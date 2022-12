Geschenketipp für Gamer:innen: Diese analogen Spiele machen nicht nur an Weihnachten Spaß

Du spielst gern, möchtest aber an Weihnachten den Controller mal liegen lassen oder suchst noch ein Weihnachtsgeschenk für Zocker:innen? Dann kann unsere Liste der besten Brettspiele für Gamer:innen Dir Inspiration für Deinen Weihnachtseinkauf liefern!

Nicht nur Videospiele bieten außergewöhnliche Szenarien wie Sci-Fi-Horror, Strategieknaller in Zeiten der Industrialisierung oder Entdecker-Action. Auch Brettspiele entführen Dich in faszinierende Welten. Die Genres sind mindestens genauso vielseitig wie spannend. Daher präsentieren wir Dir fünf Brettspiele, die sich gut unterm Weihnachtsbaum machen und bei denen Gamer:innen gerne den Controller gegen Würfel, Spielfiguren und Co. tauschen werden.

1) Die verlorenen Ruinen von Arnak: Auf den Pfaden von Uncharted, Tomb Raider und Co.

Du gehst gern auf Schatzsuche und schreckst auch nicht vor unerwarteten Gefahren zurück? Dann wird Dir „Die verlorenen Ruinen von Arnak“ gefallen. Du machst Dich als Entdecker:in auf den Weg zu einer noch unbekannten Insel. Dein Ziel: Vor allen anderen sämtliche Schätze finden und Geheimnisse lüften. Deine Gegenspieler:innen sind nämlich ebenfalls auf Schatzsuche.

Die tolle Mischung aus Arbeiter-Einsatz und Deckbuilding-Elementen fesselt uns immer wieder. Bei jeder Runde verfeinern wir unsere Vorgehensweise, um noch schneller und erfolgreicher bei den heiß begehrten Schätzen zu sein. Ein Weihnachtstipp für Strateg:innen, aufgrund der interessanten Thematik, aber auch etwas für Brettspiel-Neulinge. Arnak-Kenner:innen empfehlen wir übrigens die Erweiterung „Die Expeditionsleiter“. Durch sie werden die Runden gleich noch mal aufregender.

Die verlorenen Ruinen von Arnak ist ausgelegt auf eine:n bis vier Entdecker:innen und wird ab 12 Jahren empfohlen.

2) Nemesis: Feinster Sci-Fi-Grusel für bis zu fünf Personen

An Bord des Raumschiffs Nemesis müssen Du und Deine Crew überleben. Aber das ist gar nicht so einfach, denn das Schiff ist von fiesen Organismen, den sogenannten Xenos, befallen. Neben dem Überleben erfüllen Deine Schiffskamerad:innen und Du eines der beiden Ziele, die Euch zu Beginn des Spiels zugeteilt wurden. So musst Du beispielsweise mit einer Rettungskapsel vom Schiff entkommen oder Koordinaten ändern. Eine weitere Herausforderung ist hier der Zustand des Raumschiffs, der zu wünschen lässt. Es heißt also: Xenos bekämpfen, Aufgaben erfüllen und dafür sorgen, dass das Schiff nicht auseinanderfällt. Eingehüllt in atmosphärisch dichte Momente, kommt die Spannung in keiner Runde zu kurz. Wir haben uns gerne stundenlang an Bord der Nemesis verloren. Ein ideales Weihnachtsgeschenk für Sci-Fi- und Gruselfans.

„Nemesis“ wird empfohlen ab 14 Jahren und ist geeignet für eine Crew aus ein bis fünf Spieler:innen.

3) Brass: Birmingham – Ein Traum für Planer:innen und Vorausdenkende

In dem ökonomischen Strategiespiel „Brass Birmingham“ schlüpfen Du und Deine Mitspieler:innen in die Rollen von aufstrebenden Geschäftsleuten während der industriellen Revolution. Das komplexe Brettspiel wird in zwei Phasen gespielt: Auf das Schiffszeitalter folgt das Eisenbahnzeitalter. Während dieser Phasen baust Du nicht nur Dein eigenes Wirtschaftsimperium auf, sondern kannst auch Handelswege und Industrien Deiner Gegenspieler:innen mitnutzen. Gerade dieser dynamische Spielablauf gefällt uns besonders gut. Aber Obacht: Brass: Birmingham ist ein Spiel für Profis. Es braucht sicherlich ein paar Runden, bis wirklich alle Möglichkeiten von Bauen, Ausbauen, Entwickeln bis hin zum Leihen von Geld verinnerlicht sind. Daher ist dieses Brettspiel vor allem eine Empfehlung für Dich, wenn Du bereits öfter komplexere Video- und Brettspiele gezockt hast.

Brass: Birmingham können zwei bis vier Personen spielen und ist geeignet ab 14 Jahren.

4) Descent: Legenden der Finsternis – Ein hybrides Dungeon-Crawler-Abenteuer

In einer riesigen Box wartet „Descent: Legenden der Finsternis“ mit viel Zubehör auf Dich. Die ganzen Bäume, Barrieren und Figuren brauchen Platz für diesen immensen Dungeon-Crawler. Du spielst kooperativ mit bis zu drei Mitspieler:innen und ziehst mit ihnen durch die Fantasy-Welt von Terrinoth. Du bekämpfst Monster, durchforstest Dungeons und erlebst Geschichten.

Der besondere Clou bei diesem Spiel ist, dass es nur mit einer App funktioniert. Diese kostenlose Anwendung zählt Schadenspunkte, erklärt, wann welche:r Feind:in wen angreift und dient dazu, die Geschichte voranzutreiben. Außerdem erklärt sie Dir Schritt für Schritt den Spielablauf. Ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Einsteiger:innen ins Dungeon-Crawler-Metier.

Descent: Legenden der Finsternis wird ab 14 Jahren empfohlen und ist für ein bis vier Spieler:innen geeignet.

5) Arche Nova: Ein perfektes Brettspiel für Fans von Zoo Tycoon und Co.

Du wolltest schon immer Deinen eigenen Zoo bauen und hast gerne „Zoo Tycoon“ gespielt? Mit „Arche Nova“ kommst Du Deinem Traum vom Job als Tierpark-Direktor:in näher! Zumindest ein bisschen. Denn Ziel ist es, einen modernen Zoo anzulegen. Dabei sorgst Du nicht nur dafür, dass die Tiere gut in ihrem Gehege untergebracht sind, sondern auch dafür, dass er auch besucht wird. Durch den Einsatz von Aktionskarten steuerst Du Schritt für Schritt die erfolgreiche Umsetzung Deines Tierparks.

Arche Nova ist ein Profispiel, dass mit einem komplexen Strategiesystem aufwartet und Dir nebenbei wichtige Fakten über die Lebewesen, die Du in Deinem Park ansiedelst, näherbringt. Ein gutes Weihnachtsgeschenk für Tier- und Strategiefans.

Arche Nova ist geeignet für ein bis vier Zoowärter:innen und wird empfohlen ab 14 Jahren.

Du spielst leidenschaftlich gern Brettspiele? Verrate uns in den Kommentaren, welches Brettspiel Dir besonders viel Spaß macht.

