Mario Kart spielen: 6 Gründe, warum wir die Spielreihe nach 30 Jahren immer noch lieben

Erinnerst Du Dich noch daran, wie Du das erste Mal „Mario Kart“ gespielt hast? Kaum ein Rennspiel hat uns über die Jahrzehnte so sehr begeistert, wie der Renn-Klassiker aus dem Hause Nintendo – und dafür gibt es gute Gründe!

8 Charaktere, 20 Strecken, unendlich viel Spielspaß: Nicht umsonst gehört das originale „Super Mario Kart“ für das Super Nintendo Entertainment System zu den fünf erfolgreichsten Super-Nintendo-Games aller Zeiten. Wenn Du das große Ganze betrachtest, führt die gesamte Mario Kart-Serie sogar die Liste der der erfolgreichsten Renn-Franchises aller Zeiten an. Am 21. Januar 1993 kam Super Mario Kart in Deutschland auf den Markt. Zum 30. Geburtstag zeigen wir Dir sechs Gründe, warum wir noch immer gerne Mario Kart spielen!

1) Super Mario Kart hat das Racing-Genre auf ein neues Level gehoben

Bevor Super Mario Kart auf den Markt kam, waren Rennspiele eine ziemlich ernste Angelegenheit. Leder-Anzüge, Helme, Sonnenbrillen: Keine Spur von der knatschbunten Optik, die wir an Mario Kart so lieben. In Nintendos Mega-Hit übernahmen erstmals Figuren das Kart-Steuer, die so gar nicht nach Rennfahrer:innen aussahen – und legten damit den Grundstein für viele weitere Fun-Racer.

2) Die Rainbow-Road: Eine Strecke, die man liebt oder hasst

Wer gut lenken kann, liebt die Rainbow Road – alle anderen dürften sie hassen. Denn auf der Regenbogen-Strecke ist alles ein wenig anders. Im Gegensatz zu den anderen Rundkursen befindet sich die Rainbow Road im Weltall. Das an sich wäre noch nicht problematisch – wenn es auf der Strecke Seitenbegrenzungen gäbe. Wer nicht richtig steuert, fliegt aus der Bahn. Das kann echt frustrierend sein, macht aber auch großen Spaß!

3) Alle können mitspielen – doch nur Wenige meistern das Game

Wir alle haben diesen einen Freund oder diese eine Freundin, der oder die kaum einen Controller halten kann und bei Ego-Shootern immer als erstes stirbt. Doch auch das lieben wir an Mario Kart: Hier kann wirklich jede:r mitspielen. Wer richtig gut darin sein will, sollte allerdings die Finessen beherrschen. In der Kurve driften zu können, ist da nur der Anfang.

4) Ein Items-Arsenal, das sogar die Expendables neidisch machen würde

Zugegeben, in Super Mario Kart war die Liste der Items noch recht kurz. Ein paar der Klassiker gab es allerdings damals schon, wie zum Beispiel die altehrwürdige Bananenschale, den grünen und den roten Panzer sowie den Geist. Heute stehen zusätzlich viele weitere Tools zur Verfügung, wie die fleischfressende Pflanze, Ölflecken auf der Frontscheibe und der blaue Panzer, der es auf die Besten im Spiel abgesehen hat.

5) Der Battle-Modus: Bis heute ein voller Erfolg

Besonders viel Spaß macht die Item-Auswahl im sogenannten Battle-Modus, der schon in der ersten Mario Kart-Ausgabe von 1993 zur Verfügung stand. Hier geht es nicht darum, wer am schnellsten ins Ziel kommt, sondern wer seine Gegner:innen am häufigsten abschießt. Zu Beginn der Runde haben alle Fahrer:innen drei Luftballons; jeder feindliche Treffer kostet einen davon. Wer seinen letzten Luftballon am längsten behält, gewinnt!

6) Mario Kart gibt es bis heute – und das Franchise ist immer besser geworden

Seit inzwischen 30 Jahren gehört Mario Kart zum Nintendo-Universum, wie Diddy Kong zu Donkey Kong gehört. Das Highlight daran: Mario Kart hat über die Jahre nicht nachgelassen, sondern ist (fast) nur besser geworden. Mit „Mario Kart 8 Deluxe“ hat das Franchise aktuell einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Das Spielprinzip hat sich kaum verändert – und trotzdem macht Mario Kart auch 30 Jahre später noch riesigen Spaß.

