In „Marvel’s Midnight Suns“ die besten Geschenke für alle Charaktere zu wählen, kann manchmal zum Glücksspiel werden. Da die bestmögliche Freundschaftsbindung zwischen den Figuren Dir aber entscheidende Vorteile verschafft, solltest Du dabei nicht leichtfertig vorgehen. Mit einem falsch vergebenen Geschenk hast Du eine Gelegenheit verpasst, Punkte und Boni dazuzuverdienen. Die besten Geschenke für alle Charaktere im Spiel und die Vorteile des Freundschaftssystems erklären wir Dir hier.

Deinen Beziehungsstatus verbessern in Marvel’s Midnight Suns



Du kannst Ruhezeiten nach Kämpfen und in der Abtei sinnvoll nutzen, um den Zusammenhalt in Deinem Team zu verbessern. Sobald Du auf dem Gelände Zufluchten entdeckst, kannst Du eine Figur morgens zur gegenseitigen Motivation dorthin einladen. Alternativ kannst Du mit einem Teammitglied nach Abschluss einer Mission „abhängen“.

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Genau wie beim Zufluchtsbesuch gilt es, Dein Gegenüber richtig einzuschätzen und nicht in etwas zu verwickeln, das Dir Punktabzug bringt. Du hast in Dialogen stets die Wahl zwischen verschiedenen Antworten, darunter eine hell und eine dunkel eingefärbte. Das verweist auf den moralischen Kompass. So wird Captain America der hellen Seite treu bleiben, Magik mag es eher düster.

Gibt es Romanzen im Spiel?

Mit der Zeit kannst Du noch charmanter werden, indem Du Komplimente freischaltest, mit denen Du jedes Herz eroberst. Es gibt aber keine Romanzen in Marvel’s Midnight Suns – Du kannst also weder Captain Marvel noch Doktor Strange daten. Die platonischen Beziehungen eignen sich in erster Linie für eine verbesserte Kampfkraft.

Welche Vorteile Du freischalten kannst

Natürlich ist die beste Belohnung für Dein Engagement die Freundschaft selbst, gegenseitiges Vertrauen und das Teilen von Freud und Leid. Doch Du erhältst sogar noch greifbarere Vorteile, etwa kosmetische Upgrades für Outfits, Make-up, Gesichtsdetails und mehr.

Erreichst Du mit einem Charakter Freundschaftslevel 5, schaltest Du durch Bewältigung seiner Herausforderungsmissionen sein Midnight-Sun-Kostüm und eine legendäre Karte frei. Besserer Zusammenhalt macht Dein Team auch stärker im Kampf, Du bekommst neue (Kombo-)Karten und profitierst von verbesserten Statuswerten.

Die besten Geschenke für alle „Midnight Suns“-Charaktere

Nach jeder gemeinsamen Aktivität kannst Du dem Charakter, mit dem Du Zeit verbracht hast, ein Geschenk geben. Diese Geschenke findest Du entweder in Schatztruhen, kaufst sie mit In-Game-Währung oder fertigst sie in Agathas Kessel in der Bibliothek. Dabei gibt es Abstufungen. Gewöhnliche Geschenke gefallen fast immer, geben aber auch nur einen kleinen Punktebonus.

Mit legendären Geschenken kommst Du weiter, musst aber auch vorsichtiger sein, dass der oder die Beschenkte damit glücklich ist. Denn bei dieser Kategorie gibt es drei mögliche Reaktionen: Liebt es. / Mag es. / Mag es nicht. Damit Du keine legendären Geschenke verschwendest, erfährst Du hier, welcher Charakter welche Geschenke liebt und mit maximaler Punktzahl vergütet.

From tactical combat to befriending super heroes, here are 5 things to know about Marvel’s Midnight Suns. #sponsored @2K pic.twitter.com/IgPUFl56cM — IGN (@IGN) December 7, 2022

Marvel’s Midnight Suns – die besten Geschenke

Blade

• Die unautorisierte Biographie von Captain Marvel

• Aufwachsen mit einem Trauma

• Transzendentales Glockenspiel

• Aufwachsen mit einem Trauma

Blade mag unter anderem Captain Marvel und wird deshalb „Die unautorisierte Biographie von Captain Marvel“ lieben. Weitere Volltreffer sind „Aufwachsen mit einem Trauma“ und die Spieluhr „Transzendentales Glockenspiel“. Nebenbei kannst Du dem Klischee entsprechend fast allen Helden und Heldinnen „Aufwachsen mit einem Trauma“ schenken, außer Hulk, Scarlet Witch und Wolverine.

Captain America

• Snackbox mit Premium-Rationen

• Premium-Skizzenbuch

• Ein stoischer Begleiter

• Traum eines kleinen Mädchens

• Aufwachsen mit einem Trauma

Captain America liebt die „Snackbox“ (mit Premium-Rationen), außerdem freut er sich sehr über das „Premium-Skizzenbuch“. Auch das Buch „ein stoischer Begleiter“ hat es ihm angetan sowie die Spieluhr „Traum eines kleinen Mädchens“.

Captain Marvel

• Captain Marvel #1 – 2012

• Jetfuel

• Vivaldis Frühling

• Leitfaden für Anführer

• War Machine

• Aufwachsen mit einem Trauma

Captain Marvel liebt es, Anerkennung zu bekommen, Du darfst ihr also gern „Captain Marvel #1 – 2012“ schenken. Auch die Kerze „Jetfuel“ gefällt ihr gut, ebenso die Spieluhr „Vivaldis Frühling“ und das Buch „Leitfaden für Anführer“. Das Werk von James Rhodes (War Machine) findet auch bei Captain America und Iron Man großen Anklang.

Doctor Strange

• Mit schwierigen Mitarbeitern umgehen

• Meat Market

• Vivaldis Frühling

• Transzendentales Glockenspiel

• Aufwachsen mit einem Trauma

Doctor Strange ist Dir überaus dankbar für den Ratgeber „Mit schwierigen Mitarbeitern umgehen“ und den sozialkritischen Bestseller „Meat Market“. Auch die Spieluhren für Blade und Captain Marvel nimmt er Dir gerne ab.

Ghost Rider

• Gelassenheit – Beruhige Deinen inneren Dämonen

• All New Ghost Rider #1

• Blut auf Blut

• Aufwachsen mit einem Trauma

Ghost Rider ist begeistert vom Ratgeber „Gelassenheit – Beruhige Deinen inneren Dämonen“ sowie von seinem Comic „All New Ghost Rider #1“. Auch die Spieluhr „Blut auf Blut“ findet er bezaubernd.

You can pet the dog in Marvel’s Midnight Suns pic.twitter.com/hptyL5MGS5 — Can You Pet the Dog? (@CanYouPetTheDog) December 2, 2022

Hulk

• The Incredible Hulk #181

Hulk liebt genau ein Geschenk, nämlich The Incredible Hulk #181 (in dem Wolverine seinen ersten Auftritt hat).

Iron Man

• Tales of Suspense #39

• Iron Man Fanfic Sammelband

• Luxushappen

• Aufwachsen mit einem Trauma

Iron Man liebt vor allem seinen eigenen Erstauftritt in „Tales of Suspense #39“ sowie den „Iron Man Fanfic Sammelband“. Auch die Snackbox „Luxushappen“ macht ihn glücklich.

Magik

• Widerlichste Süßigkeiten der Welt

• Russische Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts

• Vivaldis Frühling

• Blut auf Blut

• Transzendentales Glockenspiel

• Aufwachsen mit einem Trauma

Magik liebt die Snackbox „Widerlichste Süßigkeiten der Welt“ und die „Russische Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts“. Auch mit einigen Spieluhren ist sie zufrieden, den Modellen für Captain Marvel, Ghost Rider und Blade.

Nico Minoru

• Runaways #1

• Dunkle Schönheit: Ein Gothic-Malbuch

• Graberde

• Aufwachsen mit einem Trauma

Nico Minoru liebt ihre Comic-Premiere „Runaways #1” sowie “Dunkle Schönheit: Ein Gothic-Malbuch”. Auch die Kerze „Graberde“ bringt sie zum Strahlen.

Scarlet Witch

• Auf den Hängen des Wundagore

Scarlet Witch liebt nur eine Gabe, die Spieluhr mit den Klängen „Auf den Hängen des Wundagore“.

Spider-Man

• Komm klar Tiger

• Amazing Fantasy #15

• Fotografieren für Fortgeschrittene

• Aufwachsen mit einem Trauma

Spider-Man ist leichter zufriedenzustellen, mit der Spieluhr „Komm klar Tiger“, seiner Comic-Premiere „Amazing Fantasy #15“ oder „Fotografieren für Fortgeschrittene“.

Wolverine

• Malzbiere aus Kanada

Wolverine ist einzig versessen auf die Snackbox „Malzbiere aus Kanada“.

Hast Du erfolgreich in Marvel’s Midnight Suns die besten Geschenke für alle Charaktere gefunden? Oder hast Du unserer Liste noch etwas hinzuzufügen? Schreib es in die Kommentare.

Dieser Artikel Marvel’s Midnight Suns: Die besten Geschenke für alle Charaktere kommt von Featured!