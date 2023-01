Home

High on Life: Die besten Waffen des verrückten Alien-Shooters

In „High on Life“ sieht Deine Waffenauswahl etwas anders aus, als es bei normalen Shootern der Fall ist. Denn in welchem anderen Spiel kannst Du behaupten, dass Deine Waffe lebendig und darüber hinaus ein Alien mit seltsamer Schussmechanik ist? Es gibt verschiedene Exemplare, aus denen Du wählen kannst. Welche davon zu den besten Waffen in High on Life zählen, erfährst Du hier.

High on Life: Die besten Waffen des verrückten Alien-Shooters © YouTube/Squansh Games

Im Spiel triffst Du auf sechs Waffen, die Du für Deine Zwecke ausrüsten kannst. Neben individuellen Perks besitzt jedes Exemplar auch seine ganz eigene, verstörende Art zu kommunizieren. Und möglicherweise versuchen einige Waffen bewusst, Dich zum Töten zu animieren. Im folgenden Ranking erfährst Du, welche die beste Waffe in High on Life ist und somit den größten Nutzen bietet. Platz 6: Lezduit Lezduit ist womöglich die mächtigste Schusswaffe, doch Du nutzt sie lediglich im letzten Kampf von High on Life. Sie hat daher keinen weiteren Nutzen für das Spiel. Als Plasmakanone mit guter Reichweite schaltet sie feindliche Einheiten schnell und effizient aus. Sobald Du eine Ladung verbraucht hast, musst Du einen kurzen Moment warten, bis Lezduit wieder einsatzfähig ist. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Platz 5: Gus Nachdem Du Krubis besiegt hast, schaltest Du die Schrotflinte Gus frei. Pro Magazin feuert sie drei Schüsse ab, deren Projektile eine extreme Streuung haben. Um viel Schaden anzurichten, musst Du Dich leider viel näher an feindliche Einheiten heranwagen, als Dir möglicherweise lieb ist. Im Gegensatz zu Knifey und Kenny ist Gus eher eine ruhige Natur und versucht nicht ständig, Dich zu einem Massaker zu überreden. Neben seiner Hauptfunktion als Schrotflinte verwendest Du Gus auch zur Herstellung von Plattformen, die Du an bestimmten Stellen in High on Life nutzen kannst, um in bislang unerreichbare Gebiete zu gelangen. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Platz 4: Kenny – das Mittelfeld der besten Waffen in High on Life Deine erste Waffe in High on Life erhältst Du während Deiner Tutorial-Mission. Sie heißt Kenny und entspricht einer Pistole. Er ist redselig und macht im Kampf eine gute Figur – egal, wie weit weg sich die bösen Alien-Monster befinden. Möglicherweise baust Du zu Kenny eine besonders enge Freundschaft auf, da er Dich von Anfang bis Ende Deiner verrückten Reise begleitet. Er besitzt eine einzigartige Fähigkeit: Er verschießt sogenannte Globs. Sie dienen nicht nur als erweitertes Projektil, sie schießen auch Plattformen um und schalten so neue Wege frei. Im Kampf schleudern sie die getroffenen Aliens durch die Luft und geben Dir einen kurzen Moment Zeit, damit Du Dich wieder sammeln oder Dir einen Überblick verschaffen kannst. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Platz 3: Creature Creature zeichnet sich durch seine unfassbar hilfreichen Kampffähigkeiten aus – und ist Rabenvater oder Rabenmutter des Jahres! Denn die Alien-Waffe verschießt als Munition ihre eigenen Kinder. Landen sie direkt auf den feindlichen Aliens, richten sie zusätzlichen Schaden an. Präzise Schüsse sind also das A und O. Noch viel cooler sind aber Creatures sogenannte Hypno-Babys, die gegnerische Aliens hypnotisieren. Dadurch kontrollieren sie den Willen ihrer Opfer und zwingen sie dazu, ihre Artgenossen anzugreifen. Besonders starke Einheiten spielst Du so ideal gegeneinander aus – ohne Dir die Finger schmutzig zu machen. Außerhalb des Kampfes deaktivieren die kleinen Racker die elektrischen Schlösser versperrter Türen. Damit schaltest Du wiederum neue Gebiete frei, die für Deinen Spielfortschritt von Bedeutung sind. Daher gehört Creature im Ranking zu unseren Top drei der besten Waffen in High on Life. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Platz 2: Sweezy Mit Sweezy wirst Du wahrscheinlich eine ganz besondere Beziehung aufbauen. Schon beim ersten Aufeinandertreffen gibt Sweezy Dir einen Ausblick auf eine langanhaltende Zusammenarbeit und aufblühende Beziehung zwischen Waffe und Mensch. Denn die halbautomatische Pistole nimmt nie ein Blatt vor den Mund – und beleidigt Dich am liebsten Tag ein, Tag aus. Im Kampf feuert sie Kristalle ab. Mit einem aufgeladenen Schuss kannst Du feindlichen Aliens einen Headshot verpassen oder sie zum Explodieren bringen. Außerhalb des hitzigen Gefechts verlangsamt die Waffe schnelle Objekte wie die Rotorblätter eines eingeschalteten Ventilators. Die Zeitblase, die Sweezy dabei entstehen lässt, kannst Du zu einem Portal aufrüsten. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Das Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten ist enorm und macht Sweezy zu einer der flexibelsten Waffen im Spiel. Da ihre besondere Fähigkeit sowohl innerhalb als auch außerhalb einer Alien-Schlacht sehr nützlich ist, hat es Sweezy bei uns auf den zweiten Platz der besten Waffen in High on Life geschafft. Platz 1: Knifey – die beste Waffe in High on Life Auf dem ersten Platz landet Knifey vor allem wegen seiner Blutrünstigkeit. Die einzige Nahkampfwaffe im Spiel schaltest Du schon nach wenigen Spielminuten frei – sie bringt in allen Bereichen enorme Vorteile. Zum einen kannst Du mit Knifey mehrere Angriffe verketten und harte Schläge abwehren. Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Zum anderen besitzt das Messer die wohl wichtigste Fähigkeit im Spiel: das Öffnen von Kisten. In ihnen befinden sich vor allem Geldmittel, die Du beispielsweise zum Aufwerten Deiner Waffen benötigst. Außerdem schwingst Du mithilfe von Knifey von einem Objekt zum nächsten. Diese Mechanik nutzt Du vor allem im ersten Bosskampf, danach zieht sie sich durch das gesamte Spiel. Welches Alien ist Deiner Meinung nach die beste Waffe in High on Life? Schreib uns Deine Meinung in die Kommentare. Dieser Artikel High on Life: Die besten Waffen des verrückten Alien-Shooters kommt von Featured!

