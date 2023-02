Dragon Ball Z: Kakarot – Ultra-Instinct freischalten, so geht’s

In den Mangas und Animes ist Son Gokus stärkste Form schon seit längerer Zeit bekannt. Wenn Du auch in „Dragon Ball Z: Kakarot“ den Ultra-Instinct freischalten möchtest, verraten wir Dir im Folgenden, wie das funktioniert.



Was ist der Ultra-Instinct in Dragon Ball Z: Kakarot?

Ultra-Instinct wird im Universum von Dragon Ball auch als „Form der Götter“ bezeichnet. Es erlaubt Kämpfenden die Trennung von Geist und Körper, sodass sie beinahe unbesiegbar werden. In seiner stärksten Form als Super Sayan Blue kann auch Son Goku diese extrem schwierige Technik beherrschen und für sich nutzen. Seine Haare und Augen erscheinen während dieser Transformation beinahe Silber.

Durch die Trennung von Geist und Körper kann jeder Teil eines Kämpfenden autark agieren und so auf jeden Angriff optimal reagieren. Son Goku ist in dieser Form theoretisch nicht mehr zu schlagen und kann selbst stärkste Gegner:innen ohne große Mühen abwehren. Während die Form in anderen Games aus dem Universum von Dragon Ball Z bereits berücksichtigt wurde, war Ultra-Instinct im Spiel bisher nicht vorgesehen. Das kannst Du nun allerdings ändern.

Wie kann man Ultra-Instinct in Dragon Ball Z: Kakarot freischalten?

Eines vorweg: Eine offizielle Version von Ultra-Instinct ist für Dragon Ball Z: Kakarot bisher nicht vorgesehen. Es gibt allerdings eine Mod, die die Transformation auch in diesem Game spielbar macht. Am besten funktioniert diese in Kombination mit der Mod „Goku Whis‘ Dodge -- Block Replacement“. Durch Ultra-Instinct erhöht sich der Schaden auf bis zu 400 Prozent. Gleichzeitig verlierst Du im Laufe des Kampfes aber auch KI.

Wie installiert man die Mod?

Um die Mod auch zu bekommen, gehst Du am besten auf Nexusmods. Hier musst Du Dich zunächst registrieren und kannst dann die Dateien downloaden. Beachte hierbei nochmal, dass es sich nicht um eine offizielle Modifikation der Entwickler:innen handelt und so möglicherweise Bugs entstehen könnten. In diesem Fall solltest Du die Mod wieder deinstallieren.

Die Mod ist mit vielen anderen Modifikationen kompatibel. Du kannst sie deshalb einfach in Deinem Mods-Ordner speichern. Sollten sich Neuerungen ergeben, findest Du diese immer auf der Seite der Modifikation. Der Macher von Ultra-Instinct für Dragon Ball Z: Kakarot weist darauf hin, dass die Haarfarbe nicht in allen Welten optimal aussieht. Für dunklere Haare hat er deshalb eine zweite Version erstellt, die auch zum Beispiel in der Welt von Beerus funktioniert.

Warum gibt es keine offizielle Transformation von den Entwickler:innen?

Die Mod für Ultra-Instinct in Dragon Ball Z: Kakarot ist sehr gut gemacht und dürfte Fans somit sehr glücklich machen. Die Frage, warum die Herstellenden selbst diese Form nicht integriert haben, lässt sich vor allem durch ihre Macht erklären. Die Transformation, die vor allem Engel und einige Götter und Göttinnen beherrschen, sorgt dafür, dass Handlungen auch ohne Nachdenken durchgeführt werden können. Das schafft erstens einen unfairen Vorteil und lässt sich zweitens nur schwerlich umsetzen.

So sieht die Mod zwar sehr gut aus, muss sich allerdings auch mit einem Trick behelfen, um nicht zu mächtig zu werden und gleichzeitig die natürlichen Limits der Spieler:innen zu berücksichtigen. Durch den Verlust der KI ist Ultra-Instinct zwar sehr mächtig, aber auch nicht ungefährlich für den oder die Nutzer:in.

Wenn Du mehr über das Game erfahren möchtest, empfehlen wir Dir unseren Test von Dragon Ball Z: Kakarot.

Wie gefällt Dir die Mod für den Ultra-Instinct in Dragon Ball Z: Kakarot? Findest Du sie gut oder kannst Du auch getrost darauf verzichten? Schreibe uns Deine Meinung ín die Kommentare.

