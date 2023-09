Fae Farm: Materialienguide – die Fundorte der wichtigsten Gegenstände und Items

In der Welt von „Fae Farm“ gibt es jede Menge unterschiedlicher Gegenstände und Materialien. Die meisten benötigst Du für das Crafting, andere kannst Du verschenken, um Beziehungen aufzubauen. Wir zeigen Dir hier die Fundorte von Schluff, Sand, Edelsteinen und mehr.

Felder bauen: Fundort von Sand und Schluff

Um neue Felder auf Deinem Bauernhof anzulegen, benötigst Du eine bestimmte Anzahl unterschiedlicher Materialien – darunter Sand und Schluff. Möglicherweise hast Du Probleme, die Rohstoffe zu finden. In diesem Fall solltest Du Dich an den Strand im Osten von Azoria begeben. Er liegt auf dem Weg zu den Salzwasserminen.

Hier findest Du neben zahlreichen Muscheln und Korallen auch Sandhaufen, die Du mit Deiner Schaufel (Aktionswerkzeug) abbauen kannst. Du erhältst sowohl Sand als auch Schluff. Wenn Du noch mehr von den Rohstoffen benötigst, kannst Du jederzeit an den Strand zurückkehren: Bereits am nächsten Tag haben sich neue Sandhaufen gebildet, die Du abbauen kannst.

Wo gibt es Froschschleim, Flatterstaub, Käfersaft und Muschelstücke?

Alle Lebewesen, die Du mit dem Netz für Tierchen fängst, können beim Fang Nebenerzeugnisse hinterlassen. Frösche lassen Froschschleim liegen, Schmetterlinge Flatterstaub, Käfer Käfersaft und Schnecken bringen Muschelstücke. Im späteren Spielverlauf kannst Du die Tiere auch in entsprechenden Glashäusern umwandeln und so die Items garantiert erhalten.

Dabei gilt: Je seltener das Tier, desto mehr Items erhältst Du beim Umwandeln. Im Glashaus für Feen-Tierchen bekommst Du Ekto-Tau, Klecksklumpen, Nektar und Feenstaub. Du schaltest das Glashaus frei, sobald Du Zugang zur Feenwelt hast.

Erze finden: Fundorte von Eisen-, Feerit-, Kupfererz und mehr

Erze gibt es in Fae Farm nur in den Minen der Spielwelt. In jeder Mine gibt es unterschiedliche Erze und Rohstoffe.

Salzwassermine

In der Salzwassermine findest Du auf nahezu allen Ebenen Kupfer- und auf den tieferen Ebenen auch Eisenerz. Außerdem warten auf Dich:

Raue Edelsteine (Citrin, Peridot, Aquamarin, Topas)

Kohle

Sand

Schluff

Lehm

Stein



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden! Treibende Ruinen Nimm genügend kleine Gerechter-Atem-Tränke mit, damit Du resistent gegen das Miasma in der Höhle bist. Dann kannst Du Feerit- und Silbererz in den Treibenden Ruinen im Feenreich bekommen. Außerdem findest Du:

Raue Edelsteine (Smaragd, Amethyst, Rubin)

Schattengelee

Kohle