Kostenlose Spiele: Aktuelle Gratis-Games bei Steam, Epic, GOG und Co.

Bei den großen Anbietern Steam, Epic und auch GOG gibt es immer wieder kostenlose Spiele, die Du abstauben kannst. Bei einigen gibt es wöchentliche Rotationen, bei anderen verfolgt es kein genaues Schema. Damit Du immer im Bilde darüber bist, welche Gratis-Games es aktuell auf den unterschiedlichen Plattformen gibt, findest Du hier eine Übersicht aller aktuellen kostenlosen Spiele.

Kostenlose Spiele bei Steam

Bei Steam kannst Du immer wieder Demos testen, interessante Titel an Gratis-Wochenenden ausprobieren oder sogar kostenlose Vollversionen erhalten. Da Du über Steam auch DLCs zu unterschiedlichen Titeln erwerben kannst, gibt es sie oftmals als kostenlose Zusatzinhalte im Shop. Welche Steam-Aktionen Du unter keinen Umständen verpassen solltest, findest Du in der folgenden Liste.

Bramble: The Mountain King (Demo)

Für alle volljährigen Spieler:innen gibt es derzeit das Horrorspiel „Bramble: The Mountain King“ als Gratis-Demo zum Anspielen. Dabei schlüpfst Du in die Haut des kleinen Jungen namens Olle, der seine Schwester auf den Klauen eines gefürchteten Trolls befreien will. In der düsteren Welt gibt es eigenartige Kreaturen, bei denen Du stets abwägen musst: weglaufen oder kämpfen?

Mr. Saitou (Demo)

Bei der Demo zu „Mr. Saitou“ handelt es sich um ein kurzes Spiel, in dem Du eine Art Alpaka als angestellten Arbeitnehmer steuerst. Versuche mit ihm den Sinn des Lebens zu finden, während er in Überstunden versinkt und von sozialer Isolation geplagt ist. Nach einem Unfall landet Mr. Saitou im Krankenhaus und wird von einem unerwarteten Freund in eine Fantasiewelt entführt, die für ihn in einem lebensverändernden Abenteuer gipfelt.

Scarlet Nexus (Demo)

Bevor Du Dir „Scarlet Nexus“ als Vollversion herunterlädst, kannst Du Dir mithilfe der kostenlosen Demo einen Eindruck vom Gameplay machen. Als Yuito oder Kasane erkundest Du eine technologische Zukunft, in der Menschen durch ein Hormon übermenschliche Kräfte besitzen. Ihnen gegenüber stehen Mutanten, denen es nach humanoiden Gehirnen dürstet.

The Cycle: Frontier - Fortuna Survivor (Gratis-DLC)

In dem gleichnamigen DLC „The Cycle: Frontier - Fortuna Survivor“ zum Spiel erhältst Du ein komplettes Outfit sowie eine besondere Nahkampfwaffe und 250 Aurum – die Ingame-Währung in The Cycle Frontier. Alle Inhalte sind nicht von den Zurücksetzungen einer Saison betroffen.

Gratis-Games im Epic Store

Der Epic Store begeistert regelmäßig mit neuen Gratis-Spielen, bei denen es sich zum Teil um weniger geläufige Indiespiele, aber auch um größere Titel und Klassiker handeln kann. Aktuell kannst Du Dir die folgenden Games kostenlos in den Warenkorb packen.

Adios – 26. Januar 2023 bis 2. Februar 2023

In „Adios“ erlebst Du eine filmische Handlung aus der Egoperspektive eines Schweinezüchters in Kansas. Nach langen Überlegungen fasst Du Dir endlich ein Herz und möchtest Deinen profitablen Nebenjob als Leichenentsorger für die Mafia beenden.

Dein guter Freund ist ein Auftragskiller der Mafia und erscheint mit seinem Kollegen auf Deinem Hof. Sie bringen eine neue Lieferung an Leichenteilen vorbei, die an Deine Schweine verfüttert werden sollen. Doch Du sagst ihnen, dass Du so nicht mehr weitermachen möchtest…

Hell is Others – 26. Januar 2023 bis 2. Februar 2023

Im PvPvE geht es in „Hell is Others“ zur Sache. Als Adam Smithson musst Du Dich immer wieder aus Deinem Apartment in das dystopische Century City begeben, um Dein eigenes Leben und das Deiner geliebten Pflanzen als letztes Überbleibsel eines normalen Lebens zu sichern. Unter Zeitdruck sammelst Du die wichtigsten Ressourcen zusammen, während Monster und andere Spielende nach Deinem Leben trachten.

City of Gangsters – 2. Februar 2023 bis 9. Februar 2023

Das Management-Tycoon-Spiel „City of Gangsters“ dreht sich um den Aufbau einer kriminellen Organisation. Du stapfst sie von heute auf morgen aus dem Boden und verdienst Dir im besten Fall eine goldene Nase daran. Für das Vorhaben baust Du Kneipen und illegale Destillerien, forderst Gefallen ein, jagst Schuldner:innen hinter und bestichst die Polizei zu Deinem Vorteil.

Dishonored: Death of the Outsiders – 2. Februar 2023 bis 9. Februar 2023

Bei „Dishonored: Death of the Outsiders“ handelt es sich um ein eigenständiges Game aus dem Dishonored-Universum. Als übernatürliche Assassinin namens Billie Lurk verbündest Du Dich mit Deinem Mentor Daud, um den Tod des Outsiders herbeizuführen. Der soll für die Unruhen im Kaiserreich verantwortlich sein. Bei dem Gameplay und dem Grafikstil haben sich die Entwickler an Dishonored 2 orientiert und all dem, was der Serie zu ihrer Beliebtheit verholfen hat.

Kostenlose Games bei GOG

Auf der Webseite GOG.com gibt es zahlreiche Angebote zu Spielen jedes Genres. Gelegentlich kommt es zu Aktionen, bei denen Du sie sogar vollkommen gratis ergattern kannst. Aktuell läuft keine Aktion – Du kanns aber auch so immer eine Reihe von Gratis-Games abstauben. Eine Übersicht aller kostenlosen Spiele bei GOG findest Du mit Klick auf den Link.

Gratis-Spiele bei weiteren Anbietern

Im Netz gibt es noch zahlreiche weitere Anbieter, die Dich mit kostenlosen Spielen oder Demos zu diversen Titeln versorgen. Damit Du immer auf dem neuesten Stand bist, wo Du einen bestimmten Titel für umsonst abstauben kannst, geben wir Dir noch eine Liste kostenloser Spiele bei unterschiedlichen Anbietern an die Hand.

One Piece Odyssey (Demo / PlayStation Store)

Die aktuelle Demo zu „One Piece Odyssey“ gibt es derzeit im PlayStation Store gratis zum Download. Das Spiel zum gleichnamigen Anime ist zur Feier des 25. Jubiläums entstanden. Du steuerst die beliebten Held:innen durch ihr neuestes Abenteuer, bewältigst Kämpfe gegen die kultigen Monster des Franchises und erkundest eine Insel, auf der sie nach einem heftigen Sturm aufgewacht sind.

Princess Farmer (Gratis / OperaGX)

Eine Mischung aus Puzzle Game und Visual Novel ist das Gratis-Spiel „Princess Farmer“, das Du derzeit im Browser von OperaGX herunterladen kannst. Als niedliches und ebenso magisches Farmer-Kaninchen bewirtschaftest Du Deine Felder mithilfe der Puzzle-Komponente und knüpfst Freundschaften durch Gespräche mit frei wählbaren Dialogoptionen. Du entscheidest selbst, in welchen der beiden Inhalte Du Deine meiste Zeit investierst.

Welche kostenlosen Spiele haben es Dir von allen am meisten angetan? Gibt es ein Game, über das Du Dich in unserer Übersicht aller Gratis-Spiele besonders freuen würdest? Schreib es uns in die Kommentare.

