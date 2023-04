Episches Crossover: Minecraft erhält Dungeons & Dragons-DLC

Minecraft und Dungeons & Dragons haben ihre Kräfte vereint, um ein spektakuläres Crossover-Abenteuer zu erschaffen. Der Downloadable Content (DLC) „Minecraft x Dungeons & Dragons“ entführt Dich in die fantastische Welt der Vergessenen Reiche und soll schon bald erscheinen. Aber das ist noch nicht alles! Auf die Fans des klassischen Pen-&-Paper-Rollenspiels wartet ebenfalls eine Überraschung aus dem Minecraft-Universum …

Dungeons & Dragons ist seit fast fünfzig Jahren ein Klassiker – selbst in Zeiten der Computerspiele hat sich das Pen-&-Paper-Rollenspiel weiterhin durchsetzen können und durch Serien wie „Stranger Things”, „The Legend of Vox Machina” oder dem neuesten Kinofilm „Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben“ sogar noch mehr an Popularität zugelegt. Da ist es schon ein cleverer Spielzug, wenn eines der beliebtesten Rollenspiele mit dem meistverkauften Computerspiel überhaupt kollaboriert. Wie das D&D-Unternehmen Wizards of the Coast nun bekannt gab, erhält Minecraft jetzt ein Dungeons and Dragons-DLC.

Mojangs Senior Producer Riccardo Lenzi zeigt sich begeistert:

„Wir freuen uns unglaublich, mit Wizards of the Coast zusammenzuarbeiten, um einen brandneuen, Story-lastigen Dungeons & Dragons-DLC für Minecraft einzuführen! Wir können es kaum erwarten, dass die Minecraft-Community in die klotzige Variante der Welt von D&D eintauchen kann“

Das wissen wir über das Minecraft x Dungeon & Dragons-DLC

Minecraft x Dungeons and Dragons liefert eine Story, die etwa zehn Stunden Gameplay bietet. Deine Reise geht in die Welt der Vergessenen Reiche, die Heimat von Krieger:innen und Kreaturen aus dem Dungeons & Dragons-Universum. Dort kannst Du fünf ikonische Orte besuchen und erkunden, darunter die fantastische Bücherei von Candlekeep und das frostige Tal von Icewind Dale. Das DLC wird demnach viele Elemente aus D&D übernehmen. So kannst Du aus den altbekannten Klassen Paladin, Barbar, Zauberer und Schurke Deinen Charakter erstellen und im Laufe des Abenteuers weiterentwickeln. Auch klassische Zaubersprüche und Attacken, wie der Feuerball, kommen zum Einsatz.

Zu einem echten Dungeons & Dragons-Abenteuer gehören auch entsprechende Monster. So kannst Du Dich auf Betrachter (Beholder), Mimiks, Gedankenschinder (Mind Flayer) und natürlich mächtige Drachen als Gegner:innen freuen.

Wie beim Original mit Stift, Papier und Würfel wird auch ein W20, der zwanzigseitige Spielwürfel, zum Einsatz kommen. Das passiert, wenn Du in Non-Player-Characters (NPCs) triffst und sie überzeugen oder einschüchtern musst. Die Dialoge zwischen den Charakteren sind vertont, was Dich noch tiefer in die magische Welt eintauchen lässt.

Das Minecraft x Dungeons & Dragons-DLC ist als Single-Player-Spiel konzipiert, es soll aber auch möglich sein, mit Freund:innen eine Multiplayer-Kampagne zu spielen.

Die Minecraft-Monster wechseln ebenfalls die Seiten

Dass die Kooperation auch umgekehrt funktioniert, zeigt das ebenfalls neu angekündigte Minecraft Monstrous Compendium. Dabei handelt es sich um eine Regelerweiterung für Dungeons & Dragons, bei der fünf Minecraft-Gegner ihren Weg in die Pen & Paper-Welt gefunden haben: So kannst Du in Deinem Pen-&-Paper-Abenteuer nun auch Blaze, Creeper, Endermen, Enderdragon und Wölfe der Oberwelt bekämpfen.

Release für Minecraft x Dungeons & Dragons-DLC

Das DLC soll noch in diesem Frühjahr 2023 auf dem Minecraft-Marktplatz für alle Plattformen erscheinen. Ein genauer Termin wird bald bekannt gegeben.

