchtest und entpacke diese direkt in den Mods-Ordner („Gamefolder/Mods“) • Wenn Du Dein Spiel startest, läuft der Mod Loader Pro mit installierten Mods automatisch im Hintergrund.

MSCLoader installieren:

• Eine Alternative ist der MSCLoader. Lade die Installationsdatei für den MSCLoader von Nexusmods herunter und entpacke sie außerhalb Deines Game-Ordners. • Öffnen die Datei „MSCPatcher.exe“ und klicke auf „MSC Folder“. Wähle nun den Game-Ordner unter dem Pfad „\Steam\steamapps\common\My Summer Car“ aus. • Klicke nach erfolgreicher Installation auf „Launch MSC“. • Nach dem Download kopiere bzw. entpacke heruntergeladene Mods-Dateien in den zugehörigen Mods-Ordner, um diese automatisch über den MSCLoader zu verwenden.

7 interessante Graveyard Keeper Mods

Tangerine FZ-120 Pickup

Mit dem Mod „Tangerine FZ-120 Pickup“ erhältst Du ein neues Fahrzeug in Form eines Tangerine FZ-120 Pickup. Der Pickup verfügt über eine breite Ladefläche und eignet sich ideal dazu, größere Gegenstände wie Motorteile zu transportieren. Zur Installation entpackst Du die .dll-Datei in den Mod-Ordner des Mod Loader Pro („Steamapps\common\My Summer Car\Mods“).

Sitzbezüge für Rückbank

Die Modifikation „Rear Seat Covers” bietet Dir Sitzbezüge für Deine Autorückbänke.

Fahrbarer Ricochet

Mit der Mod „Drivable Ricochet“ kannst Du einen sportlichen 1972 Hayosiko Ricochet kaufen. Zusätzlich bietet die Mod individuelle Features wie Front- und Heck-Spoiler, verschiedene Lackfarben und Reifen.

Mehr Fahrfunktionen

Die Modifikation „DonnerTechRacing ECUs” bietet Dir zusätzliche Fahrfunktionen wie ABS, ESP, ALS, TCS oder Cruise Control. Mit der Bedienkonsole wählst Du aus, welche Funktion Du benötigst.

Appartement mieten

Ein eigenes neues Appartement am See bietet die Mod „Rent Apartment”. Mit ihr ziehst Du von Deinem Elternhaus in die eigenen vier Wände. Du zahlst eine wöchentliche Miete an den Vermieter, erhältst Post an Deinen eigenen Briefkasten und gestaltest Deine Inneneinrichtung.

Dingus, die Katze – die coolsten Mods für My Summer Car



Für Katzenfans eignet sich die Modifikation „Dingus“. Einmal installiert wird die schwarze Katze Dingus zu Deinem kleinen, tragbaren Begleiter.

My Summer Car: Cheatbox

Mit dem Mod “Bettercheatbox” stehen Dir vielfältige Cheats und Mods wie das Teleportieren von Items, das Erschleichen von Geld oder Zeitmanipulation zur Verfügung.

7 Cheats mit dem My-Summer-Car-Trainer von wemod

Cheats für My Summer Car verschaffen Dir den gewissen Vorteil, wenn es um Spielfunktionen oder Inventar geht. Möchtest Du Deinen Charakter vor Hunger, Stress oder Müdigkeit bewahren, so deaktivierst Du mit dem richtigen Cheat die lebensnahen, aber manchmal auch nervigen Survival-Features.

Auf wemod findest Du 7 hilfreiche Cheats zum kostenlosen Download. Lade den Trainer herunter, um in My Summer Car Cheats zu nutzen.

Folgende Cheats stehen zur Auswahl:

Kategorie: Spieler

• Kein Durst

• Fehlender Hunger

• Kein Harndrang

• Kein Stress

• Immer sauber

• Keine Müdigkeit

Kategorie: Inventar