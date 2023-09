Willst Du die unendlichen Weiten des Universums erkunden? Im Weltraumspiel „Starfield“ bekommst Du die Gelegenheit dazu. Reise-Tipps bekommst Du mit unserem ultimativen Planeten-Ranking: Wir zeigen Dir die besten Planeten von Starfield, die Du unbedingt bereisen solltest. Mach Dich schon mal bereit, die Koordinaten einzugeben!

Die 8 besten Starfield-Planeten: Procyon III, Akila und Co. © Bethesda

In Starfield lieferst Du Dir Gefechte mit Pirat:innen, baust Schiffe, errichtest Basen – und deckst nebenbei große Geheimnisse auf. Der Spielplatz Deiner Weltraumabenteuer ist dabei gigantisch. Das Game beherbergt sage und schreibe 1.692 Planeten, darunter viele schöne, tödliche, ertragreiche und mysteriöse. Damit Du nicht jeden einzelnen ansteuern musst, teilen wir unsere Highlights der sehenswürdigsten Himmelskörper mit Dir. Das sind die besten 8 Planeten in Starfield!

Bitte akzeptieren Sie die Nutzung von Drittanbieter-Einbindungen mit einem Klick auf den folgenden Button:



Inhalt von "youtube-nocookie.com" laden!

1) Jemison: Das New York des Weltraums

Die Hauptquest führt Dich als erstes zu Jemison (im Alpha-Centauri-System). Der Planet beeindruckt nicht nur mit seiner unglaublich schönen Landschaft und Vegetation, sondern auch mit der malerischen Hauptstadt New Atlantis. Von dort aus leiten die Constellation (die Fragement-Suchenden) und die UC Vanguard (eine Streitmacht) die Operationen auf den verschiedenen Planeten.

2) Erde: Oder was davon übrig ist

Auch unsere Heimat ist in Starfield im Sol-System zu finden. Die Erde hat jedoch bereits ihre besten Tage hinter sich. Der Planet ist nunmehr eine sandige und karge Gedenkstätte als ein wirklicher Lebensraum. Auf unserer Liste der besten Starfield-Planeten durfte die Erde dennoch nicht fehlen, da sich dieser Standort besonders eignet, wenn Du Ruhe finden möchtest oder Zeit zum Nachdenken brauchst. Wenn Du möchtest, kannst Du hier auch eine Sightseeing-Tour machen und faszinierende Attraktionen wie das Empire State Building oder die Pyramiden besuchen.

3) Nesoi: Die perfekte Heimat

Es mag zwar viele Starfield-Planeten geben, aber am Ende sollte doch nur ein Ort zählen: der Heimatplanet. Nesoi sieht aus wie die Erde, nur ohne Postapokalypse. Das Großartige an Nesoi: Mit einem simplen Trick erhältst Du sofort Deinen perfekten Planeten und eine eigene Villa gleich dazu. Dafür musst Du nur am Anfang im Charakter-Editor das Merkmal „Traumhaus“ für Deine Figur auswählen. Jetzt steht Dir Dein eigenes Haus auf Nesoi im System Olympus zu. Mit einem Haken: Du musst Deine enormen Schulden abbezahlen. Für die perfekte Heimat ist jedoch alles möglich, oder?

4) Akila: Der Westernplanet

Lust auf ein bisschen Wildwest-Atmosphäre? Dann ist Akila im Cheyenne System die richtige Adresse. In Akila City, die Western-Hauptstadt von Akila, trifft Tradition auf Fortschritt. Du wirst hier sowohl beige Hütten als auch western-inspirierte Häuser finden, während du gleichzeitig Zugang zu modernster Technologie und fortschrittlichen Waffen hast. Viele Ressourcen, viele gefährliche Tiere, viele böse Leute – klingt das nicht absolut traumhaft für eine:n Abenteuer:in wie Dich? Übrigens: Das Freestar Collective, auch bekannt als Space Cowboy-Fraktion, sucht hier immer nach neuen Rekrut:innen, die für Sicherheit in der Galaxis sorgen.

5) Procyon III: Der Schatzplanet

Unser Geheimtipp für Starfiel-Planeten: Wenn Du eine wahre Goldgrube an Ressourcen suchst, solltest Du Dir den Namen Procyon III im Procyon-A-System merken. Hier findest Du Wasser und Rohstoffe wie Kupfer, Argon, Fluor und Illinium in Hülle und Fülle. Hinzu kommen Tetrafluoride und Neon, die zu den seltensten Mineralien in Starfield gehören. Das ist ein wirklich großartiger Standort, um eine Basis zu erbauen.

6+7) Lava oder Eis: Was darf es sein?

Als „Star Wars“-Fan weißt Du: Kein Nerd im Weltraum kann ruhig schlafen gehen, solange er oder sie nicht einen coolen Eis- oder Lavaplaneten gesehen hat. Wenn Dir also der Sinn nach Abkühlung steht, besuche den sechsten Mond von Suvorov im Kryx-System. Solltest Du Kälte nicht so mögen, dann sei Dir der heiße Planet Leviathan IV im Leviathan System empfohlen. Betreten auf eigene Gefahr! Wir lieben den Mix aus heiß und kalt, weswegen die Starfield-Planeten nicht in unseren Highlights fehlen durften.

8) Volii Alpha: Für Cyberpunk-Fans

Für Unwissende mag es nach einem Planeten im Volii System aussehen, der nur aus Wasser besteht. Starfield-Spieler:innen, die bereits dort waren, wissen wiederrum, dass hier auf dem Volii Alpha-Planeten Neon liegt. Wenn Du ein Fan von „Cyberpunk 2077“ bist, wirst Du Dich in Neon sofort zuhause fühlen. Hier erwarten Dich Neonlichter, Clubs, Bars und zwielichtige Geschäfte. Jetzt fehlst nur noch Du, um den Laden ordentlich aufzumischen. Kleiner Tipp am Rande: Lass Dich mit der Droge Aurora nicht auf der Straße erwischen.

Dieser Artikel Die 8 besten Starfield-Planeten: Procyon III, Akila und Co. kommt von Featured!