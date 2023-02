FORSPOKEN: Die besten Tipps und Lösungen im Guide

In „FORSPOKEN“ entführt ein sprechender Armreif die Protagonistin Frey in die fremde Welt namens Arthia. Dort sorgten eine lange Zeit die sogenannten Tantas für Frieden und Wohlstand, doch eine bösartige Verderbnis verwandelt alles und jeden in aggressive Monster. Frey ist immun gegen die Auswirkungen und besitzt magische Fähigkeiten, mit denen sie sich zur Wehr setzt. Unsere Tipps zu FORSPOKEN helfen Dir dabei, Arthia in Freys Namen vor der Verderbnis zu befreien.

FORSPOKEN: Alle Fähigkeiten & Schubmagie

Um sich der Gefahren in FORSPOKEN bestmöglich anzupassen, besitzt Frey unterschiedliche Fähigkeiten – Zauber, die in vier Zauber-Sets unterteilt sind. Gleich zu Beginn machst Du Dir Freys eigene violette Magie zunutze. Mit der Zeit erhält die Protagonistin immer mehr Zauber, die Du mithilfe von Mana oder den Segensbornen freischaltest.

Eine hohe Priorität haben vor allem die Zauber-Wechsel-Fähigkeiten. Es sind aktive Zauber, mit denen Du flüssig zwischen den Angriffen aus unterschiedlichen Sets wechselst. Aber die Zauber in FORSPOKEN eignen sich nicht ausschließlich für den Kampf –sie helfen Dir auch bei der Erkundung der offenen Spielwelt, sodass Du beispielsweise Truhen an versteckten Orten erreichst.

Dazu findest Du in jedem Elementarzauber-Set sogenannte „Schubmagie“-Zauber und Parkour-Fähigkeiten. Mit ihrer Hilfe rennt Frey blitzschnell von A nach B, klettert an steilen Felsen hoch oder absolviert weite Sprünge. Verwende alle Zauber und Fähigkeiten gemeinsam im Kampf, um das meiste aus Freys Kampffertigkeiten herauszuholen.

Alle Zauber von Frey, Sila, Prav & Ola

Frey: Violette Zauber – Erdmagie

Die violette Magie von Frey steht Dir gleich zu Spielbeginn zur Verfügung. Dadurch beschwört sie Schlingpflanzen, die bösartige Kreaturen fesseln oder bewirft Monster mit Samen, die Schaden über Zeit verursachen. Darüber hinaus lässt Frey Blumen sprießen, die Steine vom Boden aufsammeln und auf gegnerische Einheiten werfen. Mit einer Rankenpeitsche heilt Frey sich außerdem um den verursachten Schaden.

Sila: Rote Zauber – Feuermagie

Nachdem Du Frey dazu verholfen hast, Tanta Sila in einem Bosskampf zu besiegen, schaltest Du die rote Feuermagie frei. Dabei setzt sie Fähigkeiten wie einen explosiven Tritt ein oder ruft Feuerlinge herbei, die sich auf die feindlichen Kreaturen stürzen. Während sie ihre Magie aufladen muss, zündet sie Zauberklingen: Dabei beschwört sie Feuerschwerter, die Frey vor feindlichen Angriffen schützt.

Prav: Blaue Zauber– Wassermagie

Nach Freys Sieg über Tanta Prav in einem epischen Bosskampf wird sie mit dem Zugriff auf die Fähigkeiten der Wassermagie entlohnt. Mit ihrer Hilfe verschießt sie beispielsweise mehrere Wasserpfeile oder erzeugt einen großen Strudel. Beides sorgt für großflächigen Schaden und bringt somit mehrere feindliche Kreaturen auf einmal unter Kontrolle.

Ola: Grüne Zauber – Lichtmagie

Hat Frey nun auch den Bosskampf gegen Ola gemeistert, verfügt sie über die grüne Lichtmagie. Die Fähigkeiten stellen ein Repertoire aus Angriffen zur Verfügung, die sowohl an einzelnen als auch mehreren Monstern für hohen Schaden sorgen. Sie kann sich außerdem kurzzeitig tarnen oder eine Doppelgängerin erschaffen, die feindliche Einheiten auf sich lenkt.

Tipps zu FORSPOKEN: Höher springen und klettern

Das Springen und Klettern zählt zur Parkour-Magie von Frey. Denn mit ihren Besuchen in den Segensbornen und ihren Siegen über die Tantas erhält sie nicht nur Fähigkeiten, die ihr im Kampf weiterhelfen. Sie erhält auch Magie, mit der sie neue Bereiche freischaltet und die offene Spielwelt erkundet.

Nach ihrem ersten Bosskampf in Arthia gegen die bärenhafte Kreatur „Chapalania“ erhält sie Zugriff auf die violette Parkour-Magie namens „Lauf“. Damit kann Frey bereits über kleinere Hindernisse springen. Der erste Segensborn, zu dem sie geführt wird, nachdem sie Cipal verlässt, offenbart ihr den Zauber namens „Satz“.

Dadurch kann sie bereits Hügel hinauflaufen und in Kombination mit „Lauf“ sogar noch höher gelangen. Je weiter Du Frey durch die Geschichte führst, desto mehr Zauber kommen dazu – und desto höher kann sie schlussendlich springen. Später lernt sie auch das „Klettern“: Sie erschafft Phantom-Trittflächen, die sie immer weiter nach oben befördern. Später schwebt Frey sogar eine ganze Weile in der Luft.

Seltene Items und Umhänge erhalten

Nachdem Frey die erste Katze in FORSPOKEN in Cipal gestreichelt hat, gibt es eine neue Quest auf der Karte, die sie zu einem Stand führt. Dahinter befindet sich ein Mann, der über seine Liebe zu den Püppchen spricht, die die Streuner hinterlassen. Von nun an kann sie mit dem Püppchen-Händler interagieren und die Figuren gegen Items eintauschen – darunter auch einige Umhänge.

FORSPOKEN: Fundorte aller Katzen und Püppchen

Damit Du die wertvollen Items für Frey freischaltest, findest Du hier eine Auflistung der Fundorte aller Katzen:

• Kapitel 3 – getigerte Katze: Im Südosten von Cipal neben einer Gruppe von Frauen, die ihre Wäsche waschen. Lass Frey mit der Katze mit der Katze interagieren und durch das Tor nördlich von ihr folgen.

Fundort der schwarz-weißen Katze

• Kapitel 4 (1/2): In Cipal befindet sich direkt die nächste Katze vor der Schenke. Verlasse mit Frey die Örtlichkeit und führe sie Richtung Westen. In der Nähe einer Wand befindet sich eine schwarz-weiße Katze.

• Kapitel 4 (2/2): Der erste Teil der Quest führt zum zweiten Part, der Frey erneut zur schwarz-weißen Katze führt. Im nördlichen Cipal gibt es einen Friedhof. Vor den Burgmauern lässt Du Frey mit der Schmusekugel interagieren, damit sie eine weitere Puppe erhält.

Graue Katze: Hier findest Du sie

• Kapitel 4 (1/2) – graue Katze: Im Osten von Cipal im oberen Bereich der Stadt läuft Frey einer grauen Katze über den Weg, die ein Questsymbol über ihrem Kopf hat. Der kleine Streuner führt sie die Straße hinunter und bleibt neben einigen Holzkisten stehen.

• Kapitel 13 (2/2) – graue Katze: Begib Dich mit Frey in den südlichsten Bereich von Cipal und halte nach einem Ort voller Gerümpel Ausschau.

Gestreifte Katze: Weitere Püppchen für Frey

• Kapitel 13 (1/2) – gestreifte Katze: Im Süden Cipals wartet auch schon die nächste Katze. Sobald sie wegrennt, positioniert sich die gestreifte Katze vor dem nahegelegenen Bauernhaus.

• Kapitel 13 (2/2) – gestreifte Katze: In der Nähe des ersten Fundortes findet Frey das gestreifte Kätzchen erneut. Sie sitzt neben einigen Kisten.

Die schwarze Katze mit weiteren Püppchen

• Kapitel 13 (1/2) – schwarze Katze: Am Fuße der Stufen, die zum oberen Bereich von Cipal führen, sitzt eine schwarze Fellkugel: Das schwarze Kätzchen läuft zuerst Richtung Osten und biegt dann westlich in einen schmalen Hof ab.

• Kapitel 13 (2/2) – schwarze Katze: Im südlichsten Bereich von Cipal befindet sich erneut die schwarze Katze hinter den Trümmern einer Gebäudewand.

FORSPOKEN: Fundorte aller Tanta-Vertrauten

Frey hat in New York eine eigene Katze besessen, die vermutlich ihr einziger wahrer Freund war. Interessanterweise spiegelt sich das in der Welt von Arthia wider. Neben den „normalen Katzen“, die sie aus ihrer Heimat gewohnt ist, gibt es auch noch eine ganz einzigartige und besondere Form der kleinen Stubentiger. Es handelt sich dabei um die Tanta-Vertrauten.

Insgesamt gibt es 20 Tanta-Vertraute in FORSPOKEN, die sich an bestimmten Monumenten in der Open-World befinden. Auf der Katze erkennst Du die Orte an dem Tatzen-Symbol. Sorge dafür, dass Frey sich ihnen langsam nähert und eine Bindung zu ihnen aufbaut. Eine Freundschaft zu ihnen belohnt Frey mit flauschigen Besuchen in ihren Zufluchten.

Um es ihnen so schön wie möglich zu machen, kann Frey ihnen Spielzeug in Cipal kaufen. Sobald sie alle 20 Tanta-Vertrauten gefunden und gestreichelt hat, schaltest Du außerdem den Erfolg „Katzenfreundin“ frei. Der bringt Dir in FORSPOKEN erst einmal effektiv nichts, wird Deinem Account aber als Errungenschaft und Bronze-Trophäe gutgeschrieben.

Alle 54 Trophäen freischalten – Tipps zur FORSPOKEN



Eine komplette Welt nach allen Sehenswürdigkeiten absuchen, alle Sammelgegenstände im Spiel ausfindig machen und alle Zauber von Frey aufwerten, nimmt eine lange Zeit in Anspruch. Vor allem Letzteres ist mit dem Abschluss von insgesamt 105 Herausforderungen verbunden. Denn immer, wenn Du die Fähigkeiten von Frey aufleveln möchtest, musst Du eine bestimmte Aufgabe abschließen.

Beispielsweise muss sie einen Statuseffekt an gegnerischen Einheiten verursachen, mehrere Kreaturen auf einmal erledigen oder Ziele mithilfe ihrer Parkour-Fähigkeiten erreichen. Dabei kann sie lediglich drei Herausforderungen gleichzeitig angehen. Schließt Frey stattdessen eine inaktive Aufgabe ab, gilt sie nicht als abgeschlossen. Du musst eine Aufgabe unbedingt vorher zu Freys aktiven Magieherausforderungen hinzufügen.

Übersicht aller Errungenschaften und Erfolge

Mit unseren Tipps zu FORSPOKEN schaltest Du alle 54 Trophäen in den Kategorien Bronze, Silber, Gold und Platin frei.

Bitte beachte, dass die Trophäen einige Spoiler zur Geschichte und alle magischen Fähigkeiten von Frey in FORSPOKEN preisgeben. Sollte es Dich nicht stören und Dir nicht den Antrieb zur eigenständigen Erkundung rauben, lies einfach weiter.

Bronze

Am Ende: Erfahre eine bittere Wahrheit, gefolgt von einer Hiobsbotschaft.

Aug’ um Aug’: Führe zehn Präzisionskonter aus.

Aus allen Rohren: Setze in einem Kampf die Magie-Arten aller vier Tantas ein.

Bastlerin: Stelle deinen ersten Gegenstand her.

Das Blaue im Bauch: Unterwirf dich der Justiz einer anderen Welt.

Die Invasoren: Schwöre einer mörderischen Feindin Rache.

Die Wahrheit kommt ans Licht: Gewinne den ultimativen Gerichtsprozess.

Flotte Sohle: Tänzle fünf Mal hintereinander.

Fotofan: Zeige den Kindern ein Foto von jedem Fotospot.

Gedenken: Sprich sämtliche Worte des Gedenkens an die Verstorbenen.

Gestrandet: Reise in eine wunderschöne, aber lebensgefährliche andere Welt.

Gnadenlos: Führe 30 Todesstöße aus.

Handwerkerin: Stelle einen Heilungsgegenstand und zwei von Freys Originalausrüstungsgegenständen her.

Heiße Umarmung: Besiege einen mit “Umschlungen” gefesselten Gegner mit Silas Magie.

Holzhammermethode: Besiege mindestens drei Gegner mit einem Einsatz von Schubmagie.

Ich kann fliegen!: Benutze den Zauber “Schweben”, um 10 Sekunden in der Luft zu bleiben.

Katzenfreundin: Schließe Freundschaft mit allen Tanta-Vertrauten.

Kundschafterin: Pfadfinderin: Besuche 50 Orte von Interesse.

Kundschafterin: Sucherin: Besuche 10 Orte von Interesse.

Langläuferin: Laufe 20 Sekunden am Stück im magischen Parkour.

Laubfrosch: Springe insgesamt zehn Mal über Gegner.

Marathon: Lege insgesamt 100 km im magischen Parkour zurück.

Meisterin aller Klassen: Erlerne sämtliche erlernbare Zauber.

Mit aller Gewalt: Gewinne einen entscheidenden Kampf in einer großen Festung.

Mit anderen Augen: Seherin: Schließe zehn Erinnerungen an Monumenten ab.

Moves: Verdiene dir das Lob des mächtigen Pilo für deine Tanzkünste.

Pilgerreise: Anwärterin: Besuche dein erstes Monument.

Pilgerreise: Novizin: Besuche 20 Monumente.

Ruf der Quelle: Taufe: Erhalte das erste Mal magische Kräfte aus einem Segensborn.

Saat der Gewalt: Verwende den Zauber “Blüte” drei Mal in einem Kampf.

So klug wie zuvor: Gewinne einen Konflikt in einer verkehrten Realität.

Spannende Sache: Elektrisiere drei Gegner auf einmal.

Überragende Kräfte: Werte jeden deiner Zauber auf.

Unsichtbar: Verstecke dich 10 Sekunden lang - bis man vergisst, dass du je dar warst.

Unter freiem Himmel: Schlage ein Lager auf.

Versprechen: Gib jemand ganz Besonderem ein Versprechen.

Verwunschen: Halte das Schicksal einer ganzen Welt in deinen Händen.

Was getan werden muss: Überlebe eine albtraumhafte Tortur.

Wie man es auch macht: Koste den süßen Triumph des Sieges und den bitteren Geschmack einer Katastrophe.

Wiedergeburt: Hilf den Bewohnern von Cipal. Silber

Das Erwachen: Bezwinge eine große böse Macht zum Wohle der Menschheit.

Gut gerüstet: Sammle sämtliche Ausrüstungsgegenstände (außer die, die nur in Nebenmissionen erhältlich sind).

Kundschafterin: Pionierin: Besuche 100 Orte von Interesse.

Mit anderen Augen: Visionärin: Schließe sämtliche Erinnerungen an Monumenten der Weisheit ab.

Nonplusultra: Lerne sämtliche Zauber.

Pilgerreise: Adeptin: Besuche 50 Monumente.

Ruf der Quelle: Seligsprechung: Erhalte magische Kräfte aus sämtlichen Segensbornen. Gold

Archivarin: Schalte 80% des Archivs frei.

Derbste Verderbnis: Besiege alle vier Monstrositäten. Platin