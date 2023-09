Fae Farm: Alle Heiratskandidat:innen und wie Du heiratest

Wie in jeder gelungenen Farming-Simulation kannst Du auch in „Fae Farm“ heiraten. Es stehen gleich mehrere Bachelors und Bachelorettes zur Auswahl, denen Du Deine Liebe bekunden kannst. Dazu musst Du die Beziehung durch unterschiedliche Aktionen vertiefen. Was Du tun musst und alle wichtigen Infos zu den Heiratskandidat:innen in Fae Farm findest Du in unserem Guide zum Thema Heiraten.

Im Gegensatz zu ähnlichen Genre-Titeln bist Du in Fae Farm nicht dazu verpflichtet, zu heiraten, um die Hauptgeschichte voranzutreiben. Es ist lediglich ein nettes Zusatzfeature, das ansonsten keinen nennenswerten Einfluss auf Deinen Fortschritt im Spiel nimmt.

Darüber hinaus spielt auch das Geschlecht der Charaktere keine Rolle. Du kannst jeden Heiratskandidaten und jede Heiratskandidatin daten und schlussendlich ehelichen.

Alle Bachelors und Bachelorettes in Fae Farm

Aktuell gibt es sechs Heiratskandidat:innen in Fae Farm, die Du um den Finger wickeln kannst. Um ihre Aufmerksamkeit zu erregen, solltest Du jeden Tag mit Deiner Herzensperson sprechen und ihr ein Geschenk überreichen. Was sie gerne hätten, erfährst Du, wenn Du die Person ansprichst.

Neben der Option „Chat“ findest Du noch eine weitere Aktion namens „Geschenk geben“. Hinter dem Doppelpunkt steht das gewünschte Item Deines Herzblatts. Treibe es auf und sprich die Person erneut an. Das ausgegraute Feld sollte nun anklickbar sein. Überreiche das Geschenk und sammle Pluspunkte bei Deinem Schatz.

Aber Vorsicht: Es handelt sich nicht immer um dasselbe Item. Mit steigender Beziehung und Wechsel des Tages können sich die Wünsche des Charakters ändern. Sei daher immer breit aufgestellt, um den täglichen Geschenkwünschen gerecht zu werden.

Argyle

Der Frosch-Fanatiker und Töpfer Argyle ist eine eher aufgeschlossene und direkte Persönlichkeit. Alles, was mit Insekten und seinen geliebten Fröschen zu tun hat, findet er klasse. Zu seinen Lieblingsgeschenken gehören daher neben Froschschweiß und Roten Memorkrötchen auch Gegenstände wie Flatterstaub und Käfersaft.

• Freischalten: sofort verfügbar

• Geburtstag: 23. Winter

• Lieblingsitems: Froschschweiß, Flatterstaub, Klecksklumpen, Ekto-Tau, Käfersaft, Erdkröte, Rotes Marmorkrötchen

Galan

Der widerwillige Krieger namens Galan hat an der Verteidigungsakademie in der Republik Sagnow gelernt, gegen Tierchen und Monster zu kämpfen. Im Gegensatz zu Azoria ist Sagnow eine Wüstenrepublik – Sand und durchgehend warmes sowie sonniges Wetter stehen dort an der Tagesordnung.

Für Galan ist Azoria ein wahrer Augenschmaus und die wechselnden Jahreszeiten begeistern ihn sehr. Um ihn für Dich zu begeistern, solltest Du für ihn saisonales Gemüse bereithalten. Neben Gegrillten Pilzen, Frostrüben und Magischen Bohnen begeistern ihn auch Zuckermais oder Azublaue Kartoffeln.

• Freischalten: Nachdem die Wasserstrudel verschwunden sind.

• Geburtstag: 1. Sommer

• Lieblingsitems: Gegrillter Pilz, Frostrübe, Flammenherz, Magische Bohne, Azurblaue Kartoffel, Zuckermais

Jack

Jack stammt aus einer Holzfällerfamilie und ist in einer kleinen Stadt in Hibervert mit sieben Brüdern groß geworden. Im Gegensatz zu ihnen hat er das Interesse an der Holzfällerei verloren – deswegen hat er sein Elternhaus verlassen und sich auch nach Azoria begeben. Er ist ruhig, schüchtern und redet mehr mit Bäumen als mit menschlichen Artgenossen.

Wie aus seinen Lieblingsgeschenken hervorgeht, liebt er süße Sachen. Darüber hinaus hat er ein enormes Interesse an Bäumen und wünscht sich gelegentlich auch seltenes Bauholz von Dir. Sein Lieblingsbaum kombiniert beide Aspekte perfekt miteinander: der Zuckerahorn.

• Freischalten: sofort verfügbar

• Geburtstag: 4. Herbst

• Lieblingsitems: Gefleckte Weinbergschnecke, Obstsalat, Kandiertes Obst, Gegrilltes Obst, Geschnittenes Obst, Eichenbauholz, Flatterblattbauholz, Sporenholzbauzaun

Nhamashal

Nhamashal besitzt nicht nur einen erlesenen Gaumen, er ist auch generell eine eitle Person. Er ekelt sich geradezu vor dreckigen Klamotten – die Arbeit auf einer Farm würde ihm daher keinesfalls zusagen. Seine strahlende Persönlichkeit und hohen Anforderungen spiegeln sich auch in seinen Lieblingsgeschenken wider: Ausschließlich polierte Edelsteine sind ihm gut genug.

Meet Nhamashal, one of the eligible bachelors whose heart you’ll have a chance at winning! Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden! Would you go stargazing with him? Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden! pic.twitter.com/SgIWt43RgK — Holly Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden! August 12, 2023

• Freischalten: Nachdem die Wasserstrudel verschwunden sind.

• Geburtstag: 22. Sommer

• Lieblingsitems: Kupferbarren, Polierter Rosenquarz, Polierter Aquamarin, Polierter Smaragd, Polierter Peridot, Polierter Topas, Polierter Amethyst

Pepper

Die Naturliebhaberin Pepper angelt und kocht besonders gern. In puncto Survival kann ihr keiner was vormachen: Sie ist nicht nur extrem gut in der Selbstversorgung, sondern plant ihre Nahrungsvorräte auch Monate im Voraus. Daher freut Pepper sich auch extrem über haltbare Lebensmittel wie Trockenfisch oder Eingelegtes und Eingemachtes.

• Freischalten: Nachdem die Wasserstrudel verschwunden sind.

• Geburtstag: 11. Herbst

• Lieblingsitems: Eingelegtes Blattgemüse, Eingelegte Wurzeln, Eingelegte Meeresfrüchte, Eingelegtes Gemüse, Eingemachtes Obst, Trockenfisch

Pyria

Ein introvertierter Mensch, der alte Schriftrollen und Weisheiten sammelt: So wird Pyria in Fae Farm beschrieben. Sie findet nicht nur alles in ihrer Lieblingsfarbe schwarz toll, sie ist auch von Naturkatastrophen wie den kürzlich entfernten Strudeln begeistert. Wenn Du ihr eine Freude machen möchtest, solltest Du ihr schwarze Blumen und leckere Getränke mitbringen.

Meet Pyria, one of the eligible bachelorettes whose heart you’ll have a chance at winning! She loves nothing more than some tea paired with a good book! Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden! pic.twitter.com/AIMY4sUlya — Holly Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "w.org" laden! July 22, 2023

• Freischalten: Nachdem die Wasserstrudel verschwunden sind.

• Geburtstag: 3. Winter

• Lieblingsitems: Honigtee, Milchtee, Blütengebräu, Schwarze Hyazinthe, Schwarze Lilie, Schwarze Rose, Schwarze Waldlilie

In Fae Farm heiraten – so klappt es!

Ab dem Beziehungsstatus „Flirten“ kannst Du auf die ersten Dates gehen. Du erhältst eine offizielle Einladung per Brief. In ihm steht, dass Du die Person aufsuchen und ansprechen sollst. Über ihrem Kopf befindet sich dann ein großes gelbes Herz. Im Dialogauswahlmenü findest Du daraufhin die Option „Auf ein Date gehen“.

Lausche einfach dem Gespräch – Du musst keine Dialogauswahl wie in ähnlichen Spielen treffen. Es geht ausschließlich darum, mehr über die Person zu erfahren und ihre Interessen sowie ihre Vergangenheit zu erfahren. Das hilft auch bei der Entscheidung, ob Du Deinen aktuellen Schatz später wirklich heiraten möchtest oder Dich doch noch umentscheidest.

Darüber hinaus gibt es Beziehungsquests, die Dir ein Charakter geben kann, wenn Du den Beziehungsstatus „Flirten” erreicht hast. Sie unterscheiden sich nicht allzu groß von den Freundschaftsquest der anderen Bewohner:innen. Schließe sie ab und steigere damit das Beziehungslevel mit Deinem Herzblatt.

Beziehungslevel

Keine Beziehung

Bekannte

Freunde

Flirten

Interessiert

Dating