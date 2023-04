Minecraft Legends – Guide: Tipps & Tricks mit Erklärung

Du kannst verschiedene Einheiten rekrutieren, die Dich im Kampf gegen die Piglins unterstützen. Platziere dazu einen Spawner und verwende Deine gesammelten Ressourcen, um eine Beschwörung vorzunehmen. Je nach Kreatur variieren die Ressourcenkosten. Lapis musst Du grundsätzlich für jede Einheiten investieren. Die Anzahl variiert aber auch hier mit der Art der Kreatur.

Um neue Einheiten zu beschwören, musst Du ihnen während der Kampagne begegnen und aus ihrer Gefangenschaft befreien. Die ersten Kreaturen erweckst Du zum ersten Mal mit dem Einsatz von Rohstoffen zum Leben. Später musst Du ihnen dabei helfen, die Piglin-Portale zu vernichten.

Für Beschwörungen gibt es eine Obergrenze, die Du an Schöpfungsflammen erhöhen kannst. Du steigerst sie damit um 20 Einheiten. Für welche Einheit sich die Verbesserung am meisten für Dich lohnt, kannst Du unserer Übersicht entnehmen. Hier findest Du alle Einheiten aus Minecraft Legends mit ihren individuellen Fähigkeiten sowie Vor- und Nachteilen – außerdem ihre Beschwörungs- und Verbesserungskosten.

• Spawnerkosten: Lapis, Kohle

• Fähigkeit: Beschwörung

• Vorteile: Truppennachlieferung

• Nachteile: Spawned ausschließlich in der Basis

• Verbesserungskosten: Baue die Ersten

• Spawnerkosten: Lapis, Diamant

• Fähigkeit: Fernkampf

• Vorteile: Hohe Angriffsreichweite und hoher Schadensoutput

• Nachteile: Spawned ausschließlich in der Basis

• Verbesserungskosten: Baue die Ersten

• Spawnerkosten: Lapis, Redstone

• Fähigkeit: Fernkampf

• Vorteile: Hoher Schaden gegen Strukturen

• Nachteile: Spawned ausschließlich in der Basis

• Verbesserungskosten: Baue die Ersten

• Spawnerkosten: Lapis, Eisen

• Fähigkeit: Schild

• Vorteile: Verteidigt eigene Einheiten

• Nachteile: Spawned ausschließlich in der Basis

• Verbesserungskosten: Baue die Ersten

• Spawnerkosten: 2x Lapis, 2x Kohle

• Beschwörungskosten: 25x Holz, 25x Stein, 5x Kohle

• Fähigkeit: Explosion

• Vorteile: Explosionen richten hohen Schaden an

• Nachteile: Eine Einheit kann lediglich eine Explosion auslösen und ist danach nicht mehr einsatzfähig

• Verbesserungskosten: Sammel Kohle

• Spawnerkosten: Lapis, Eisen, Redstone

• Fähigkeit: Nahkampf

• Vorteile: Hoher Schaden gegen Einheiten

• Nachteile: Spawned ausschließlich in der Basis

• Verbesserungskosten: Verbesserungen für Eisen & Redstone

• Spawnerkosten: 2x Lapis, 2x Diamant

• Beschwörungskosten: 25x Holz, 25x Stein, 5x Diamant

• Fähigkeit: Fernkampf

• Vorteile: Schießt über Mauern

• Nachteile: Schwäche gegen Nahkampfeinheiten

• Verbesserungskosten: Sammel Diamant

• Spawnerkosten: 2x Lapis, 2x Redstone

• Beschwörungskosten: 25x Holz, 25x Stein, 5x Redstone

• Fähigkeit: Nahkampf

• Vorteile: Resistent gegen Debuffs

• Nachteile: Schwäche gegen Fernkampfeinheiten

• Verbesserungskosten: Sammel Diamant

