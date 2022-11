Disney Dreamlight Valley: Rotknöpfchen finden & Goofy-Quest beenden

Featured: iPhone 12: Batterie in Prozent anzeigen lassen

Du hast ein iPhone 12 und suchst die Batterie-Anzeige in Prozent? Kein Problem: Wir erklären Dir, wie Du sie Dir anzeigen lassen kannst. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. iPhone 12: Batterie in Prozent anzeigen Du kannst Dir den Batteriestand schnell und einfach in Prozent anzeigen lassen, indem Du das Kontrollzentrum öffnest. So geht’s: • Entsperre das iPhone. • Lege den Finger auf die obere rechte Ecke des Displays. • Streiche nach unten. Jetzt solltest Du den Ladestand der Batterie in Prozent sehen. Übrigens: Bei älteren iPhone-Modellen erscheint die Batterieladung in Prozent nicht im Kontrollzentrum, sondern in der Statusleiste. Vorausgesetzt, Du hast „Batterieladung in %“ in den Einstellungen unter „Batterie“ aktiviert. Batterie auf dem iPhone 12 in Prozent anzeigen: Alternative Wege Der einfachste Weg, die Batterieladung auf dem iPhone 12 in Prozent anzeigen zu lassen, führt über das Kontrollzentrum. Alternativ hast Du folgende ...