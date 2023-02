Jagged Alliance 3: Alles zur langerwarteten Strategiespiel-Fortsetzung

Über 20 Jahre musstest Du Dich gedulden, doch schon bald kannst Du Dich in die rundenbasierten Kämpfe von „Jagged Alliance 3“ stürzen. Was wir bisher zu Story, Gameplay und Release wissen, erfährst Du hier.

Mit „Jagged Alliance“ sowie dem Sequel „Jagged Alliance 2“ hat das kanadische Entwicklerstudio Sir-Tech in den 1990er Jahren zwei Strategiespiele veröffentlicht, die heute als wahre Genre-Klassiker gelten. Während des Showcase zum zehnjährigen Jubiläum kündigte der Publisher THQ Nordic im September 2021 schließlich Jagged Alliance 3 an. An der Entwicklung ist erfreulicherweise der Serienschöpfer Ian Currie beteiligt. Was Dich bei der späten Spielfortsetzung erwartet, haben wir für Dich zusammengetragen. Der Ankündigungstrailer liefert Dir nicht nur einen Vorgeschmack auf die Story, sondern gewährt Dir auch einen ersten Einblick in das Gameplay:

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

Die Story: Ein Sölder:innen-Team für den Erhalt der Demokratie

Die Geschichte von Jagged Alliance 3 spielt sich nur ein paar Jahre nach den Ereignissen aus dem Vorgänger ab. In der fiktiven afrikanischen Nation Grand Chien wird der erste demokratisch gewählte Präsident entführt. Seine Tochter beauftragt Dich, das Staatsoberhaupt zu retten. Gleichzeitig übernimmt eine paramilitärische Einheit namens „Die Legion“ die Kontrolle über das Land. Nun liegt es an Dir, die unterdrückte Bevölkerung aus den Fängen des Bösen zu befreien. Im Verlauf dieser Befreiungsaktion triffst Du dabei auf unterschiedliche Figuren, die alle kleine Nebengeschichten zu erzählen haben und der Story somit eine persönliche Komponente verleihen.

Die erste Gameplay-Komponente: Rundenbasierte Feuergefechte

Das Gameplay von Jagged Alliance 3 basiert streng genommen auf drei grundlegenden Komponenten. Zunächst wären da die Kämpfe. In Echtzeit erkundest Du verschiedene Areale und wenn Du auf Gegner:innen triffst, kommt es zum rundenbasierten Gefecht. Mit Aktionspunkten kannst Du die Widersacher:innen mit unterschiedlichen Attacken angreifen, in Deckung gehen oder Dich aus dem Staub machen.

Dank verschiedener Befehlsoptionen kannst Du die feindlichen Fraktionen flankieren oder Hinterhalte planen. Bei den Schusswechseln kannst Du zudem verschiedene Körperteile anvisieren, sodass beispielsweise ein getroffener Arm bei Feind:innen direkt für eine verschlechterte Zielgenauigkeit sorgen. Zusätzliche Features wie Ladehemmungen oder abprallende Schüsse, die Verbündete verwunden und Deckungen zerlegen können, runden die Kämpfe mit einem Fünkchen Realismus ab.

Die zweite Gameplay-Komponente: Das Management Deiner Söldner:innen

Das zweite Merkmal der Jagged Alliance-Reihe ist das Sölder:innen-Management. Im zweiten Teil hattet ihr eine Auswahl aus einem Kader von rund 50 Söldner:innen, von denen die meisten auch in Jagged Alliance 3 anzutreffen sind. Die Figuren unterscheiden sich in ihrem Charakter, der Nationalität, den Klassen und somit auch den Fähigkeiten.

Alle Mitstreiter:innen verfügen über verschiedene Werte in Rubriken wie etwa Geschicklichkeit, Führungskraft, Weisheit und Mechanik. So kannst Du Deinen Trupp möglichst taktisch zusammenstellen, damit die Schurk:innen Dich nicht direkt bezwingen. In Jagged Alliance 3 hast Du außerdem Zugriff auf ein wildes Arsenal an Waffen und Ausrüstungsgegenständen. So kannst Du die Schießeisen Deiner Söldner:innen mit Griffen, Visieren und weiteren Aufsätzen anpassen, um ihnen gewisse Vorteile für die Schusswechsel zu gewähren.

Die dritte Gameplay-Komponente: Das strategische Verwalten

Die dritte Gameplay-Komponente rückt den Strategiespiel-Aspekt in den Vordergrund. Abseits des Schlachtfelds verfrachtet Dich Jagged Alliance 3 an den Computer, wo Du Deinen Befreiungskampf planst. Hier schickst Du Milizen ins Training, damit diese selbstständig die von Dir eroberten Sektoren von Grand Chien verteidigen, rekrutierst neue Kämpfer:innen und kaufst sowie reparierst mit dem begrenzten Budget die Ausrüstung. Bei diesen Gameplay-Einlagen geht es demnach weniger um spannende Gefechte, sondern um die strategische Verwaltung.

Der Release von Jagged Alliance 3

Jagged Alliance 3 hat bislang noch kein Veröffentlichungsdatum erhalten. Das exklusiv für den Computer entwickelte Strategiespiel soll sowohl als physische Disc-Version und als Downloadtitel für Plattformen wie Steam erscheinen. Die Altersfreigabe steht momentan zudem auch noch aus.

Jagged Alliance 3

Release und Preis offen Plattform PC Publisher THQ Nordic Entwickler Haemimont Games

Freust Du Dich schon auf das Söldner:innen-Wiedersehen? Teile uns Deine Meinung zu Jagged Alliance 3 gerne in den Kommentaren mit!

Dieser Artikel Jagged Alliance 3: Alles zur langerwarteten Strategiespiel-Fortsetzung kommt von Featured!