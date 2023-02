Dishonored: Death of the Outsider - alle Banktresor-Codes 

Auch in „Dishonored: Death of the Outsider“ gibt es Tresore, die durch Codes geöffnet werden und wichtige Items für Dich bereithalten. Wir haben für Dich alle Kombinationen zusammengetragen.

So findest Du alle Tresor-Codes in Dishonored: Death of the Outsider

In vier von fünf Missionen der Standalone-Erweiterung warten Tresore darauf, von Dir geknackt zu werden. Deine anspruchsvolle Aufgabe besteht darin, die jeweiligen Safes zu finden und die passende Kombination zu ermitteln. In diesem Guide nehmen wir Dir die Arbeit ab, sodass Du schneller vorankommst. Dies sind alle Banktresor-Codes für Dishonored: Death oft he Outsider:

Mission 1

Der erste Safe befindet sich im Apartment des Buchmachers in der Nähe der Tür. Es gibt zwei Wege hinein: Entweder kletterst Du durch das Fenster oder Du nutzt den Haupteingang. Der passende Schlüssel ist vor der Tür in einem Eimer versteckt. Schwieriger ist allerdings der Weg zur richtigen Kombination. Für den passenden Tipp musst Du dem Buchmacher eine Notiz aus seiner Tasche stehlen. Du findest ihn in den Albarca-Bädern.

Die Notiz erinnert den Buchmacher daran, dass er die Bücher über seinem Schreibtisch nachzählen soll, falls er die Kombination jemals vergisst. Genau das machst Du auch. Im Apartment findest Du eine Tafel und darüber drei Bücherstapel. Der Erste besteht aus vier Büchern, der Zweite aus fünf und rechts liegt ein einzelnes Buch. Der Code für den Safe lautet daher 451.

Mission 2

In der zweiten Mission von Dishonored: Death of the Outsider sind zwei Tresor-Codes zu knacken. Der erste Safe befindet sich in Christofer Jeorges Apartment. Dieses findest Du, wenn Du nach dem Handsymbol Ausschau hältst. Der Schwarzmarkthändler nennt Dir die Kombination, wenn Du ihm Beweise zu Ivan Jacobi lieferst. Die genaue Kombination wird zufällig generiert.

Den zweiten Safe findest Du in Shan Yus Haus. Er befindet sich im dritten Stock, rechts neben dem Schreibtisch. Zum Öffnen benötigst Du ein Audiograph von „Release Thy Golden Locks, Ariana“. Dieses wird im zweiten Stock in einem Schaukasten aufbewahrt.

Mission 3

Ganze sechs Tresore gibt es in der dritten Mission von Dishonored: Death of the Outsider. Die Bankcodes für die Safes im Hauptraum lauten von links nach rechts: 011, 235, 813, 455 und 891. Dazu kommt der Tresor, den Du mit Deinem Schlüssel öffnest. Die Basis für die Kombinationen ist die Fibonnaci-Folge.

Zusätzlich gibt es in dieser Mission noch mehrere Schließfächer, die Du öffnen kannst. Die Kombination für Morgan Yu lautet 315 und ist im Vertrag zu finden. Für Luigi Galvani nutzt Du den Code 287, welcher auf Galvanis besten Tag seines Lebens zurückgeht. Die Kombination für Cristofer Jeorges Schließfach wird zufällig generiert. Du findest sie neben Rubia Campos Schreibtisch.

Codes in Mission 5 von Dishonored: Death of the Outsider



Den letzten Safe öffnest Du in der fünften Mission. Er gehört Malchiodi und hat die Kombination 962. Der Code ist in dem Gemälde an der Wand versteckt.

Konntest Du bereits alle Tresore mit den jeweiligen Codes in Dishonored: Death of the Outsider öffnen und bist Du mit dem Loot zufrieden oder hättest Dir mehr gewünscht? Schreibe uns gerne in die Kommentare.

