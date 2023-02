FORSPOKEN: Besetzung - alle Darsteller:innen & Synchronsprecher:innen

Die Stimmen und Gesichter aus „FORSPOKEN“ können Dir möglicherweise bekannt vorkommen. Das liegt daran, dass das Open-World-Abenteuer von Square Enix sich die Synchronstimme und das Aussehen einiger bekannter Schauspieler:innen ausleiht. Wer sich jeweils als Darsteller:in oder Synchronsprecher:in in FORSPOKEN verbirgt, verraten wir Dir in unserer Übersicht.

Das sind die Darsteller:innen & Synchronsprecher:innen aus FORSPOKEN

Im Folgenden findest Du eine Übersicht aller Hauptcharaktere sowie die wichtigsten Nebencharaktere in FORSPOKEN. Zudem führen wir einige Beispiele an, aus welchen Filmen oder Serien Du die Stimmen möglicherweise bereits kennst. Sicher erkennst Du den ein oder anderen Voice Actor bereits. Hier ist die komplette Liste:

Frey Holland

Die Hauptdarstellerin und Protagonistin namens Frey Holland wird von der britischen Schauspielerin Ella Balinska verkörpert. Sie spielte bereits in dem Film „3 Engel für Charlie“ (2019) mit und kommt darüber hinaus in der Serie „Resident Evil“ (2022) auf Netflix vor.

Reif

Der britische Schauspieler Jonathan Cake leiht dem verzauberten Reif seine Stimme. Sie könnte Dir bereits aus einigen Folgen der Fernsehserien „Criminal Minds“ (2016), „Rizzoli & Isles“ (2011) oder auch „Law & Order“ (2009) bekannt vorkommen. Fans von Kriminalserien haben also die besten Chancen, Jonathans Stimme bereits gehört zu haben.

Auden Keen

Die US-amerikanische Schauspielerin Monica Barbaro übernimmt als Darstellerin in FORSPOKEN die Rolle der Auden Keen. Sie hat bereits in TV-Serien wie „The Good Cop“ (2018) und „Hawaii Five-0“ (2016) mitgespielt. Kürzlich hatte sie auch eine Rolle in dem Film „Top Gun: Maverick“ (2022). Spätestens jetzt macht es bei dem ein oder anderen Lesenden „Klick!“.

Robian Keen

Hinter Robian Keen verbirgt sich der britische Schauspieler und Synchronsprecher namens Anthony Skordi. Er spielte Rollen in „The Blacklist“ (2017) sowie „Criminal Minds: Beyond Borders“ (2017). Zudem taucht er auch gerne in Videospielen auf. Darunter beispielsweise „Star Wars: Battlefront II“ als Admiral Garrick, den Leviathan in „Mass Effect 3“ oder auch Pythagoras in „Assassin’s Creed Odyssey“.

Olevia Liette

Etwas unbekannter als all ihre Vorgänger:innen in unserer Übersicht ist die Schauspielerin Tajinae Turner. Sie hat zuvor einige Folgen in der TV-Serie „9-1-1: Notruf L.A.“ (2022) mitgespielt und in einem Kurzfilm namens „Let Loose“ (2020) mitgewirkt.

Johedy Kladivo

Keala (Joan )Settle ist eine US-amerikanische Theater- und Filmschauspielerin. Darüber hinaus arbeitet sie als Sängerin. In ihrer Arbeit kombiniert sie gleich alle Komponenten auf einmal. In „The Greatest Showman“ (2017) ist sie als Schauspielerin zu sehen und als Sängerin zu hören.

Synchronsprecher:innen in FORSPOKEN – die Besetzungen der Tantas

Tanta Sila

Keine unbekannte Stimme in Videospielen ist die US-amerikanische Schauspielerin und Musikerin Janina Gavankar. In den Spielen „Far Cry 4“ (2014), „Horizon: Zero Dawn“ (2017) sowie „Star Wars: Battlefront II“ (2017) hat sie ihre Stimme einem Charakter im Spiel geliehen.

Tanta Prav

Die wohl prominenteste Rolle hat die britische Schauspielerin Pollyanna McIntosh in „The Walking Dead“ (2017-2019) als Anne Jadis. Darüber hinaus triffst Du sie in der Serie „Vikings: Valhalla“ (2022) an.

Tanta Olas

Auch Claudia Black ist kein unbeschriebenes Blatt im Gaming-Bereich. In „Destiny 2“ spricht sie Tess Everis, die für das Everversum arbeitet. In der Spielreihe zu „Uncharted“ vertont sie die Schatzsucherin Cloe Frazer. Auch in Filmen konnte sie sich einige Sprechrollen sichern. Unter anderem hörst Du sie in „Pitch Black“ (2000) oder auch in „Königin der Verdammten“ (2002).

Tanta Cinta

Die unbekannteste aller Tantas-Synchronsprecherinnen in FORSPOKEN ist vermutlich Kendal Rae. Als Schauspielerin ist sie in wenigen Serien und Filmen zu sehen. In „2099: The Soldier Protocol“ (2019) schlüpft sie in die Rolle der Dr. Allison Turner. Darüber hinaus spielt sie in zwei Folgen von „2 Broke Girls“ (2013) mit und ist als Nebenrolle im Horrorfilm „House of Wax“ (2005) vertreten.

Welche Darsteller:innen oder Synchronsprecher:innen hast Du in FORSPOKEN erkannt? Schreib es uns in die Kommentare.

