Fae Farm: Tipps zur zauberhaften Farming-Sim

In Azoria, der Welt von „Fae Farm“, beginnt Dein neues Leben: Bewirte Deinen eigenen Bauernhof, lerne die unterschiedlichen und spannenden Charaktere kennen. Erkunde Minen, baue Rohstoffe ab und lerne neue Rezepte, mit denen Du Haus und Hof erweiterst. Mit unseren Tipps zu Fae Farm gelingt Dir der Einstieg ganz leicht.

Stelle Möbel in Deinem Haus auf

In Fae Farm hast Du die Möglichkeit, Dein Bauernhaus zu personalisieren. Jede Menge Rezepte dafür sind überall in Azoria als glänzende Schriftrollen verteilt. Bevor Du tolle Wanddekorationen oder Teppiche herstellst, solltest Du zuerst im Reiter „Gemütliche Möbel“ nachsehen, ob Du etwas craften kannst.

Es handelt sich hierbei um besondere Möbel, die direkten Einfluss auf Deine Gesundheit, Deine Energie (Ausdauer) und Dein Mana haben. Je mehr von diesen Möbeln Du in Deinem Haus aufstellst, desto höher sind die Werte, mit denen Du am nächsten Tag startest. Gerade am Anfang ist es sinnvoll, Energie-Möbel aufzustellen.

Somit steht Dir am Tag mehr Energie zur Verfügung, die Du zum Abbau von Gegenständen oder für andere Aktivitäten nutzen kannst. Gesundheit spielt spätestens dann eine große Rolle, wenn Du gegen bösartige Kreaturen kämpfen musst. Mana-Möbel kannst Du Dir für einen späteren Zeitpunkt aufheben – die damit verbundenen Zaubersprüche erhältst Du erst später im Spiel.

Wie besiege ich die Dornen mit Alaric in Fae Farm?

Im Laufe des zweiten Kapitels erhältst Du die Quest „Besiege die Dornen mit Alaric“. Das Spiel erklärt aber nicht, wie Du die Mission abschließt – dabei ist es denkbar einfach. Bring den Tag zu Ende und lege Dich am Abend ins Bett. Im Laufe der Nacht beseitigst Du die Dornen automatisch mit Alaric und die Mission ist abgeschlossen.

Wie funktioniert das Angeln in Fae Farm?

Fische folgen in Fae Farm einem von zwei Mustern. Entweder sie schwimmen im Kreis oder zwischen zwei Punkten hin und her. Je nachdem, wie sich der Fisch bewegt, musst Du etwas anders vorgehen.

• Der Fisch kreist umher: Wirf die Angel so aus, dass der Köder in der Bahn des Fisches landet.

• Der Fisch schwimmt hin und her: Platziere den Köder so, dass er am Start- oder Endpunkt im Sichtbereich des Fisches liegt. Also so, dass sich der Schwimmer vor dem Fisch befindet.

Anschließend gehst Du folgendermaßen vor:

Sobald der Fisch den Köder anstarrt, setze „Wackeln“ ein. Beißt er beim ersten Mal nicht an, wiederhole diesen Schritt. Hängt der Meeresbewohner am Haken und schaut Dich an, ziehe die Angel ein. Bewegt sich der Fisch in die entgegengesetzte Richtung und die Angelschnur färbt sich rot, stoppe das Einholen der Angel. Fahre erst fort, wenn sich die Schnur wieder weiß färbt. Wiederhole Schritt 2 und 3, bis Du den Fisch herausgezogen hast.

Hast Du regelmäßig Probleme beim Fangen größerer Fische, solltest Du Mahlzeiten herstellen, die Deine Angelfähigkeit verbessern.

So erweiterst Du Dein Inventar und die Verkaufsfläche

Zu Beginn des Spiels hat Dein Rucksack 16 Inventarplätze. Du kannst bei Skye im Stadtzentrum drei Upgrades kaufen, die jeweils acht weitere Plätze freischalten. Das erste Upgrade kostet 500, das zweite 2.500 und das dritte 8.000 Florin.

Auch die Verkaufsfläche lässt sich mehrfach erweitern, indem Du einen Verkaufsstand für Deine Farm kaufst. Dieser bringt acht weitere Verkaufsflächen, die Du täglich mit Waren füllen kannst. Er kostet Dich 2.000 bzw. 7.000 Florin und Du kannst ihn bei Pearl an den Docks erwerben.

Tipps zu Fae Farm: Sinn und Zweck der Siegel und Sockel

Die Sockel gehören zum Teleportsystem in Fae Farm. Du kannst Dich von jedem aktivierten Sockel zu einem anderen aktivierten Sockel innerhalb einer Region teleportieren. So kannst Du Dich von Deiner Farm zum Eingang der Salzwassermine teleportieren, nicht jedoch in die Mine hinein.

In der Mine gibt es ein separates Teleportsystem. Möchtest Du Dich auf eine bestimmte Ebene teleportieren, musst Du zunächst auf regulärem Wege dorthin gelangen. Außerdem musst Du auf jeder Ebene einen entsprechenden Siegelstein binden – meistens benötigst Du Bronze- oder Eisensockelsteine in unterschiedlichen Ausfertigungen.

Die Sockel in der Stadt aktivierst Du mit anderen Siegeln. In der Weststadt benötigst Du beispielsweise einen Aquamarin-Sockel und auf der Farm einen Peridot-Sockel. Die kleinen Steinchen kannst Du herstellen, sobald Du die erste Mine und die Siegelstation freigeschaltet hast.

Beziehungen aufbauen: So knüpfst Du Freundschaften

Im Gasthaus triffst Du auf Frida, die Dir ab dem zweiten Kapitel die Nebenaufgabe „Magst Du mich (Ja/Nein)?“ gibt. Sie möchte, dass Du Dich mit einem beliebigen Charakter anfreundest. Um den Freundschaftsstatus mit einem Bewohner oder einer Bewohnerin zu erhöhen, solltest Du täglich mit ihm oder ihr sprechen.

Redest Du das erste Mal am Tag mit einer Person, funkeln gelbe Smileys und Plus-Symbole auf. Daran erkennst Du, dass das Freundschaftslevel steigt. Interagiere also jeden Tag mit derselben Person und schon wird aus „Keine Beziehung“ der Status „Bekannte:r“ und danach schon bald „Freund:in“.

Beziehungen zurücksetzen

Möchtest Du mit einem Charakter aus Fae Farm nicht länger befreundet sein oder bist Du in einer Romanze, die Du unbedingt beenden möchtest, setze die Beziehung einfach wieder zurück. Rufe im Hauptmenü die Option „Beziehungen“ auf – es ist das dritte Symbol in der ersten Reihe.

Wähle als Erstes den gewünschten Charakter aus. Unten rechts steht nun die Aktion „Eine Beziehung zurücksetzen“. Verwende die entsprechende Taste, um die Beziehung zu beenden. Anschließend kannst Du die Verbindung ganz neu aufleben lassen oder für immer auf Eis legen.

Geld verdienen: Edelsteine machen Dich reich

Um in Windeseile eine ganze Stange Flori zu verdienen, kannst du Raue Edelsteine in der Salzwassermine sammeln und zu Polierten Edelsteinen verarbeiten. Dazu benötigst Du den Edelsteinpolierer, die Du im Spielverlauf freischaltest. Dort wandelst Du zehn Raue Edelsteine zu einem Polierten Edelstein um.

Zu Beginn des Spiels empfehlen wir Dir, die Salzwassermine ab der fünften Ebene durchzulaufen. Es gibt aber auch besonders ertragreiche Ebenen, die viele Edelsteine eines bestimmten Typs versprechen:

Citrin: Ebene 8

Peridot: Ebene 12

Aquamarin: Ebene 18

Topas: Ebene 24 Werte schnellstmöglich Deine Spitzhacke auf, um mehr Edelsteine aus einem Vorkommen zu gewinnen. Möchtest Du den Ertrag weiter maximieren, benötigst Du die Küchenarbeitsplatte und die Herdestelle. Dazu isst Du vor Deinem Besuch in der Mine eine Fischsuppe mit Pilzen, die Dir für einige Stunden mehr Ausbeute garantiert. Folgendes Rezept benötigst Du:

drei Aufgeschnittene Meeresfrüchte

drei Geschnittene Pilze

zwei Fischfilet Verkaufsaufträge nutzen Sobald Du das dritte Kapitel abgeschlossen hast, schaltest Du Verkaufsaufträge frei. Diese maximieren den Ertrag von Polierten Edelsteinen und anderen Gegenständen, indem sie Dir deutlich mehr Flori für jeweils zehn Exemplare einbringen. Prüfe also immer erst die Verkaufstafel im Stadtzentrum, bevor Du Gegenstände verkaufst. Weitere Tipps zu Fae Farm

Hast Du keine Ahnung, was Du als Nächstes erledigen sollst? Wirf einen Blick auf die Karte und halte Ausschau nach Ausrufe- und Fragezeichen. Sie zeigen an, dass Du eine neue Quest annehmen oder eine abgeschlossene abgeben kannst.

Steckt Dein Charakter fest und kann sich nicht mehr bewegen? Drücke im Menü den Knopf „Hilfe, ich stecke fest!“ und Du wirst zu einem sicheren Ort teleportiert. Sollte das nicht funktionieren, warte einfach bis Mitternacht ab. Du landest automatisch wieder zu Hause.

Clever verkaufen: Die Verkaufsflächen sind rar gesät, deswegen solltest Du sie bestmöglich nutzen. Verarbeite Items beispielsweise weiter, bevor Du sie verkaufst. Das steigert den Wert teilweise erheblich und spart außerdem Platz.

Keine Sorge wegen Ausdauer und Schlafenszeiten: Anders als in ähnlichen Spielen verlierst Du in Fae Farm keine Ausdauer und verschläfst auch nicht am Folgetag, wenn Du nicht um Mitternacht im Bett liegst. Du wirst lediglich automatisch zum Haus teleportiert – ohne Strafe.

Energie tanken: Halte nach grünen Lichtern Ausschau. Sammle sie ein, um etwas Energie zurückzugewinnen. Du findest die Lichter überall in Azoria verteilt – sowohl auf Felsen als auch im Wasser und in der Luft.

Wo ist die Hühnerstall-Namensliste? Du weißt nicht, wie Du Dein neues Gackerie während der Quest „Was war zuerst da?“ in die Hühnerstall-Namensliste einträgst? Rechts auf Deiner Farm befindet sich ein weiteres Gebäude: Es handelt sich um das Tiergehege. Links neben dem Eingang siehst Du ein Buch. Öffne es und Du findest die Hühnerstall-Namensliste. Hast Du ein Gackerie von Earline erworben, kannst Du es hier mit der unten rechts aufgeführten Aktionstaste registrieren.

Bürste erhalten: Sobald Du einen Wollhasen hast, gehört das Bürsten zu Deinen täglichen Aufgaben. Eine Bürste musst Du jedoch nicht herstellen – es genügt, wenn Du zu Deinem Häschen gehst und die Aktionstaste drückst. Dadurch bürstest Du das Tier automatisch.