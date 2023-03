Hot Wheels: Rift Rally: Das neue Mixed-Reality-Game für Groß und Klein

Die guten alten Hot Wheels sind damals wie heute ein Muss in jedem Kinderzimmer. Mit „Hot Wheels: Rift Rally“ haben die Miniaturautos jetzt auch den Sprung in die Welt des Mixed-Reality-Gaming geschafft. Als Fan der Marke kannst Du nun in einer virtuellen Welt Rennen fahren und Dich von beeindruckender Grafik und interaktivem Gameplay begeistern lassen. Alles, was wir bereits dazu wissen, erfährst Du hier.

Bist auch Du ein Hot Wheels-Fan? Dann weißt Du bestimmt, dass sie das meistverkaufte Spielzeug auf dem Markt sind. Jetzt wagt Hersteller Mattel in Zusammenarbeit mit Entwickler Velan Studios einen Schritt auf neue Technologien zu: Denn bald startest Du in einer Mixed-Reality-Welt mit Deinem ferngesteuerten Gefährt turbulente Rennen und stellst individuelle Strecken zusammen. Mach Dich mit Hot Wheels: Rift Rally gefasst auf eine aufregende Kombination aus echten ferngesteuerten Racing-Autos (RC-Autos) und einem immersiven Abenteuer!

Hier kommt der Trailer zum Game für einen ersten Vorgeschmack:

Neue Technologien für faszinierende virtuelle Welten

Du fragst Dich, wie das Ganze funktioniert? Scanne Dein RC-Auto einfach über eine App in das Spiel ein. Sobald Du Dein Auto gescannt hast, erscheint es in der virtuellen Umgebung. Um direkt loslegen zu können bestellst Du Dir das funkgesteuerte RC-Auto, auch Chamäleon genannt, am besten vor. Gemeinsam damit erhältst Du vier Tore, auch Gateways genannt, mit denen Du Dir zu Hause Deine eigene Strecke erschaffst. Dabei lenkst Du Dein ferngesteuertes Auto über Dein Handy, Dein Tablet oder Deinen Fernseher quer durch die Wohnung. Achte noch darauf Deine individuelle Strecke einmalig durchzufahren, damit das Spiel basierend auf diesen Informationen eine virtuelle Strecke erstellt. Egal, wo du die Tore aufstellst, wie Du die Strecke gestaltest oder wie groß sie ist, Rift Rally passt die Rennen und Herausforderungen dynamisch daran an.

Was macht das neue Mixed-Reality-Game von Hot Wheels: Rift Rally so besonders?

Karthik Bala, Geschäftsführer von Velan Studios, lies zum Spiel folgendes verlauten:

„Unsere Erfahrung in der Kombination von digitalem und physischem Spielen hat uns viel über das von uns erfundene Mixed-Reality-Rennspiel-Genre gelehrt, das wir genutzt haben, um Hot Wheels ein völlig neues Erlebnis zu bieten: Rift Rally.“

Mit Rift Rally kommen interessante Features auf Dich zu, um Dir ein immersives Spielerlebnis zu bieten. Das Game hat zwei Hauptspielmodi: einen Stunt-Modus, in dem Du frei herumfährst und Stunts wie Burn-Outs und Wheelies übst und einen Kampagnen-Modus, in dem Du gegen andere Spieler antrittst oder Minispiele in einer Vielzahl von virtuellen Welten spielst. Ob Wheelie, Drift oder Sprünge – das Game kann Dein RC-Auto entsprechend reagieren lassen, sodass sich das Spielerlebnis realer anfühlt. So fällt die Lenkfähigkeit beim Drifting kurzzeitig weg, um das Racing-Abenteuer noch realitätsnaher zu machen. Die 1080p-Kamera auf dem Dach, die für eine turbulenten Ego-Perspektive sorgt, gibt Dir das Gefühl direkt am Steuer zu sitzen. Abgesehen von dem immersiven Spielerlebnis, kann sich das Chamäleon in Deiner virtuellen Welt in bis zu 140 verschiedene Fahrzeugvarianten verwandeln. Somit passt Du beim Rennspiel Dein Gefährt auf Deine Vorlieben an und sorgst so für reichlich Abwechslung.

Wann ist der Release und mit welchen Editionen kannst Du rechnen?

Hot Wheels: Rift Rally wird für die Playstation 4, 5 und für iOS erhältlich sein. Du hast beim Kauf der Miniatur-Rennwagen die Wahl zwischen der Standard-Edition für ungefähr 122 Euro, die ein weißes RC-Auto und vier Gateways beinhaltet Und der Collector’s-Edition in schwarz für circa 140 Euro. Diese liefert darüber hinaus noch die McLaren Hot Wheels in limitierter Druckguss-Auflage sowie ein freischaltbares McLaren Hot Wheel im Game.

Die gute Nachricht: Lange musst Du darauf nicht mehr warten! Den Release des Games Hot Wheels: Rift Rally hat Mattel für den 14. März 2023 angekündigt. Schon bald kannst also auch Du modernes Mixed-Reality-Gaming mit nostalgischen Momenten Deiner Kindheit verbinden!

Warst Du schon einmal in Mixed-Reality-Welten unterwegs? Schreibe uns gerne Deine Gaming-Erfahrungen in die Kommentare!

